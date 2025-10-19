Apar imagini cu oameni care intră într-o clădire afectată de explozie, însă nu sunt din blocul din Rahova. Avertisment MAI: „Nu este momentul pentru senzațional, ci pentru responsabilitate”

Pe rețelele sociale au fost distribuite masiv imagini cu mai multe persoane care intră într-un bloc afectat de o explozie. Se lasă să se înțeleagă că ar fi vorba chiar despre blocul din Rahova, însă acum prefectul Capitalei a venit cu explicații!

Imagini cu oameni care intră în blocul afectat de explozie

Așadar, internauții au rămas șocați atunci când pe rețelele sociale au apărut imagini cu mai multe persoane care intră într-un bloc afectat de o explozie. Se dă de înțeles că aceștia ar fi pătruns chiar în blocul din Rahova, afectat vineri de o deflagrație care a ucis 3 persoane și a rănit alte 15.

Ei bine, se pare că filmările sunt vechi. Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a atenționat, duminică, asupra acestui fake news și a faptului că imaginile nu sunt de la deflagrația din Rahova, ci de la un eveniment mai vechi.

Este fake-news

„Atenție la informațiile care circulă online! Au început să apară pe internet filmări cu persoane care intră într-un bloc afectat de suflul unei explozii. Din datele pe care le avem, aceste imagini NU sunt de la incidentul din Rahova, ci de la un alt eveniment, mai vechi”, a scris prefectul Capitalei, Andrei Nistor, duminică pe Facebook.

Prefectul a făcut apel la locatarii blocului din Rahova să nu intre în clădire, pentru a nu se expune riscurilor, structura clădirii fiind afectată în urma exploziei.

„Fac apel către locatarii blocului afectat: Nu intrați în clădire! Vă puneți în pericol viața și îi expuneți riscurilor și pe salvatori. Rugăminte și pentru jurnaliști și cei care distribuie astfel de informații: Verificați sursele înainte de a posta! Acum nu este momentul pentru senzațional, ci pentru responsabilitate. amenii au nevoie de informații reale, nu de zvonuri. Informația corectă poate salva vieți!”, a conchis Nistor.

”Adevărul nu are nevoie de filtre”

„Trăim într-o lume în care realul și falsul se pot confunda ușor. Protejați-vă de dezinformare: Verificați sursa înainte de a distribui. Fiți atenți la detalii care nu par naturale. Urmăriți canalele oficiale pentru informații sigure. Înainte să credeți, priviți cu atenție. Înainte să distribuiți, gândiți-vă dacă răspândiți adevărul sau o iluzie”, arată MAI.

Reprezentanții Ministerului au adăuga că știu că, „în această perioadă, borcanele cu gem «fac rating”» — dar să știți că și noi, cei care lucrăm în structurile MAI, avem bunici și ne amintim cu drag gustul acela simplu și adevărat al copilăriei”. „Adevărul nu are nevoie de filtre. Nici de deepfake-uri. Doar de oameni care aleg să creadă cu mintea și cu inima”, a conchis MAI.