Ultima ora
Elon Musk riscă să fie exclus din Royal Society după discursul înflăcărat de la mitingul din Londra
19 sept. 2025 | 10:19
de Ozana Mazilu

Nivelul scăzut de literație crește vulnerabilitatea la dezinformare și manipulare. Ce spun sociologii

ȘTIINȚĂ
Nivelul scăzut de literație crește vulnerabilitatea la dezinformare și manipulare. Ce spun sociologii
Adulții fără competențe de literație, victime sigure pentru manipulare

În România, lipsa unei literații solide nu se vede doar atunci când un adult completează un formular sau citește prospectul unui medicament. Consecințele sunt mult mai profunde: modul în care oamenii interpretează știrile, reacționează la mesajele din mass-media sau decid în viața de zi cu zi este direct influențat de capacitatea de a citi cu înțelegere.

Un interviu amplu, pentru Adevarul, cu socioloaga Valentina Marinescu, profesoară la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială a Universității din București, arată cum această vulnerabilitate se transformă într-o poartă deschisă pentru dezinformare și manipulare.

România rămâne una dintre țările europene cu un nivel ridicat de analfabetism funcțional. Deși accesul la internet este larg răspândit, lectura atentă și gândirea critică lipsesc adesea. O citire superficială a mesajelor, dublată de o lipsă a dialogului real, favorizează interpretări greșite și creează bule informaționale care fragmentează societatea.

Vezi și:
TikTok, terenul ideal pentru fake news: Cum o dezinformare despre „intrarea în război” a României a alarmat internetul
Ce este dezinformarea sau informarea incorectă în România. Noua legislație CNA care ar putea rezolva problema știrilor false

Emoțiile înlocuiesc rațiunea în fața mesajelor publice

Valentina Marinescu subliniază că procesul de comunicare nu înseamnă doar transmiterea unui mesaj, ci și negocierea sensului său. Atunci când un adult nu are competențe de literație, decodificarea mesajului se face parțial, iar semnificația se pierde. În lipsa unui raționament bazat pe cunoștințe, oamenii se raportează la componenta emoțională. De aceea mass-media recurge la imagini șocante, culori puternice și titluri alarmiste pentru a atrage atenția.

Această înțelegere limitată influențează deciziile personale. Dacă mesajul nu e pe deplin clar, oamenii caută confirmare la prieteni, colegi sau vecini, ceea ce întărește bulele informaționale. Comunicarea interpersonală cântărește uneori mai mult decât sursa inițială, iar emoțiile devin principalul criteriu de orientare. Astfel, zvonurile și teoriile conspiraționiste își găsesc rapid adepți, de la subiecte precum vaccinarea până la conflicte internaționale.

Rolul familiei, al școlii și declinul dialogului

Profesorul Marinescu atrage atenția asupra rolului esențial al familiei și al școlii în formarea abilităților de literație. În multe gospodării, biblioteca a dispărut, iar circulația ziarelor sau a cărților este tot mai rară. Internetul a devenit principala sursă de informații, dar funcționează prin algoritmi care filtrează conținutul și pot crea o realitate parțială.

La fel de grav este faptul că nu există o cultură a dialogului. În familie, dezbaterile sunt rare, iar în școală doar câteva cercuri de discuție mai încurajează negocierea de idei. Lipsa argumentării critice duce la decizii luate „de sus în jos”, fără participare reală. Fiecare comunitate rămâne o bulă informațională, cu valori și mesaje proprii, greu de penetrat. Această izolare explică de ce anumite teorii conspiraționiste se răspândesc rapid și devin greu de combătut.

Presa între responsabilitate și presiunea publicului

Analfabetismul funcțional afectează și mass-media. Dispariția treptată a presei tipărite a redus spațiul pentru analize detaliate, în timp ce publicul, avid de informații rapide, preferă titluri scurte și imagini spectaculoase. Dependente de publicitate, multe redacții livrează conținut simplificat și emoțional, alimentând cercul vicios al superficialității.

În acest context, jurnalistul are o responsabilitate dublă. Pe de o parte, trebuie să explice clar și echilibrat evenimentele, ținând cont de un public cu niveluri diferite de înțelegere. Pe de altă parte, trebuie să stimuleze gândirea critică, oferind argumente și context. Sociologa dă exemplul marilor dezbateri științifice, precum disputa dintre Einstein și Bohr, pentru a arăta cât de important este dialogul argumentat. În România, asemenea dezbateri sunt rare, iar spațiul public devine tot mai fragmentat.

Educația media și digitală ar putea fi soluții pe termen lung. Valentina Marinescu propune ateliere și cercuri de discuții în școli, dar și revitalizarea bibliotecilor, transformându-le în spații prietenoase, accesibile și interactive. Prețul ridicat al cărților și lipsa unor centre comunitare atractive descurajează lectura, mai ales în rândul adulților. În același timp, copiii trebuie încurajați să devină creatori, nu doar consumatori de informație, pentru a-și dezvolta gândirea critică.

Ridicarea nivelului de literație nu este doar o chestiune culturală, ci una de supraviețuire democratică. O societate în care oamenii citesc și înțeleg textele nu este ușor de manipulat. Fără această bază, însă, emoțiile continuă să domine rațiunea, iar manipularea devine inevitabilă.

Când vine frigul în România? Trecem rapid de la vară, la temperaturi aproape de îngheţ
Recomandări
Pensia minimă garantată dacă ai lucrat sub 25 de ani. Calcul după noua lege
Pensia minimă garantată dacă ai lucrat sub 25 de ani. Calcul după noua lege
Marissa, moştenitoarea unui imperiu din Grecia, a murit la 28 de ani din cauza unei înţepături de insectă. Abia învinsese o boală gravă
Marissa, moştenitoarea unui imperiu din Grecia, a murit la 28 de ani din cauza unei înţepături de insectă. Abia învinsese o boală gravă
Microsoft 365 Copilot va fi instalat automat pe aproape toate calculatoarele cu Windows 11 din lume. Așa nu mai scapi de inteligența artificială
Microsoft 365 Copilot va fi instalat automat pe aproape toate calculatoarele cu Windows 11 din lume. Așa nu mai scapi de inteligența artificială
Antrenorul Florin Marin a murit pe patul de spital. Fostul fotbalist avea 72 de ani, afecţiunile care i-au grăbit sfârşitul
Antrenorul Florin Marin a murit pe patul de spital. Fostul fotbalist avea 72 de ani, afecţiunile care i-au grăbit sfârşitul
Fosilă de delfin antic, veche de 10 milioane de ani, descoperită într-un deșert. Ce înseamnă asta pentru știință
Fosilă de delfin antic, veche de 10 milioane de ani, descoperită într-un deșert. Ce înseamnă asta pentru știință
Ce faci dacă ai o poprire la ANAF pentru o datorie veche? Paşi de urmat
Ce faci dacă ai o poprire la ANAF pentru o datorie veche? Paşi de urmat
Atunci când rivalitatea se transformă în colaborare: Gestul făcut de Nvidia pentru a salva Intel, suma impresionantă pe care o investește
Atunci când rivalitatea se transformă în colaborare: Gestul făcut de Nvidia pentru a salva Intel, suma impresionantă pe care o investește
Calendar zile libere 2025-2026: toate sărbătorile legale și minivacanțele. Când pică Paștele, Crăciunul și Revelionul
Calendar zile libere 2025-2026: toate sărbătorile legale și minivacanțele. Când pică Paștele, Crăciunul și Revelionul
Revista presei
Adevarul
Țările care au spus „nu” schimbării orei: ce efecte au resimțit oamenii și ce s-a constatat. Exemplul Turciei
Playsport.ro
Chivu le răspunde criticilor! Ferm pe poziții: „Nu mă simt mai puțin antrenor”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Ștefan Iancu, despre ce s-a întâmplat pe platoul de filmări „Situationship”: „A trebuit să mă abțin”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Zodiile care au un final de an pe cinste. Nu le-a mers extraordinar până acum, însă ultimele luni din 2025 vor fi de vis
Playtech Știri
Horoscop zilnic 19 septembrie 2025: surprize în dragoste și bani pentru trei zodii
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...