RAR explică regulile pentru anvelopele „all season”: când trebuie, de fapt, montate cauciucurile de iarnă

Registrul Auto Român (RAR) clarifică regulile privind folosirea anvelopelor ”all season”, după ce în spațiul public au apărut informații eronate despre modificarea legislației. Autoritățile subliniază că legea nu s-a schimbat, iar șoferii sunt obligați să monteze cauciucuri de iarnă doar atunci când circulă pe drumuri acoperite cu gheață, zăpadă sau polei.

Când devin obligatorii anvelopele de iarnă

RAR reamintește că nu există o dată fixă de la care anvelopele de iarnă devin obligatorii în România. Totul depinde de starea drumului.

”NU s-a modificat nimic în legislația din România cu privire la echiparea vehiculelor atunci când circulați pe un drum acoperit cu zăpadă, gheață sau polei, iar denumirea all season este una strict comercială. Pentru a fi considerate anvelope de iarnă, conform legii, cauciucurile trebuie să fie marcate cu literele M și S sub una dintre formele M+S, M.S. sau M&S”, transmite Registrul Auto Român.

Așadar, șoferii pot circula fără probleme cu anvelope de vară sau ”all season” atâta timp cât drumurile sunt uscate, însă în momentul în care carosabilul devine alunecos din cauza poleiului, gheții sau zăpezii, cauciucurile de iarnă devin obligatorii.

Ce spune RAR despre anvelopele ”all season”

RAR atrage atenția că termenul ”all season” este doar o denumire comercială, fără valoare juridică.

”Legea din România nu merge dincolo de marcajul format din literele M și S, respectiv dincolo de definiția anvelopelor de iarnă/zăpadă din legislația de omologare a anvelopelor. Textul OG nr. 5/2011, prin care se modifică OG nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, utilizează termenul „anvelope de iarnă”, care se identifică prin utilizarea literelor M şi S”, explică instituția. ”Singurul criteriu care certifică faptul că anvelopa este omologată în acest sens este inscripţia literelor M şi S, sub una dintre formele menționate. Prin urmare, dacă posesorii de autovehicule respectă legislația în vigoare și folosesc pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, anvelopele marcate cu literele M și S nu se aplică sancțiuni!”, transmite RAR.

Informarea vine ca reacție la ”articolele fake-news sau clickbait care apar în apropierea sezonului rece și induc în eroare șoferii”.

Ce recomandă RAR pentru anvelopele vechi de 4-5 ani

RAR recomandă ca șoferii să nu ignore importanța anvelopelor de iarnă, mai ales la temperaturi sub 7-8 grade Celsius, când cauciucurile de vară își pierd elasticitatea.

”Înainte de a monta anvelopele, vă recomandăm să verificați anul fabricației (DOT) și adâncimea profilului. Dacă anvelopele au o vechime de peste 4-5 ani, solicitați părerea unui specialist, care să observe dacă există urme specifice de uzură. Este important de știut că o anvelopă de iarnă, aflată în condiții optime, crește aderența pe carosabilul acoperit cu zăpadă și scade distanța de frânare”, avertizează RAR.

Șoferii care nu respectă legea riscă amenzi între 1.822 și 4.050 de lei, potrivit sancțiunilor din clasa a IV-a, aplicabile în 2025. Așadar, nu denumirea comercială, ci marcajul M+S contează. Atâta timp cât anvelopele respectă acest criteriu și sunt folosite corespunzător condițiilor meteo, conducătorii auto respectă legislația și își asigură siguranța în trafic.