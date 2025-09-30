Anunțul Banca Transilvania, românii au o opțiune care le schimbă modul în care interacționează cu banca. Ce este și cum se folosește RoPay

Plățile digitale din România fac un pas important către simplificare și rapiditate. Banca Transilvania a anunțat lansarea oficială a serviciilor RoPay și RoPay Alias, soluții care îți permit să faci sau să primești transferuri instant între bănci fără să mai fie nevoie să introduci codul IBAN. Totul se face fie printr-un cod QR, fie prin numărul de telefon asociat contului bancar.

Această inovație vine într-un moment în care utilizatorii cer din ce în ce mai multă viteză și comoditate în relația cu băncile. Prin integrarea RoPay în aplicația BT Pay, transferurile devin mai intuitive și mai rapide, iar procesul birocratic dispare aproape complet.

Cum funcționează RoPay Alias și de ce este diferit

Principalul avantaj al RoPay Alias este faptul că poți primi bani doar cu ajutorul numărului de telefon. Practic, dacă cineva îți știe numărul, îți poate trimite bani direct, indiferent de banca la care are cont, atât timp cât aceasta participă la schema de plăți instant.

Activarea serviciului este simplă: în aplicația BT Pay, din secțiunea „Profil și setări cont”, îți poți crea aliasul. Dacă ai deja un RoPay Alias la altă bancă, poți alege să îl muți la Banca Transilvania. Mai mult, ai libertatea să ștergi oricând aliasul setat și să îți gestionezi datele după cum dorești.

Pentru ca acest sistem să funcționeze, băncile participante transmit către RoPay câteva informații esențiale – numele și prenumele titularului, contul în lei și numărul de telefon. Aceste date sunt procesate și stocate în siguranță, conform normelor de securitate bancară și legislației privind protecția datelor.

Transferuri prin cod QR: rapid, simplu și intuitiv

Al doilea pilon al serviciului este RoPay prin cod QR. Practic, dacă ești față în față cu persoana căreia vrei să îi trimiți bani, nu mai ai nevoie de conturi bancare, IBAN-uri sau alte detalii complicate. Din aplicația BT Pay, intri în secțiunea „Conturi”, alegi opțiunea „RoPay” și selectezi dacă vrei să plătești sau să încasezi.

Dacă trebuie să primești bani, introduci suma dorită, alegi contul și generezi codul QR, pe care cealaltă persoană îl scanează. În cazul în care tu ești cel care plătește, tot ce ai de făcut este să scanezi codul QR generat de celălalt utilizator și să autorizezi plata. Transferul este instant și gratuit, indiferent de banca persoanei respective, dacă aceasta participă la schema RoPay.

Această metodă nu doar că reduce timpul necesar unei tranzacții, dar și elimină erorile frecvente asociate introducerii manuale a datelor bancare. În plus, este o soluție intuitivă pentru plăți rapide între prieteni, colegi sau parteneri de afaceri.

Un pas spre digitalizarea completă a sistemului bancar

Lansarea RoPay și RoPay Alias marchează un moment important pentru digitalizarea serviciilor financiare din România. Într-un peisaj în care plățile online și contactless câștigă teren, astfel de soluții vin ca un răspuns direct la nevoile generațiilor care pun accent pe rapiditate și simplitate.

Beneficiul major al sistemului este interoperabilitatea: nu contează ce bancă folosești tu și ce bancă folosește cel cu care faci tranzacția. Atâta timp cât ambele instituții sunt în rețeaua RoPay, transferurile sunt gratuite și instantanee. În plus, pentru clienți, totul se întâmplă într-o aplicație pe care o folosesc deja – BT Pay – fără să mai fie nevoie de conturi suplimentare sau de pași complicați.

Prin acest serviciu, băncile participante redefinesc experiența clientului și oferă o alternativă modernă la transferurile bancare clasice. Pentru tine, asta înseamnă mai multă libertate, mai puțină birocrație și un control mai bun asupra banilor.

RoPay poate deveni un standard al pieței bancare românești și un exemplu de cum tehnologia simplifică lucruri care păreau complicate. Tot ce ai de făcut este să îți actualizezi aplicația BT Pay și să îți activezi aliasul sau să încerci plățile prin QR pentru a vedea cât de rapid poate fi un transfer bancar în 2025.