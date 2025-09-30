Donald Trump promite un tarif de 100% pentru filmele produse în afara SUA și îl atacă pe guvernatorul Gavin Newsom

Președintele american Donald Trump a relansat una dintre cele mai controversate idei din agenda sa economică: introducerea unui tarif de 100% pe toate filmele produse în afara Statelor Unite. Măsura, prezentată pe platforma sa Truth Social, este justificată de Trump prin necesitatea de a proteja industria cinematografică americană, pe care o acuză că a fost „furată de alte țări”. În același mesaj, liderul de la Casa Albă nu a ezitat să îl atace din nou pe guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, pe care l-a numit „slab și incompetent”.

„Industria cinematografică a fost furată din Statele Unite ale Americii de alte țări, ca și cum ai fura bomboane de la un copil”, a scris Trump. „Pentru a rezolva această problemă veche și nesfârșită, voi impune un tarif de 100% pe toate filmele produse în afara SUA. Vă mulțumesc pentru atenția acordată.”

Nu este pentru prima dată când președintele american lansează această amenințare. În luna mai, Trump a calificat fenomenul producțiilor realizate în străinătate drept o „amenințare la securitatea națională” și a vorbit despre o strategie menită să readucă filmările la Hollywood. Planul a fost asociat cu Jon Voight și Sylvester Stallone, numiți de Trump „ambasadori speciali ai industriei”, însă inițiativa nu s-a concretizat.

În mod concret, aplicarea unor astfel de tarife ridică numeroase semne de întrebare. Filme precum „The Odyssey”, regizat de Christopher Nolan, sau noul „The Passion of the Christ” al lui Mel Gibson, ambele cu porțiuni filmate în afara SUA, ar putea fi vizate. Totuși, experții juridici arată că președintele nu are autoritatea legală de a impune astfel de taxe pentru producțiile cinematografice, iar măsura ar putea încălca reglementările internaționale privind comerțul.

Reacția guvernatorului Gavin Newsom și a industriei

Replica guvernatorului Gavin Newsom nu a întârzia. Pe platforma X, acesta a scris: „Plătești deja mai mult pentru ouă, cafea, jucării, pantofi, electricitate, mașini și zboruri. Acum, Trump vrea să plătești mai mult și ca să vezi filme. Asta e America lui Donald Trump.”

Newsom a subliniat că a propus extinderea programului californian de stimulente fiscale pentru producții cinematografice, în valoare de 750 de milioane de dolari, la nivel național, pentru a sprijini industria. În opinia sa, aceasta ar fi o soluție reală, spre deosebire de „gesturile teatrale” ale lui Trump.

Biroul guvernatorului a reacționat și mai dur, numind ideea „100% stupidă” și avertizând că un asemenea tarif ar produce „daune ireparabile industriei filmului american”. Echipa sa de comunicare a ironizat chiar măsura, notând că „Trump pune tarife pe Iisus”, cu referire la producția lui Mel Gibson.

În ceea ce privește industria, Motion Picture Association a refuzat să comenteze direct postarea lui Trump, însă surse din interiorul studiourilor au exprimat îngrijorări legate de impactul potențial asupra filmelor internaționale. Marile studiouri de la Hollywood depind de facilități fiscale din țări precum Canada, Marea Britanie sau Australia pentru a-și reduce costurile de producție. O eventuală taxare ar complica drastic aceste strategii.

Implicațiile economice și juridice ale unei măsuri controversate

Dincolo de disputele politice, măsura ridică serioase probleme juridice și comerciale. Conform International Emergency Powers Act, președintele are competențe de a impune tarife doar în cazuri de amenințare la securitatea națională sau economie, dar filmele sunt exceptate explicit. În plus, industria cinematografică americană este una dintre puținele care are un excedent comercial major: în 2024, exporturile au atins 22,6 miliarde de dolari, iar surplusul comercial a fost de 15,3 miliarde.

Impunerea unor taxe pe filmele produse în afara SUA ar putea crea un precedent periculos: pentru prima dată, tarifele ar fi aplicate unor servicii, nu unor bunuri. Deja, autoritatea lui Trump în materie de tarife este contestată în instanță, iar Curtea Supremă urmează să audieze argumentele în noiembrie.

În același timp, analiștii avertizează că tarifele ar putea duce la creșterea prețului biletelor de cinema și la diminuarea numărului de producții distribuite în SUA. În loc să protejeze Hollywood-ul, măsura ar putea chiar să reducă atractivitatea acestuia pe piața globală.

În esență, promisiunea lui Donald Trump de a impune un tarif de 100% pe filmele realizate în afara Statelor Unite este mai degrabă o declarație politică decât o politică economică fezabilă. Reacțiile critice ale guvernatorului Gavin Newsom și îngrijorările industriei arată că o astfel de măsură ar fi dificil de aplicat și extrem de riscantă. Într-o industrie care depinde de cooperare internațională și de piețe globale, izolarea ar putea costa mult mai mult decât beneficiile politice pe termen scurt.