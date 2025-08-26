Antrenoare suspendată pe viață după ce a agresat șapte sportive din lotul național

Maria Gîrbea, una dintre cele mai cunoscute antrenoare de gimnastică ritmică din România, a fost suspendată pe viață după ce a agresat verbal și fizic șapte gimnaste din lotul național, printre care și nepoata Simonei Halep. Decizia vine în urma unor acuzații publice făcute la începutul acestui an de sportive care au descris comportamente abuzive repetate, inclusiv loviri și jigniri în timpul antrenamentelor. Ancheta Comitetului Olimpic și Sportiv Român a confirmat faptele și a decis măsura extremă, pentru a proteja integritatea sportivelor.

Ancheta COSR și decizia de suspendare

La începutul anului 2025, mai multe gimnaste din lotul național au acuzat-o pe Maria Gîrbea de abuz fizic și emoțional. Acuzațiile au fost prezentate într-un videoclip publicat online de Asociația pentru Apărarea Drepturilor Sportivilor (ARADS), în care sportivele povesteau momentele dificile din timpul antrenamentelor.

Comitetul Olimpic și Sportiv Român a intervenit rapid și a deschis o anchetă, analizând plângerile și probele prezentate. În urma verificărilor, COSR a decis suspendarea pe viață a Mariei Gîrbea.

„Doamna Gîrbea a fost suspendată de la lotul olimpic, e adevărat. Au existat destul plângeri la adresa dumneaei și am luat această decizie. Trebuie mai multă transparență, iar cei de acolo, de la Federație trebuie să-și facă ordine. Acum avem plângeri și pe adresa sportivelor care au făcut, la rândul lor, acuzații!”, a precizat Cristinel Romanescu, președintele Comisiei de Etică a COSR, potrivit Golazo.

Șapte gimnaste, victime ale abuzurilor

Printre victime se numără Denisa Mailat, Ana Luiza Filiorianu, Alexandra Duman, Christina Drăgan, Alexandra Piscupescu, Raluca Zetu și Cristina Halep, nepoata Simonei Halep. Toate au fost agresate fizic și jignite verbal în mod repetat în cadrul antrenamentelor.

„Cumva, venea subtil, să nu vadă cineva ce ne face. Ne spunea «ești tâmpită, încordează genunchii, nu ai cum să faci așa ceva». Am asistat și la o bătaie cu bățul în cap, în care doamna Maria îi dădea Luizei în cap!”, mărturisea Denisa Mailat, conform golazo.ro.

În luna mai a acestui an, Cristina Halep, în vârstă de doar 16 ani, a fost agresată fizic de Maria Gîrbea în timpul unui antrenament. Tânăra a fost mai întâi jignită verbal, apoi lovită cu palma și trasă de păr într-un mod agresiv, ceea ce a stârnit indignare în rândul comunității sportive.

Reacția Federației Române de Gimnastică Ritmică

Pe lângă Maria Gîrbea, Irina Deleanu, președinta Federației Române de Gimnastică Ritmică, a fost de asemenea acuzată de un comportament nepotrivit față de unele gimnaste. Acuzațiile au venit din partea tatălui a două sportive, care a trimis o scrisoare către COSR și Autoritatea Națională pentru Sport, menționând mai multe acte de abuz, potrivit prosport.ro.

Irina Deleanu a negat toate acuzațiile.