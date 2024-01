Toată lumea întreabă de ce este singură. Șefa Federației Române de Gimnastică Ritmică are un răspuns: ”Doar astea mă pot cuceri la un bărbat”

Irina Deleanu conduce de ani buni Federația de Gimnastică Ritmică și pare dedicată total activității profesionale. Deși este o femeie foarte frumoasă, aceasta nu are un iubit și toată lumea o întreabă de ce este singură. Aceasta a dat răspunsul fără ezitare. Iată ce a spus.

De ce nu are iubit Irina Deleanu

Irina Deleanu a fost realeasă, pentru a șasea oară, ca șefă a FRGR în februarie 2023, cu unanimitate de voturi, Pe 12 noiembrie, a împlinit vârsta de 48 de ani și este o femeie singură, deși este considerată cea mai frumoasă președintă de federație din România. Întrebată de ce nu este intr-o relație, fosta gimnastă a explicat de ce nu are un iubit.

Șefa Federația de Gimnastică Ritmică a spus că este o persoană foarte exigentă și nu toți cei vor să o cucerească reușesc să îi intre în grații. In plus, ea a spus care sunt calitățile care o atrag la un bărbat.

”Toată lumea mă întreabă de ce sunt singură. Sunt o persoană foarte exigentă şi nu sunt atrasă în mod special de bărbaţii cu pătrăţele sau de un macho man. Exigenţele mele sunt legate de oamenii care au un anume grad de inteligenţă, sensibilitate și emoţie. Astea mă pot cuceri. Machismele (n.r- ideea că bărbatul domină femeia) mă lasă rece”, spune Irina Deleanu, cu ocazia zilei sale.

Irina Deleanu, poveste de iubire cu Ion Țiriac

Despre Irina Deleanu au apărut zvonuri, de-a lungul timpului, că ar avea o idilă cu Ion Ţiriac. Fosta gimnastă ar fi trăit o poveste de dragoste timp de câțiva ani cu Ion Țiriac, cei doi despărțindu-se în 2021. Aceasta este cu 37 de ani mai tânără decât celebrul miliardar.

Aceasta a vorbit fără ocolişuri despre modul în care se înţelege cu fostul jucător de tenis, cu care se cunoaște de mai bine de 25 de ani.

”Am râs pentru că m-a distrat foarte tare când s-a scris că l-am părăsit. Poate oare cineva să-l părăsească pe Ion Țiriac? Ne vedem când e nevoie, avem întâlniri de bussines”, a spus Irina Deleanu pentru Playsport.

Citește și: Scandal între Ion Țiriac și fosta lui parteneră de viață. Femeia care i-a dăruit doi copii iese la atac: ”Nu încerca să rezolvi lucrurile când ești bătrân”

Mai mult, fosta gimnastă a spus că Ion Țiriac este bărbatul care a ajutat-o și a sprijnit-o mereu, mai ales cu fiica sa, care are diabet. ”M-a ajutat mult cu tratamente în străinătate”, a spus aceasta.

Ce face pentru a arăta atât de bine

Irina Deleanu are o siluetă de invidiat pe care o întreține cu mult sport. Ea a măsrturist că 6 zile din 7, merge la sală, aleargă kilometri în parc și are o dietă de la care rar se abate și are un program riguros, pe minute, pe secunde.

”M-am obișnuit cu regimul pe care îl am, mănânc foarte multă proteină, carne de vită, broccoli, spanac, sparanghel și chiar a ajuns să îmi placă”, a spus fosta sportivă cu ceva timp în urmă.

Citește și: Secretul femeii măritate cu şeful Ferrari. Cum a reuşit românca Romina Gingașu să îl cucerească pe Piero. Meseria pe care o avea când l-a cunoscut pe miliardar

Singura zi în care nu face sport este una pe care și-o alege în weekend, dar nici atunci nu stă degeaba. Dar când nu merge la sală are grijă să facă cel puțin 10.000 de pași.