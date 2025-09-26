ANM anunță cod portocaliu de vijelii cu rafale de 90 km/h. Care sunt localitățile vizate

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri, 26 septembrie, avertizări nowcasting Cod portocaliu pentru intensificări puternice ale vântului în mai multe localități din județul Caraș-Severin. Rafalele vor atinge viteze de până la 90 km/h, iar alerta este valabilă pentru o perioadă de maximum șase ore.

Localitățile vizate de alerta nowcasting

Potrivit ANM, alerta meteo imediată privește 20 de localități din Caraș-Severin, unde vântul va sufla cu rafale de 70 – 90 km/h. Listele includ: Berliște, Berzasca, Cărbunari, Ciclova Română, Ciuchici, Coronini, Forotic, Gârnic, Grădinari, Moldova Nouă, Naidăș, Oravița, Pojejena, Răcășdia, Sasca Montană, Sichevița, Socol, Ticvaniu Mare, Vărădia și Vrani.

Avertizările nowcasting sunt emise pentru fenomene meteo periculoase ce se pot manifesta brusc și sunt valabile pe o durată scurtă, de maximum șase ore. Autoritățile recomandă atenție sporită în timpul acestor intervale, iar populația trebuie să evite deplasările în zonele expuse rafalelor puternice.

Cum va fi vremea în ultimul weekend din septembrie

Ultimul weekend din septembrie va aduce o vreme de toamnă în întreaga țară. Temperaturile diurne vor fi plăcute, însă diminețile și serile se vor resimți răcoroase, cu valori ce pot scădea până la 6-7 grade Celsius.

Sâmbătă, 27 septembrie 2025, cerul va fi variabil, cu înnorări trecătoare în anumite regiuni, fără precipitații semnificative. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 16 grade Celsius, iar minimele vor coborî până la 6 grade.

Vântul va sufla slab până la moderat, iar condițiile vor fi potrivite pentru plimbări sau activități în aer liber, recomandându-se purtarea unei haine ușoare.

Duminică, 28 septembrie 2025, vremea va fi mai stabilă, cu soare prezent pe tot parcursul zilei. Maximele vor urca ușor, până la 17 grade, iar nopțile vor rămâne răcoroase, cu valori în jur de 7 grade. Vântul va fi slab, favorizând activitățile în aer liber și excursiile de weekend.

Recomandări pentru cetățeni

Rafalele puternice din județul Caraș-Severin impun prudență atât pentru șoferi, cât și pentru pietoni. Este recomandat să se evite deplasările în zone deschise și în apropierea copacilor sau structurilor ce pot fi afectate de vânt. Obiectele ușoare trebuie fixate sau adăpostite, iar proprietarii de locuințe să verifice elementele expuse ale acoperișurilor și fațadelor.

De asemenea, pentru restul țării, vremea de weekend va permite desfășurarea activităților în aer liber, însă diminețile și serile reci impun îmbrăcăminte adecvată. Monitorizarea constantă a prognozei meteo este recomandată, deoarece condițiile pot suferi modificări, iar autoritățile pot emite noi avertizări pentru fenomene extreme.