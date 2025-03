Angie Stone a murit la 63 de ani! Cântăreața hitului „Wish I Didn’t Miss You” s-a stins în urma unui accident rutier

Cunoscuta cântăreață americană Angie Stone, celebră pentru hituri precum Wish I Didn’t Miss You, s-a stins din viață la vârsta de 63 de ani, după ce a fost implicată într-un accident de mașină.

Cântăreața Angie Stone a murit la 63 de ani

Angie Stone se întorcea de la un concert susținut în Montgomery, Alabama, când a avut loc tragicul incident. Deocamdată, nu se cunosc detalii despre numărul vehiculelor implicate sau dacă au existat și alte victime.

Familia și un purtător de cuvânt al cântăreței au confirmat vestea tristă, declarând că sunt profund afectați de pierderea sa. Fiica artistei, Diamond, a postat un mesaj emoționant pe rețelele sociale sâmbătă, scriind simplu: „Mama mea s-a dus”, alături de emoji-uri cu chipuri în lacrimi.

Se întorcea de la un concert

Reprezentanta sa, Deborah R. Champagne, a oferit doar câteva detalii despre accidentul fatal, confirmând că artista tocmai susținuse un spectacol înainte de tragedie.

Deborah a declarat pentru TMZ: „Angie a părăsit o reprezentație în Montgomery, Alabama, sâmbătă dimineață devreme, când și-a pierdut viața într-un accident de mașină”.

Carieră impresionantă: De la hip-hop la soul

Pe lângă o carieră solo de succes, Angie Stone a fost membră a grupului de hip-hop The Sequence, activând alături de Cheryl Cook și Gwendolyn Chisolm între 1979 și 1985. Trupa a fost una dintre primele formații feminine semnate de casa de discuri Sugar Hill Records, lansând trei albume.

Unul dintre cele mai cunoscute hituri ale grupului, Funk You Up, a fost preluat de artiști celebri precum Bruno Mars (Uptown Funk) și Dr. Dre (Keep Their Heads Ringin’), consolidând astfel influența lui Angie Stone asupra industriei muzicale.

De la gospel la succes internațional

Născută în Columbia, Carolina de Sud, artista și-a început cariera muzicală cântând gospel la biserica din orașul natal. La doar 16 ani, s-a alăturat trupei The Sequence, formând un trio puternic alături de prietenele sale din liceu.

În anii ’80, și-a început cariera solo, dar abia în 1999 a lansat primul său album individual, Black Diamond, care a propulsat-o în atenția publicului internațional. Pe parcursul carierei sale, a lansat un total de zece albume, ultimul fiind Love Language, apărut în 2023.

Moartea sa reprezintă o pierdere imensă pentru industria muzicală, lăsând în urmă un repertoriu impresionant și o moștenire artistică de necontestat.