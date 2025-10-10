Andreea Marin, interviu emoţionant, la Chişinău. A început să plângă pe scenă, întrebarea lui Mihai Morar a făcut-o să cedeze: “Aş fi vrut să le mulţumesc”

Andreea Marin a trăit un moment cu totul special în cadrul podcastului realizat de Mihai Morar la Chișinău. Într-un interviu profund, încărcat de emoție și sinceritate, îndrăgita prezentatoare a vorbit deschis despre cele mai sensibile trăiri ale sale, despre pierderea părinților și despre felul în care acea durere i-a modelat destinul.

Andreea Marin, în lacrimi pe scenă

Totul a început cu o întrebare simplă, dar copleșitoare, adresată de Mihai Morar: „Dacă s-ar deschide acum ușile emisiunii Surprize, surprize, cine ai fi vrut să vină?”

Vizibil emoționată, Andreea Marin a răspuns cu voce tremurândă:

„Aș fi vrut să vină cineva care nu mai este… părinții mei. Aș fi vrut să le pot mulțumi pentru tot ce au pus în mine bun. Pentru că m-au ajutat să devin un om mai bun. Culmea, dispariția mamei a fost, pe lângă dramă și traumă, momentul care a pus bazele omului care sunt azi. Am mers pe direcția bună, am învățat să fiu puternică. Nu e ușor, dar mergem înainte.”

Cu ochii în lacrimi, „Zâna Surprizelor” a continuat să vorbească despre drumul ei prin viață, despre nevoia de a ajuta și de a dărui. A povestit cum, la un moment dat, un terapeut i-a spus că suferă de „sindromul salvatorului”:

„Nu știam ce vrea să spună. Mi-a zis: ‘Tu vrei să salvezi pe toată lumea.’ Și am întrebat: e ceva rău în asta? Eu iubesc să ajut oamenii. Mi-a explicat că, deși e un lucru bun, trebuie să fiu atentă să nu umplu mereu un gol din suflet cu asta. Da, am un mare gol… toate rudele mele mi-au murit. Nu am pe cine suna să cer un sfat. Eu nu mai am pe nimeni.”

Andreeea Marin: „Așa sunt eu. Salvez oameni, salvez situații”

În fața publicului de la Chișinău, Andreea Marin a recunoscut că își găsește sensul ajutând oamenii, dar că în spatele acestei forțe se ascunde și o vulnerabilitate adâncă:

„Așa sunt eu. Salvez oameni, salvez situații, așa umplu golurile mele. Mă implic mult, dar nu joc un rol. Asta sunt, nu pot şi nici nu vreau să mă schimb. Ajut cât pot… Dar ajut pe cine se lasă ajutat.”

Momentul a fost primit cu aplauze și emoție în sală, confirmând încă o dată că Andreea Marin rămâne una dintre cele mai autentice și iubite prezențe din televiziunea românească.