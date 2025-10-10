Ultima ora
Cu cât se scumpește factura finală la curent. Hidroelectrica, mesaj către clienți
10 oct. 2025 | 14:46
de Diana Dumitrache

Andreea Marin, interviu emoţionant, la Chişinău. A început să plângă pe scenă, întrebarea lui Mihai Morar a făcut-o să cedeze: “Aş fi vrut să le mulţumesc”

Showbiz
Andreea Marin, interviu emoţionant, la Chişinău. A început să plângă pe scenă, întrebarea lui Mihai Morar a făcut-o să cedeze: “Aş fi vrut să le mulţumesc”
7imagini
Andreea Marin, la podcastul lui Mihai Morar (Foto: Profimedia)

Andreea Marin a trăit un moment cu totul special în cadrul podcastului realizat de Mihai Morar la Chișinău. Într-un interviu profund, încărcat de emoție și sinceritate, îndrăgita prezentatoare a vorbit deschis despre cele mai sensibile trăiri ale sale, despre pierderea părinților și despre felul în care acea durere i-a modelat destinul.

Andreea Marin, în lacrimi pe scenă

Totul a început cu o întrebare simplă, dar copleșitoare, adresată de Mihai Morar: „Dacă s-ar deschide acum ușile emisiunii Surprize, surprize, cine ai fi vrut să vină?”

Vizibil emoționată, Andreea Marin a răspuns cu voce tremurândă:

Vezi și:
După luni de zile de la despărţirea de Adrian Brîncoveanu, Andreea Marin vorbeşte despre viaţa personală. „Sunt foarte matură”
Cât costă facultatea la care a fost admisă fiica lui Ștefan Bănică și a Andreei Marin. Taxele sunt uriașe

„Aș fi vrut să vină cineva care nu mai este… părinții mei. Aș fi vrut să le pot mulțumi pentru tot ce au pus în mine bun. Pentru că m-au ajutat să devin un om mai bun. Culmea, dispariția mamei a fost, pe lângă dramă și traumă, momentul care a pus bazele omului care sunt azi. Am mers pe direcția bună, am învățat să fiu puternică. Nu e ușor, dar mergem înainte.”

Cu ochii în lacrimi, „Zâna Surprizelor” a continuat să vorbească despre drumul ei prin viață, despre nevoia de a ajuta și de a dărui. A povestit cum, la un moment dat, un terapeut i-a spus că suferă de „sindromul salvatorului”:

„Nu știam ce vrea să spună. Mi-a zis: ‘Tu vrei să salvezi pe toată lumea.’ Și am întrebat: e ceva rău în asta? Eu iubesc să ajut oamenii. Mi-a explicat că, deși e un lucru bun, trebuie să fiu atentă să nu umplu mereu un gol din suflet cu asta. Da, am un mare gol… toate rudele mele mi-au murit. Nu am pe cine suna să cer un sfat. Eu nu mai am pe nimeni.”

Andreeea Marin: „Așa sunt eu. Salvez oameni, salvez situații”

În fața publicului de la Chișinău, Andreea Marin a recunoscut că își găsește sensul ajutând oamenii, dar că în spatele acestei forțe se ascunde și o vulnerabilitate adâncă:

„Așa sunt eu. Salvez oameni, salvez situații, așa umplu golurile mele. Mă implic mult, dar nu joc un rol. Asta sunt, nu pot şi nici nu vreau să mă schimb. Ajut cât pot… Dar ajut pe cine se lasă ajutat.”

Momentul a fost primit cu aplauze și emoție în sală, confirmând încă o dată că Andreea Marin rămâne una dintre cele mai autentice și iubite prezențe din televiziunea românească.

Frigul se instalează în România. Când cresc din nou temperaturile: prognoza ANM actualizată pentru următoarele săptămâni
Recomandări
De ce nu a mai mers Nicușor Dan la congresul la care participă Viktor Orban, chiar dacă fusese invitat
De ce nu a mai mers Nicușor Dan la congresul la care participă Viktor Orban, chiar dacă fusese invitat
Telescopul James Webb ar putea fi descoperit „stelele întunecate” – un nou tip de obiect cosmic ce sfidează legile fizicii
Telescopul James Webb ar putea fi descoperit „stelele întunecate” – un nou tip de obiect cosmic ce sfidează legile fizicii
Cum se curăță corect centrala pe lemne și coșul de fum
Cum se curăță corect centrala pe lemne și coșul de fum
Uzucapiunea sau metoda prin care ţi se poate lua un teren fără să îţi dai seama, explicată de avocaţi
Uzucapiunea sau metoda prin care ţi se poate lua un teren fără să îţi dai seama, explicată de avocaţi
Controversa cosmică: cercetătorii SETI răspund teoriei potrivit căreia obiectul interstelar 3I/ATLAS ar fi o navă extraterestră
Controversa cosmică: cercetătorii SETI răspund teoriei potrivit căreia obiectul interstelar 3I/ATLAS ar fi o navă extraterestră
Mută două chibrituri pentru a avea un rezultat corect. Mulţi pică testul
Mută două chibrituri pentru a avea un rezultat corect. Mulţi pică testul
Povestea celui mai longeviv păianjen din lume: 43 de ani de viață și o lecție pentru oameni
Povestea celui mai longeviv păianjen din lume: 43 de ani de viață și o lecție pentru oameni
Singura femeie din România care a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură. Povestea scriitoarei Herta Muller
Singura femeie din România care a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură. Povestea scriitoarei Herta Muller
Revista presei
Adevarul
Mai mulți români veniți la muncă în Germania au furat cupru de aproximativ două milioane de euro. Pe ce au cheltuit banii
Playsport.ro
Mircea Lucescu a numit căpitanul naționalei României la partida cu Moldova: „Depinde de el”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Cât costă pastramă de oaie vândută de Geta, mama lui Culiță Sterp. Femeia a majorat prețul cu mult, se plâng clienţii
Playtech Știri
Zodiile norocoase în octombrie 2025. Astrele le-au pregătit surprize mari în a doua lună de toamnă
Playtech Știri
Zodiile care îşi schimbă destinul din luna octombrie. Astrele le pregătesc surprize de neuitat
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...