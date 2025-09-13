Ultima oră
Cum îşi petrece Andreea Marin timpul de când Violeta a plecat în SUA şi s-a despărţit de Adrian Brîncoveanu. Vedeta profită din plin de timpul liber
Andreea Marin, liniște și echilibru după schimbări majore

Viața aduce adesea schimbări neașteptate, iar unele dintre ele pot fi greu de acceptat. Pentru Andreea Marin, ultimii ani au venit cu două transformări importante: plecarea fiicei sale Violeta în Statele Unite și separarea de Adrian Brîncoveanu. În ciuda acestor momente sensibile, vedeta a găsit o modalitate de a-și regăsi echilibrul și de a-și umple timpul cu activități care îi aduc liniște și bucurie.

Refugiul din livadă

Departe de agitația orașului și de tumultul cotidian, Andreea Marin a descoperit un loc unde pacea interioară redevine posibilă: livada de la țară. Printre culorile toamnei și atmosfera calmă a naturii, aceasta se relaxează în compania celor doi căței ai săi, care par să îi fie mereu aproape și să-i împărtășească momentele de respiro.

„Toamnă 🍂 și pace în livada de la țară. Cățeii schimbă locul, dar obiceiul nu: orice popas e bun pentru visare”, a scris vedeta, mărturisind astfel modul simplu și firesc în care reușește să se desprindă de grijile cotidiene.

O carte bună, un aliat al echilibrului

Pe lângă aerul curat și liniștea naturii, lectura ocupă un loc central în viața Andreei Marin în această perioadă. În mesajul său, vedeta a împărtășit faptul că a descoperit o carte valoroasă, pe care o consideră indispensabilă într-o lume plină de frământări.

„O carte valoroasă și de mare ajutor ce n-ar trebui să ne lipsească din bibliotecă, v-o recomand cu căldură, mai ales în lumea plină de frământări în care trăim, ce se revarsă în noi înșine, din păcate. Dar putem să ne vindecăm rănile și să revenim la echilibru. Această carte prețioasă ne învață cum să ținem balanța corect, astfel încât să ne fie bine”, a explicat aceasta.

Timp pentru sine, după o perioadă plină de schimbări

Deși separarea de Adrian Brîncoveanu și distanța față de fiica sa ar fi putut aduce un gol dificil de gestionat, Andreea Marin a ales să transforme această etapă într-o oportunitate de redescoperire personală. Timpul petrecut alături de natură, animale și cărți valoroase reprezintă pentru ea o modalitate de a se reconstrui și de a-și păstra optimismul.

În locul luminii reflectoarelor sau al evenimentelor mondene, vedeta preferă acum liniștea discretă a unei livezi, acolo unde fiecare clipă simplă capătă o semnificație aparte.

Andreea Marin își trăiește prezentul cu o sinceritate dezarmantă, alegând pacea și echilibrul în fața schimbărilor. Livada de la țară, compania cățeilor și lectura unei cărți cu adevărat inspiraționale i-au devenit refugiu și sursă de energie pozitivă.

Sursă foto: Facebook

