Ultima oră
Horoscopul Tarot pentru septembrie 2025. Schimbări profunde și noi începuturi
03 sept. 2025 | 13:57
de Daoud Andra

Andreea Marin şi Andreea Berecleanu, fotografie rară împreună. Cele două nu îşi arată deloc vârsta: ”Ne admirăm reciproc”

Monden
Andreea Marin şi Andreea Berecleanu, fotografie rară împreună. Cele două nu îşi arată deloc vârsta: ”Ne admirăm reciproc”

Andreea Marin și Andreea Berecleanu, două dintre cele mai apreciate prezențe feminine din media românească, și-au surprins fanii cu o fotografie rară împreună, care a stârnit un val de reacții pozitive. Cele două vedete se cunosc de mai bine de două decenii și, deși drumurile lor profesionale au fost diferite, prietenia și respectul reciproc au rămas constante.

Andreea Berecleanu, despre prietenia cu Andreea Marin

Întâlnirea recentă a fost imortalizată într-o imagine pe care Andreea Berecleanu a publicat-o pe contul ei de Facebook, alături de un mesaj emoționant:

„Ne știm dinainte de a avea copii, ne respectăm, ne admirăm reciproc, avem mereu ce împărtăși, ne bucurăm de fiecare dată când ne revedem, chiar dacă e vorba de evenimente publice sau private. Ne mai și serbăm amândouă de Sf. Andrei.”

Fotografia, în care cele două apar zâmbind, a reușit să adune mii de aprecieri și sute de comentarii din partea fanilor. Reacțiile internauților nu au întârziat să apară, mulți subliniind nu doar frumusețea, ci și rafinamentul și inteligența celor două vedete. „Două femei frumoase și totodată două doamne adevărate!”, a scris un admirator.

Altcineva a adăugat: „Două femei de calitate, două femei de succes… Frumoase, deștepte… Felicitări pentru ele, pentru ceea ce sunt!!!” Alte comentarii la fel de apreciative au evidențiat aceeași idee: „Ambele frumoase și foarte inteligente!”, „Respect și admirație. Două doamne remarcabile”, „Două doamne frumoase!”.

Vezi și:
Prima reacție a lui Adrian Brîncoveanu după ce s-a despărțit de Andreea Marin. Cu ce se ocupă acum fostul partener al vedetei
Andreea Marin, certată de fiica sa pentru felul în care se îmbracă. Violeta a recunoscut la TV de ce nu este mulţumită de mama sa: „Să se calmeze”

Fanii au remarcat că timpul pare să nu-și fi lăsat deloc amprenta asupra lor. Atât Andreea Marin, cât și Andreea Berecleanu continuă să inspire prin eleganță, naturalețe și discreția cu care își gestionează viața personală și cariera.

Forografia publicată de Andreea Berecleanu în mediul online (FOTO: Facebook)

O prietenie de durată

Andreea Marin, supranumită de-a lungul anilor „Zâna surprizelor”, și Andreea Berecleanu, una dintre cele mai respectate jurnaliste și prezentatoare de știri din România, s-au intersectat profesional în mai multe contexte, însă relația lor a depășit de mult granițele carierei. Cele două au păstrat legătura și de-a lungul anilor și, chiar dacă întâlnirile sunt uneori rare, ele reușesc mereu să recupereze timpul pierdut.

Mesajul publicat de Andreea Berecleanu arată nu doar respectul reciproc, ci și admirația pentru parcursul profesional și personal al fiecăreia. Fanii celor două au apreciat prietenia lor și au fost surprinși de ipostaza în care acestea au apărut în mediul online.

Gigi Becali, gata să bage mâna în buzunar pentru încă două transferuri la FCSB!
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Romania TV
BOMBĂ în showbiz! Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul care i-a bucurat pe fani!
Digi24
Elena Lasconi îl atacă pe Nicușor Dan: „După ce am avut 10 ani un dulap călător la Cotroceni, ne-am trezit cu o noptieră”
Adevarul
Vacanță de coșmar la 5 stele. Pățania unei turiste românce a stârnit scandal pe internet: „Nu mai poți face nimic”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Recomandări
5 zodii protejate de astre în septembrie 2025. Vor fi binecuvântate toată luna
5 zodii protejate de astre în septembrie 2025. Vor fi binecuvântate toată luna
Horoscop
acum 27 de minute
Octavia Geamănu continuă procesele cu Antena 1. Fosta prezentatoare spune că a fost pusă să se tundă scurt: „M-am conformat, ca să nu fac valuri. Am suferit”
Octavia Geamănu continuă procesele cu Antena 1. Fosta prezentatoare spune că a fost pusă să se tundă scurt: „M-am conformat, ca să nu fac valuri. Am suferit”
Monden
acum 39 de minute
Tily Niculae a ascuns că a divorțat de tatăl copiilor ei în urmă cu doi ani şi acum explică de ce. Actriţa nu se mai fereşte: „Nu are legătură cu celălalt”
Tily Niculae a ascuns că a divorțat de tatăl copiilor ei în urmă cu doi ani şi acum explică de ce. Actriţa nu se mai fereşte: „Nu are legătură cu celălalt”
Monden
acum 2 ore
Cine sunt cei trei tineri muncitori uciși pe loc de o cisternă când făceau marcaje pe A1? Urmau să plece acasă, erau la final de program
Cine sunt cei trei tineri muncitori uciși pe loc de o cisternă când făceau marcaje pe A1? Urmau să plece acasă, erau la final de program
Social
acum 2 ore
Parteneri
Boala din cauza căreia Andreea Marin a slăbit 5 kg: „A fost mai neplăcut!” Ce spune despre viața sentimentală, după despărțirea de Adrian Brâncoveanu: „Sunt foarte matură și foarte asumată în ceea ce fac!”
Click.ro
Decizie privind alocațiile în septembrie!
Mediaflux
Cum explică Viorica Dăncilă prezența ei la parada militară de la Beijing. Răspunsul pentru Oana Țoiu
Digi24
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Vladimir Junior și Ivan locuiesc într-o fortăreață, la marginea Moscovei, sunt păziți atât de pe uscat, cât și din aer, și nu apar în sistemul de evidență a populației / FOTO
Unica.ro