Andreea Marin şi Andreea Berecleanu, fotografie rară împreună. Cele două nu îşi arată deloc vârsta: ”Ne admirăm reciproc”

Andreea Marin și Andreea Berecleanu, două dintre cele mai apreciate prezențe feminine din media românească, și-au surprins fanii cu o fotografie rară împreună, care a stârnit un val de reacții pozitive. Cele două vedete se cunosc de mai bine de două decenii și, deși drumurile lor profesionale au fost diferite, prietenia și respectul reciproc au rămas constante.

Andreea Berecleanu, despre prietenia cu Andreea Marin

Întâlnirea recentă a fost imortalizată într-o imagine pe care Andreea Berecleanu a publicat-o pe contul ei de Facebook, alături de un mesaj emoționant:

„Ne știm dinainte de a avea copii, ne respectăm, ne admirăm reciproc, avem mereu ce împărtăși, ne bucurăm de fiecare dată când ne revedem, chiar dacă e vorba de evenimente publice sau private. Ne mai și serbăm amândouă de Sf. Andrei.”

Fotografia, în care cele două apar zâmbind, a reușit să adune mii de aprecieri și sute de comentarii din partea fanilor. Reacțiile internauților nu au întârziat să apară, mulți subliniind nu doar frumusețea, ci și rafinamentul și inteligența celor două vedete. „Două femei frumoase și totodată două doamne adevărate!”, a scris un admirator.

Altcineva a adăugat: „Două femei de calitate, două femei de succes… Frumoase, deștepte… Felicitări pentru ele, pentru ceea ce sunt!!!” Alte comentarii la fel de apreciative au evidențiat aceeași idee: „Ambele frumoase și foarte inteligente!”, „Respect și admirație. Două doamne remarcabile”, „Două doamne frumoase!”.

Fanii au remarcat că timpul pare să nu-și fi lăsat deloc amprenta asupra lor. Atât Andreea Marin, cât și Andreea Berecleanu continuă să inspire prin eleganță, naturalețe și discreția cu care își gestionează viața personală și cariera.

O prietenie de durată

Andreea Marin, supranumită de-a lungul anilor „Zâna surprizelor”, și Andreea Berecleanu, una dintre cele mai respectate jurnaliste și prezentatoare de știri din România, s-au intersectat profesional în mai multe contexte, însă relația lor a depășit de mult granițele carierei. Cele două au păstrat legătura și de-a lungul anilor și, chiar dacă întâlnirile sunt uneori rare, ele reușesc mereu să recupereze timpul pierdut.

Mesajul publicat de Andreea Berecleanu arată nu doar respectul reciproc, ci și admirația pentru parcursul profesional și personal al fiecăreia. Fanii celor două au apreciat prietenia lor și au fost surprinși de ipostaza în care acestea au apărut în mediul online.