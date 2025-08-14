Andreea Marin, după ce Violeta a fost acuzată că a apelat la medicul estetician pentru a-şi mări buzele: „Nu aş permite niciodată”

Lumea showbizului este adesea marcată de comentarii și zvonuri care ajung rapid în atenția publicului, mai ales când este vorba despre persoane cunoscute. Recent, o astfel de situație a vizat-o pe fiica Andreei Marin, Violeta, care a fost acuzată că ar fi apelat la medicul estetician pentru a-și mări buzele. Subiectul a ajuns în centrul unei discuții ample, atât în mediul online, cât și în presă, iar reacțiile celor implicate nu au întârziat să apară.

Violeta, reacție directă la comentariile din mediul online

În fața zvonurilor care au început să circule, Violeta a preferat să lămurească lucrurile, explicând cu sinceritate cum percepe aceste afirmații.

„Cred că de la 13 ani mi se spune că am acid în buze și mi se pare amuzant acest comentariu, pentru că mă bucur că am o calitate pentru care alți oameni trebuie să plătească. Nu am nimic în buze, nu am nimic în față. Pentru familia mea este un subiect mai tabu, să adaugi sau să scoți ceva ce nu este necesar”, a declarat tânăra.

Poziția categorică a Andreei Marin

Mama Violetei, Andreea Marin, a ales să intervină pentru a clarifica și mai mult situația. În cadrul emisiunii „La Măruță”, vedeta a vorbit despre principiile pe care le urmează atunci când vine vorba despre intervențiile estetice în cazul copiilor.

„Orice este intervenție invazivă este exclusă pentru noi și nici n-aș permite ca mamă așa ceva. Niciodată, sunt fermă și drastică în privința acestui subiect. Pentru mine, intervenții estetice n-au sens pentru copii, au sens pentru cineva care a trecut printr-un accident sau are o problemă de sănătate și este necesară acea intervenție”, a explicat aceasta.

Un subiect tabu în familia lor

Atât declarațiile Violetei, cât și cele ale mamei sale au evidențiat că, în familia lor, ideea de a modifica trăsăturile naturale prin intervenții estetice nu este acceptată fără un motiv medical real. Violeta a punctat clar că acest subiect este unul „tabu” pentru toți cei apropiați ei, iar discuțiile pe această temă nu își găsesc locul decât dacă există o necesitate.