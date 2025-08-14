Ultima ora
Ministrul de Finanțe anunță plata cu cardul obligatorie chiar și la magazinele mici din sate – dispare plafonul de 50.000 de lei sub care operatorii economici nu erau obligați să accepte plăți digitale
14 aug. 2025 | 14:23
de Vieriu Ionut

Andreea Marin, după ce Violeta a fost acuzată că a apelat la medicul estetician pentru a-şi mări buzele: „Nu aş permite niciodată”

Showbiz
Andreea Marin, după ce Violeta a fost acuzată că a apelat la medicul estetician pentru a-şi mări buzele:
Andreea Marin, reacție fermă după acuzațiile că fiica sa violeta ar fi apelat la medicul estetician

Lumea showbizului este adesea marcată de comentarii și zvonuri care ajung rapid în atenția publicului, mai ales când este vorba despre persoane cunoscute. Recent, o astfel de situație a vizat-o pe fiica Andreei Marin, Violeta, care a fost acuzată că ar fi apelat la medicul estetician pentru a-și mări buzele. Subiectul a ajuns în centrul unei discuții ample, atât în mediul online, cât și în presă, iar reacțiile celor implicate nu au întârziat să apară.

Violeta, reacție directă la comentariile din mediul online

În fața zvonurilor care au început să circule, Violeta a preferat să lămurească lucrurile, explicând cu sinceritate cum percepe aceste afirmații.

„Cred că de la 13 ani mi se spune că am acid în buze și mi se pare amuzant acest comentariu, pentru că mă bucur că am o calitate pentru care alți oameni trebuie să plătească. Nu am nimic în buze, nu am nimic în față. Pentru familia mea este un subiect mai tabu, să adaugi sau să scoți ceva ce nu este necesar”, a declarat tânăra.

Poziția categorică a Andreei Marin

Mama Violetei, Andreea Marin, a ales să intervină pentru a clarifica și mai mult situația. În cadrul emisiunii „La Măruță”, vedeta a vorbit despre principiile pe care le urmează atunci când vine vorba despre intervențiile estetice în cazul copiilor.

Vezi și:
Andreea Marin, curajoasă la 50 ani. S-a fotografiat doar în sacou şi arată minunat, însă fanii nu au fost de acord cu ţinuta: „Aţi luat-o pe urma celor de 20 de ani”
Andreea Marin, pe patul de spital. Problemele de sănătate au făcut-o să nu mai amâne intervenţia. Cum s-a fotografiat „Zâna Suprizelor”?

„Orice este intervenție invazivă este exclusă pentru noi și nici n-aș permite ca mamă așa ceva. Niciodată, sunt fermă și drastică în privința acestui subiect. Pentru mine, intervenții estetice n-au sens pentru copii, au sens pentru cineva care a trecut printr-un accident sau are o problemă de sănătate și este necesară acea intervenție”, a explicat aceasta.

Un subiect tabu în familia lor

Atât declarațiile Violetei, cât și cele ale mamei sale au evidențiat că, în familia lor, ideea de a modifica trăsăturile naturale prin intervenții estetice nu este acceptată fără un motiv medical real. Violeta a punctat clar că acest subiect este unul „tabu” pentru toți cei apropiați ei, iar discuțiile pe această temă nu își găsesc locul decât dacă există o necesitate.

Se întorc ploile şi scad temperaturile chiar şi cu 10 grade. Zonele în care vremea se răceşte brusc
Recomandări
Wizz Air introduce noi rute către Praga, Valencia și Pescara. De când vor putea românii călători direct în aceste oraşe
Wizz Air introduce noi rute către Praga, Valencia și Pescara. De când vor putea românii călători direct în aceste oraşe
Limba în care vorbești și tastezi îți ascunde, de fapt, adevăratul internet. Fenomenul din spatele „turnului Babilon” al mediului online și cum te influențează
Limba în care vorbești și tastezi îți ascunde, de fapt, adevăratul internet. Fenomenul din spatele „turnului Babilon” al mediului online și cum te influențează
Melania Trump se pregătește de proces, în timp ce președintele așteaptă întâlnirea cu Putin. Prima Doamnă cere 1 miliard de dolari
Melania Trump se pregătește de proces, în timp ce președintele așteaptă întâlnirea cu Putin. Prima Doamnă cere 1 miliard de dolari
Românii se plâng de salariile mici din Italia, patronii sunt nemulţumiţi de angajaţi: „Stau o oră şi pleacă”. Câţi bani primesc cei care muncesc pe litoral
Românii se plâng de salariile mici din Italia, patronii sunt nemulţumiţi de angajaţi: „Stau o oră şi pleacă”. Câţi bani primesc cei care muncesc pe litoral
Inteligența artificială generativă schimbă radical plata online: cumpărături direct din chat
Inteligența artificială generativă schimbă radical plata online: cumpărături direct din chat
Una dintre cele mai vechi companii din România își închide porțile. Povestea sa se încheie după decenii de activitate
Una dintre cele mai vechi companii din România își închide porțile. Povestea sa se încheie după decenii de activitate
De ce nu ne putem relaxa nici măcar în vacanțe? Un psihoterapeut ne dezvăluie cauzele și oferă soluții: „Altfel, finalul va fi resimțit ca un moment de oboseală”. EXCLUSIV
EXCLUSIV
De ce nu ne putem relaxa nici măcar în vacanțe? Un psihoterapeut ne dezvăluie cauzele și oferă soluții: „Altfel, finalul va fi resimțit ca un moment de oboseală”. EXCLUSIV
A reapărut Ciolacu și îi taie craca de sub picioare lui Bolojan cu pachetele fiscale – PSD-istul vorbește despre „austeritate oarbă” și cere noului Guvern să facă investiții, nu doar să taie cheltuieli
A reapărut Ciolacu și îi taie craca de sub picioare lui Bolojan cu pachetele fiscale – PSD-istul vorbește despre „austeritate oarbă” și cere noului Guvern să facă investiții, nu doar să taie cheltuieli
Revista presei
Adevarul
Mit spulberat. Fructele nu afectează ficatul ca alcoolul. Cât înseamnă, de fapt, „prea mult”
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Imagini din trecutul ispitei Mattia de la „Insula Iubirii”. Legătura lui cu Prinţul William şi Rihanna. Meseria pe care o avea înainte de a fi afacerist, în Cluj-Napoca?
Playtech Știri
Vica Blochina, mândră de fiul ei. Edan Pițurcă s-a transformat, seamănă perfect cu tatăl lui celebru. Foto
Playtech Știri
Bebeluşul unor români din Italia a murit în timpul vacanţei în Antalya. Totul s-a întâmplat în somn, semnele găsite de mamă pe corpul micuţului
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou