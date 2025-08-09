Andreea Marin, curajoasă la 50 ani. S-a fotografiat doar în sacou şi arată minunat, însă fanii nu au fost de acord cu ţinuta: „Aţi luat-o pe urma celor de 20 de ani”

Ultima ora
Cât te va costa factura la curent în septembrie dacă ești client Hidroelectrica. TVA-ul majorat se resimte
09 aug. 2025 | 18:13
de Vieriu Ionut

Vedete și media
Andreea Marin, criticată pentru o ținută curajoasă

Andreea Marin, o personalitate publică extrem de populară și influentă, se află în mijlocul unei controverse neașteptate. O fotografie recentă, în care apare purtând un sacou alb, fără alte piese vestimentare vizibile, a generat o serie de reacții variate din partea publicului. Deși unii admiratori i-au lăudat curajul și aspectul fizic, alții au criticat vehement ținuta, stârnind o dezbatere amplă pe rețelele de socializare despre limitele decenței în modă și despre cum ar trebui să se îmbrace o femeie la aproape 50 de ani.

O imagine care a împărțit publicul

Fotografia, publicată online, o surprinde pe Andreea Marin într-un sacou alb, de tip oversize, o ținută minimalistă care i-a pus în valoare silueta. Deși mulți fani i-au apreciat apariția și au considerat-o o dovadă de curaj și încredere în sine, comentariile negative nu au întârziat să apară. O mare parte dintre critici au considerat ținuta neadecvată vârstei și statutului public al vedetei.

Unul dintre comentariile critice a fost:

„Crezi că dacă ai slăbit ai luat-o pe urma celor mai tinere cu 20, 25 de ani? Este cam exagerat putină decenţă nu strica, dar nu-i obligatoriu asta depinde de persoana în cauză.”

Acest punct de vedere, care leagă vestimentația de vârstă, a fost reluat de mai mulți utilizatori, care au acuzat-o pe Andreea Marin că încearcă să imite un stil vestimentar adoptat, de regulă, de persoane mult mai tinere.

Sursă foto: Facebook/Andreea Marin

Sacoul oversize, elementul de dispută

Un alt aspect care a stârnit nemulțumirea unora a fost croiala sacoului. O persoană a considerat că „taiorul oversize nu vă avantajează” și a adăugat că ținuta este potrivită pentru alte contexte, nu pentru o apariție publică.

„Pantalonii scurți nu se potrivesc, chiar dacă vă stau bine în grădină sau la o plimbare cu bicicletă, ori pe o plajă ar fi potriviți și ar pune în valoare silueta subțirică,” a remarcat acesta.

Alți fani au criticat de asemenea stilul oversize, considerându-l neflatant, indiferent de constituția fizică. Un comentator a declarat direct:

„Nu cred că un sacou oversize avantajează vreo femeie, indiferent de constituţie.”

Un altul a mers mai departe, catalogând întreaga ținută ca fiind „ridicolă”.

„Eu nu m-aş fi aventurat să fac publică aşa o poză. Pantofii ăia de mireasă, cu nişte picioare dezvelite şi blugi scurţi… oribil,” a adăugat el.

Susținerea fanilor și personalitatea care „strălucește”

În ciuda criticilor, Andreea Marin s-a bucurat de un val de susținere din partea altor admiratori. Unii au apărat-o pe vedetă, argumentând că personalitatea ei este cea care contează.

„Imaginile sunt frumoase. Personalitatea Dumneavoastră face să ‘strălucească’ o haină,” a scris un fan, punând accentul pe carisma și prezența vedetei, mai presus de ținută.

