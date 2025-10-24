Anda Adam și Joseph, despre criticile de la Asia Express: „Nu se difuzează nici 10% din ce se filmează. Când se montează, iese uneori altceva!” EXCLUSIV

Anda și Joseph Adam au anulat planurile pentru luna de miere și au plecat în Asia Express. Deși și-au asumat de la bun început că nu va fi ușor, pe măsură ce episoadele emisiunii se difuzează, cuplul a ajuns ținta mai multor controverse. Unii au considerat că se plâng prea mult ori că se victimizează, iar afirmația artistei conform căreia „este cea mai mare vedetă de acolo” le-a atras, din nou, critici.

În plus, atât în emisiune, cât și după aceea, Anda Adam a intrat în conflict cu Mara Bănică. Cu toate acestea, artista și soțul său au demonstrat că își pot depăși limitele în emisiune, iar într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Playtech, cei doi au susținut că ceea ce se vede de acasă nu reflectă neapărat realitatea din teren.

Anda și Joseph Adam, interviu după Asia Express: „Ce se vede în emisiune nu e nici 10% din realitate”

Playtech (Andreea Vasile): Cum sunteți acum, după filmarea emisiunii?

Anda Adam: Mult mai fresh decât eram la emisiune. Clar, nu? Mâncați, dormiți, spălați, altceva.

Playtech (Andreea Vasile): Am văzut că ați primit multe critici…

Anda Adam: Constructive!

Playtech (Andreea Vasile): Cum ți se pare că se vede emisiunea de acasă, față de ce ați trăit voi acolo? Reflectă cu adevărat realitatea?

Joseph Adam: Deloc. Să știi că tot ce se vede în emisiune nu e nici 10% din realitate: cât aștepți la autostop, că nu mănânci, că nu bei, adică… Când ne pierdem… nu ne-am pierdut de unul de altul, dar aproape. E total altceva.

Anda Adam: Sunt multe detalii. Pentru că nu există timp de emisie să arăți chiar toate situațiile în care atât de multe echipe sunt puse. Pentru că nu vorbim aici doar de o echipă. Și atunci, noi știm că au fost mult, mult, mult, mult mai multe faze. Unele foarte rele, altele foarte funny, altele super cute, dar care nu s-au dat pe post pentru că există un timp limitat de emisie.

Nu se poate da chiar tot. Și știm exact formatul de emisiune. Și au și un timp limitat în care, de multe ori, nu vezi anumite stări prin care au trecut echipele.

Anda Adam: „Depinde foarte mult cum se face montajul”

Playtech (Andreea Vasile): Dar ce părere aveți despre faptul că s-a spus așa că v-ați plâns foarte mult?

Anda Adam: Păi, să știi că toate echipele s-au plâns foarte mult. Numai că, încă o dată, îți explic, depinde foarte mult cum se face montajul. Pentru că dacă arăți de trei ori la rând aceeași echipă că sesizează o neregulă. Că, de fapt, tu nu te plângi. Tu sesizezi că ți s-a întâmplat ceva și trebuie să sesizezi.

Joseph Adam: Și ți se pun întrebări. Asta e problema, că montează doar întrebările, să știi, la multe chestii care sunt.

Anda Adam: Deci, noi eram întrebați despre toate situațiile astea care ni se întâmplau. Aveam un reporter care, atunci când făceam testimonialele, ne întreba punctual despre situația aia. Și, ce să faci? Să nu răspunzi?

Numai că, atunci când se montează odată, nu se pune cu tot cu întrebare. Pentru că nu se pun testimonialele așa. Cum pare? Că noi, într-un singur testimonial, ne-am plâns de trei ori. Dar noi suntem întrebați despre situațiile astea: „Ce s-a întâmplat când ați ajuns nu știu unde și a căzut nu știu ce”. Și, atunci, noi spunem. Adică, suntem întrebați și răspundem. Și, atunci, când se montează, de asta spun și ce a zis soțul, că la televizor poate părea altceva. Dar formatul este așa.

Toate echipele sunt întrebate despre anumite situații, dar după aia se montează foarte tare ce intră pe post. Și cum nu se poate băga tot pe post, uneori iese ăla că se plânge, ăla că-i mereu doar pe party, nu prea îl interesează de competiție, altul că, nu știu, e mereu trist. Adică se creează așa ca un fel de imagine sau personalitate a fiecărei echipe.

De ce a simțit artista nevoia să-și protejeze soțul? „Așa e felul meu”

Playtech (Andreea Vasile): Dar am văzut, în schimb, și păreri bune și persoane care au zis că tu ai fost ca o mamă protectivă pentru soțul tău. Ai vrut într-adevăr să-l protejezi de tot ce se întâmpla acolo?

Anda Adam: Păi, așa-i felul meu de a fi. Că nu m-am dus cu gândul ăsta, pentru că soțul meu, sinceră să fiu, cred că nu are nevoie de nicio fel de protecție. Îl vedeți în persoană și cum arată, eu știu și ce poate, și fizic și psihologic, așa, este un om foarte puternic. Nu cred că avea nevoie de ajutorul meu acolo.

Dar e firesc, când te duci într-un cuplu, ca reacțiile să fie altele. Pentru că dacă te duci într-o competiție între prieteni, este una. Implicarea este, până la un anumit punct, tipic prietenește. Când te duci în familie, te ca soț și soție sau te duci într-o altfel de relație, de exemplu, mamă–fiică, lucrurile sunt puțin mai sensibile. Implicarea este mult mai mare, pentru că vorbești de familie, vorbești de mama ta, vorbești de soțul tău. Situațiile sunt foarte diferite.

Tu nu poți să bagi toată lumea în aceeași oală. Pentru că un cuplu venit în această competiție sub forma de prietenie e una, când vorbim de un cuplu care este familie, soțul, soția, deja este alta.

Anda Adam a vorbit despre cearta cu Mara Bănică

Playtech (Andreea Vasile): Dar, sincer, v-a stricat cearta cu Mara Bănică experiența? Sau n-ați lăsat să vă afecteze?

Anda Adam: În primul rând, nu mai vrem să discutăm despre acest subiect. Și, în al doilea rând, cred că nimeni pe planeta asta n-ar fi putut să ne strice participarea noastră la Asia Express. Pentru că noi ne-am dus acolo să facem o treabă mișto. Știm că suntem o echipă puternică. Știm ce putem, pentru că dacă nu puteam, nu ne duceam. Nu ne-a obligat nimeni, să știi.

Dar ne-am dus acolo pentru că știam că putem să facem o figură frumoasă și ăsta a fost scopul nostru: să ne și distrăm, dar să facem și treabă bună.