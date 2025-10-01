Anda Adam şi Mara Bănică şi-au aruncat cuvinte grele. Cele două concurente „Asia Express” au răbufnit: „Cea mai perversă”

Ultima oră
De ce nu poate fi înmormântată Ioana Popescu? Iubitul jurnalistei, mesaj dureros pentru cei care au cunoscut-o
01 oct. 2025 | 12:47
de Ionuț Vieru

Monden
Tensiunile din reality-show-ul „Asia Express” nu au rămas doar pe traseu, ci s-au mutat și în mediul online, unde două dintre concurente, Anda Adam și Mara Bănică, și-au spus părerea fără menajamente una despre cealaltă. Relația dintre cele două s-a transformat într-un conflict public presărat cu replici dure, acuzații și atacuri directe, semn că rivalitatea lor nu s-a încheiat odată cu emisiunea.

Mara Bănică, primele critici la adresa artistei

Totul a pornit după ce Mara Bănică, coechipiera lui Serghei Mizil în competiția televizatӑ, și-a exprimat opinia despre Anda Adam. Jurnalista a recunoscut că artista a fost concurenta care a surprins-o cel mai neplăcut. Potrivit acesteia, Anda ar fi afișat o atitudine plină de fițe, comportament care nu a fost pe placul ei.

Declarația a aprins imediat spiritele, iar reacția nu s-a lăsat așteptată.

Anda Adam răspunde dur: „Cea mai perversă! Cel mai varză om!”

După ce a aflat cum a descris-o Mara Bănică, Anda Adam a ales să răspundă public, fără să se abțină. Artista a lansat un tir de acuzații la adresa jurnalistei, pe care a catalogat-o drept falsă și lipsită de caracter.

„Deci, dragă Mara, am văzut și articolul pe care l-ai dat în CANCAN. Cred că nu ești în postura să-ți dai tu cu părerea despre altă lume. Pentru că tu ești cel mai varză om pe care l-am cunoscut vreodată. Calitate zero, super fake și îți iei fața ta de ziaristă doar când camerele sunt pe Rec. În rest ești mielușel. Eu măcar îți pun în față ce am de spus. Ce zici de asta? Trebuie să iei adevărul despre tine”, a spus cântăreața.

Anda Adam a explicat și că pe parcursul emisiunii au existat multe nereguli care i-au nemulțumit pe concurenți, iar modul în care acestea au fost trecute cu vederea i-a generat frustrări.

Acuzații grave despre comportamentul din spatele camerelor

Artista nu s-a oprit aici și a continuat cu dezvăluiri despre Mara Bănică, susținând că jurnalista ar fi avut un comportament jignitor față de localnicii din țările prin care a trecut echipa de filmare.

„Așa că iarăși cu acuzațiile tale că noi furăm mașina, că în Asia Express se fură mașina. Nu, Mara, tu furi curent pentru că tu poți să și jignești oamenii. Asta nu mai văd oamenii la televizor. Că pe toți oamenii ăștia bătrâni și din Filipine și din Vietnam varză îi faci. Ăștia pot să ți fie părinții fato. Ăștia la care le iei tu familiile non stop. Că nu ești non stop pe post cu comportamentul tău de trei lei față de acești oameni, care sunt acolo puși ca să ne arate niște probe”, a adăugat Anda Adam.

Cântăreața a afirmat că multe momente controversate nu au fost difuzate la televizor, motiv pentru care publicul nu ar fi aflat întregul adevăr despre felul în care Mara Bănică s-ar fi purtat cu oamenii.

„În ce hal poate să îi jignească femeia asta, nu vă imaginați. Deci eu am asistat la câteva faze de îmi venea să intru într-un pământ”, a spus aceasta.

