Ce riscă Anda Adam după ce a încălcat contractul cu Antena 1. Ce detalii a dat despre o secvență nedifuzată de la emisiunea Asia Express

Reality show-urile aduc mereu tensiuni între concurenți, dar rareori aceste momente ajung să creeze controverse în afara ecranului. În cazul Andei Adam, lucrurile au luat o turnură neașteptată după ce artista a decis să vorbească deschis despre o scenă nedifuzată din Asia Express, încălcând astfel regulile stricte ale contractului semnat cu Antena 1. Declarațiile ei, făcute pe rețelele de socializare, au generat un val de reacții și au ridicat întrebări legate de consecințele pe care le-ar putea avea gestul său.

Conflictul izbucnit în timpul emisiunii

Anda Adam a confirmat că între ea și Mara Bănică a existat un schimb extrem de tensionat, care nu a fost arătat publicului. Artista a dezvăluit că a existat chiar riscul ca disputa să degenereze într-un incident fizic, dar că s-a abținut din respect pentru Mona Segall, producătoarea emisiunii.

„Cred că oricare soție, dacă ar fi fost în locul meu, ar fi reacționat. Dar am ales să mă opresc, din respect pentru Mona Segall, care depune o muncă imensă pentru această producție. M-am abținut să fac ceea ce aș fi făcut în mod normal”, a spus Anda Adam pe Instagram, unde a detaliat episodul.

Declarațiile care au stârnit controverse

În relatările sale, Anda Adam a acuzat-o pe Mara Bănică că i-ar fi jignit familia, ceea ce a făcut situația mult mai greu de gestionat.

„Și ultimul capitol, Mara Bănică care, cu atâta tupeu în fața mea, își permite să-mi jignească soțul. Grav de tot, într-un mod inacceptabil. Nu, că nu l-a jignit doar pe soțul meu, l-a jignit și pe Alejandro, l-a jignit și pe Emil”, a afirmat cântăreața.

Artista a adăugat că limbajul folosit de jurnalistă a depășit orice limită și că, în alte condiții, ar fi reacționat mult mai dur:

„În alte condiții probabil ai fi rămas și fără păr în cap și fără dinți în gură, dar m-am abținut maxim să nu reacționez cum aș fi reacționat în mod normal”.

Reacția Marei Bănică

De partea cealaltă, Mara Bănică nu a ezitat să își exprime opinia despre colega ei de emisiune. Jurnalista a recunoscut că nu a suportat-o pe Anda Adam în cadrul show-ului și că experiența de pe platourile Asia Express i-a lăsat un gust amar.

„Pentru mine, a fost concurenta care m-a surprins neplăcut, din toate punctele de vedere. Cred că n-am plăcut-o pentru că nu am înțeles de ce trebuia să stăm în ploaie să o ascultăm povestind. Toți dormeam prost, nu doar ea. A fost, pentru mine, o surpriză neplăcută”, a spus Mara Bănică într-un interviu difuzat la Observator.

Ce riscă Anda Adam după declarații

Problema nu se rezumă doar la schimbul de replici dintre cele două. Declarațiile făcute de Anda Adam reprezintă o încălcare a contractului semnat cu Antena 1, care interzice concurenților să ofere detalii din culisele emisiunii sau să vorbească despre scene care nu au fost difuzate.

Astfel de clauze sunt menite să protejeze producția și să păstreze controlul asupra imaginii show-ului. Nerespectarea lor poate atrage sancțiuni, de la penalități financiare până la excluderea din proiecte viitoare. Rămâne de văzut dacă postul de televiziune va lua măsuri în cazul Andei Adam, însă gestul ei a stârnit deja dezbateri aprinse în mediul online.