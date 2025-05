„And Just Like That…” revine pe HBO Max astăzi. Tot ceea ce știm despre noul sezon al serialului cu Sarah Jessica Parker

Sezonul al treilea al continuării „Sex and the City” începe astăzi pe HBO Max, cu episoade difuzate săptămânal până pe 15 august.

Sezonul 3 din „And Just Like That…”, continuarea faimosului Sex and the City, va fi disponibil din 31 mai pe HBO și Max.

Noile episoade vor apărea în fiecare vineri, iar sezonul cuprinde 12 episoade, ultimul fiind programat pentru 15 august 2025.

Despre ce va fi vorba în noul sezon din „And just like that…”

Povestea le urmărește în continuare pe Carrie, Miranda și Charlotte în New York, acum ajunse la 50 de ani. Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) își reia inclusiv rolul de narator al propriei povești și își explorează viața într-o relație la distanță cu Aidan, în timp ce lucrează la un nou proiect literar.

Miranda (Cynthia Nixon), recent despărțită, explorează noi relații în comunitatea queer. Charlotte (Kristin Davis) încearcă să echilibreze viața de familie cu provocările carierei în domeniul artei.

O noutate deloc de neglijat a sezonului este introducerea lui Marion Odin, editor de film interpretat de Mehcad Brooks, care dezvoltă o conexiune cu Lisa Todd Wexley (Nicole Ari Parker).

Personajele Che Diaz (Sara Ramirez) și Nya Wallace (Karen Pittman) nu revin, permițând o extindere a rolurilor Seemei Patel și Lisei Todd Wexley.

Ce a spus Sarah Jessica Parker despre noul sezon „Și uite așa…”

Sarah Jessica Parker a descris sezonul ca fiind „ambitios” și „robust”, plin de „idei mari” și energie proaspătă.

Relația lui Carrie cu Mr. Big este rememorată ca una intensă, dar marcată de tragedie. Parker sugerează că sezonul o va arăta pe Carrie deschisă la noi începuturi, inclusiv cu Aidan.

Cynthia Nixon a spus, la rândul său, că Miranda trăiește pentru prima oară singură după zeci de ani, ceea ce o face să se simtă „euforică” și recunoscătoare.

Ea a explicat și plecarea personajului Che Diaz, arătând că povestea acestuia și-a atins limitele narative. Nixon a adăugat că serialul nou încearcă să corecteze lipsurile de diversitate din Sex and the City, inclusiv în ce privește reprezentarea persoanelor LGBTQ+.

Kristin Davis a vorbit și ea sincer despre presiunea aspectului fizic în industrie, dezvăluind experiențele ei cu procedurile estetice.

Ea a criticat lipsa de empatie din partea publicului și a subliniat nevoia de reprezentare autentică a îmbătrânirii și feminității în televiziune.

Mai mult decât atât, a și-a amintit de presiunea din serialul original de a filma scene nud, lucru pe care astăzi îl consideră nepotrivit.

Stilul extravagant rămâne o marcă a serialului, iar noile ținute au fost deja surprinse de fotografi la filmările din New York din toamna anului trecut.