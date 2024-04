Gigi Becali și Anamaria Prodan s-au împăcat după trei ani. ”Băiatul meu visa că se va întâmpla acest lucru”. Cum s-a întâmplat totul

Anamaria Prodan și Gigi Becali s-au certat ca la ușa cortului din cauza transferului lui Dennis Man la Parma. După trei ani în care nu și-au vorbit, cei doi s-au împăcat, iar impresara a dezvăluit cum s-a întâmplat totul.

”De ce nu te împaci cu Gigi Becali?”

Scandalul dintre Anamaria Prodan și Gigi Becali a izbucnit după transferul lui Dennis Man (25 de ani) la Parma, pentru suma de 11 milioane de euro. Mutarea a fost intermediată de Ioan Becali și nu de impresară, care avea un contract cu fotbalistul.

Anamaria Prodan l-a dat în judecată pe Dennis Man și a câștigat procesul, iar în toamna anului trecut jucătorul a fost obligat de instanță să-i plătească fostei sale impresare suma de 350.000 de euro.

După o perioadă de trei ani în care nu și-au vorbit, Anamaria Prodan a îngropat securea războiului și s-a împăcat cu Gigi Becali. Aceasta a dezvăluit cum s-a întâmplat. Fosta soție a lui Laurențiu Reghecampf și patronul FCSB-ului s-au întâlnit la un hotel din București, unde ambii au mers să cumpere câte ceva de la centrul comercial aflat acolo.

”Băiatul meu visa că mă împac cu Gigi Becali și îmi spunea în fiecare zi ‘Mamă, de ce nu te împaci cu Gigi Becali? Că nu te-ai certat cu el din cauza ta. Te-ai certat știm din cauza știm noi cui’. Și i-am zis ‘Mamă, e ok, n-am de ce să mă împac cu nimeni. E vorba de mândrie, ne-am jignit prea mult și unul și celălalt. Și nu am de ce să mă împac cu nimeni că eu n-am nevoie de nimeni în viața mea. Nu mi-a dat nimeni nimic și nici nu o să îmi dea nimeni. Plus că avem proces și alte lucruri peste care probabil niciunul dintre noi nu va putea trece”, a povestit sexy-impresara pentru Fanatik.

”A fost ceva wow! Ce faci patroane?”

Impresara a mărturisit că în timp ce savura o cafea s-a trezit cu Gigi Becali chiar în fața ei. În acel moment, cei doi au uitat de ceartă și s-au îmbrățișat, iar patronul FCSB-ului i-a dat câteva sfaturi impresarei.

”Când am ridicat ochii din ceașca de cafea, în fața mea era Gigi Becali. Eu mă așezasem și el intrase. Eram unul lângă altul practic. Și era așa o ușurare. Era singurul om cu care eu n-am reușit să mă împac în momentul când am făcut pace cu mine și cu tot ce s-a întâmplat în viața mea.

A fost ceva wow! Ce faci patroane? Exact ca pe vremuri. Ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Cum vorbeam noi. Au fost niște glume de genul ăsta. Eu nu mă bat cu femeile. Glumele noastre. Ne-am luat în brațe. Eu mi-am cerut scuze pentru că am vorbit cum am vorbit. Într-un fel a avut dreptate. O femeie nu are de de ce să aibă luptele astea cu vreun bărbat. (…) ‘Tată, nu ai nevoie de scandaluri. Tu poți singură. Tu ești deșteaptă. Nu trebuie să te bați cu Reghecampf. Lasă-l acolo. E viața lui, familia lui’. A fost o glumă cred că a fost un șoc pentru amândoi când ne-am întâlnit. Cum vorbeam noi, râzând, mi-a zis ‘Tată, vezi că eu nu mă bat cu femei’”, a mai spus Anamaria Prodan.

Ce spunea Anamaria Prodan despre Gigi Becali în urmă cu trei ani

În urmă cu trei ani, Anamaria Prodan lansa un atac dur la adresa lui Gigi Becali, după ce patronul FCSB anunța că toți jucătorii de la clubul său care aveau contracte cu impresara erau obligați să renunțe la colaborările cu ea. Decizia a făcut-o pe Anamaria Prodan să ia foc și să spună cuvinte grele la adresa patronului FCSB.

Era cea mai gravă ieșire publică a impresarei la adresa miliardarului din Pipera.

”Este penibil de la A la Z. E mic și la statură și la minte. De unde nu e, nici Dumnezeu nu cere. Spune că m-am ridicat pe umerii lui, păi, el are umeri? Are 1,20 metri, pe scăunel, cu mâinile ridicate. Ce umeri are el? Are bust și cap ca să nu îi plouă în gât, că nu îl folosește. El se ia cu mine? A făcut școala pe scări. El nu poate să mai vorbească vreodată cu mine sau în fața mea. Să își aducă aminte cum se gudura pe lângă mine și să își aducă aminte cum mă ruga să vorbesc frumos despre el pe la televizor.

A avut noroc că a stat sclavul unor oameni importanți și le-a luat apoi lucrurile, noi știm lucrurile astea. Ce, are vreo școală să fie vreun deștept? Nu! El a fost omul potrivit, la locul potrivit”, declara Anamaria Prodan, în februarie 2021, pentru ProSport.

Nici Gigi Becali nu rămânea dator și îi dădea o replică dură foatei soții a lui Laurențiu Reghecampf.

”Eu nu mai lucrez cu femei. Am făcut o greșeală, pentru că e nevasta lui Reghe… ce, dacă zice Reghe ceva? Nu mai vorbesc nici cu Reghe. Ce îmi trebuia mie să vorbesc cu o femeie? Femeia e frumoasă acolo, manechin”, declara Gigi Becali.