ANAF vânează ONG-urile finanțate ilegal. Cum funcționează schema de sponsorizare interzisă prin lege

ANAF dă un semnal ferm pe zona sponsorizărilor: dacă o companie finanțează un ONG pe care îl controlează direct sau indirect, creditul fiscal se anulează, iar impozitul se recalculează. O speță recentă arată cum o societate a pierdut, după control, facilitățile aplicate pentru sponsorizările din 2022–2024, pe motiv de conflict de interese și control direct asupra fundației beneficiare. În practică, vorbim despre aceeași întrebare pe care îți recomand să o clarifici înainte de orice contract: cine decide în ONG și care e legătura cu sponsorul.

Pentru companii, sponsorizarea rămâne un instrument util de responsabilitate socială și optimizare fiscală, dar doar în condițiile Codului fiscal și ale Legii sponsorizării. Regula de aur este separarea reală între entitatea care dă banii și cea care îi primește. Orice suprapunere de conducere, subordonare sau influență decisivă anulează beneficiul fiscal și poate aduce dobânzi și penalități.

Cum funcționează sponsorizările și plafonul fiscal

Sponsorizarea nu este cheltuială deductibilă, ci un credit fiscal care îți reduce impozitul pe profit (inclusiv impozitul minim pe cifra de afaceri). Limita este minimul dintre 0,75% din cifra de afaceri și 20% din impozitul pe profit datorat. Ca să beneficiezi, închei un contract de sponsorizare, faci plata până la finalul anului și te asiguri că beneficiarul era înscris, la data semnării, în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

Pe lângă contract și dovada plății, ai obligația depunerii declarației 107 privind beneficiarii sponsorizărilor. Dacă nu reușești să execuți sponsorizarea până la 31 decembrie, ai la dispoziție mecanismul de redirecționare prin formularul 177, până la termenul declarației anuale de impozit pe profit. Astfel, direcționezi din impozit fără să mai treci cheltuiala nedeductibilă prin contul de profit și pierdere.

Ce este interzis și cum definește ANAF controlul

Interdicția esențială vizează sponsorizarea către o entitate asupra căreia exerciți control. În speța comunicată de ANAF, directorul economic al societății era, simultan, membru fondator unic și președinte al consiliului director al fundației, iar alți membri ai consiliului director erau angajați ai sponsorului. O asemenea structură a fost calificată drept control direct, deci creditul fiscal a fost anulat și impozitul recalculat.

În aceeași zonă intră și alte situații interzise: sponsorizări reciproce, sponsorizări între rude până la gradul al patrulea, precum și sponsorizări care sunt, în fapt, publicitate mascată. Dacă furnizezi beneficii de promovare ce depășesc uzanțele de recunoaștere a sponsorilor, riști ca sumele să fie reîncadrate ca cheltuieli de marketing, cu tratament fiscal diferit, sau să pierzi integral facilitatea.

Cum te verifică ANAF și ce documente ar trebui să pregătești

La control, ANAF îți va cere contractele de sponsorizare, dovezile de plată, extrasul din Registrul entităților eligibile valabil la data semnării, precum și documente privind guvernanța ONG-ului: componența consiliului director, actul constitutiv, declarații privind beneficiarul real, organigrame și fișe de post, dacă există intersecții cu angajații sponsorului. Îți recomand să pregătești din timp și minutele ședințelor în care s-au aprobat sponsorizările, cu abținerea persoanelor în conflict de interese.

Dacă există orice suprapunere de roluri, creezi și păstrezi dovezi privind lipsa influenței decizionale a sponsorului asupra ONG-ului: politici interne de recuzare, fluxuri de aprobare separate, audit extern al utilizării fondurilor. În lipsa acestor dovezi, inspectorii pot concluziona că ai exercitat control, chiar dacă juridic nu deții ONG-ul.

Alternative legale și bune practici dacă vrei să susții un ONG

Dacă vrei să eviți orice suspiciune, susții un ONG complet independent de acționari, administratori și angajați ai companiei. Faci due diligence minim: verifici statutul în registrul fiscal, componența conducerii și eventualele legături cu firma sau cu rudele până la gradul al patrulea. Îți recomand să standardizezi contractele, cu clauze clare privind destinația fondurilor și raportarea rezultatelor.

Dacă ai legături istorice cu un ONG, păstrezi sponsorizarea pe fonduri private ale persoanelor fizice sau folosești mecanisme fără credit fiscal. Alternativ, optezi pentru redirecționarea prin formularul 177 către entități fără conflict. În toate cazurile, păstrezi un pachet probator coerent: contract, plată, registru, raport de utilizare a fondurilor și, la nevoie, un raport de audit.

Ce riști dacă nu respecți regulile

Când ANAF stabilește existența controlului, îți anulează creditul fiscal și stabilește diferențe de impozit pe profit, la care se adaugă dobânzi și penalități de întârziere. În plus, sumele pot fi reîncadrate ca nedeductibile, iar unele cheltuieli pot fi recalificate ca publicitate, cu impact în indicatorii financiari. Dacă ai aplicat facilități trei ani la rând, efectul de cascadă poate fi semnificativ pentru cash-flow.

Pe termen lung, repunerea în drepturi trece prin corecție internă: politici de guvernanță care separă sponsorul de beneficiar, proceduri de conflict de interese, formare pentru echipele financiar și juridic și validare periodică a eligibilității ONG-urilor finanțate. Dacă îți construiești această disciplină, scazi riscul fiscal și păstrezi beneficiul social al sponsorizărilor acolo unde contează.