ANAF „pune tunurile” pe săracii cu firme mici, că e mai ușor. „Având același salariu, colegii preferă activitatea mai simplă”

Șeful ANAF explică de ce firmele mici sunt controlate mai des și ce schimbări urmează

Președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, a detaliat în fața parlamentarilor motivele pentru care inspectorii fiscali se concentrează mai mult pe micii contribuabili decât pe marile companii. El a vorbit despre lipsa de personal în zona marilor contribuabili, despre digitalizarea instituției și despre planurile de modernizare, subliniind totodată că ANAF nu are intenția de a interveni agresiv în evenimente private, cum ar fi nunțile sau botezurile.

De ce micii contribuabili sunt verificați mai des

Adrian Nicușor Nica a recunoscut că există un dezechilibru între numărul controalelor efectuate la firmele mici și cele realizate la companiile mari. Potrivit acestuia, inspectorii aleg adesea să meargă către contribuabili mai mici, deoarece activitatea de control este „mai simplă”, iar salariul rămâne același indiferent de complexitatea cazului.

„Având aceeași sumă, același salariu, colegii noștri preferă să nu lucreze la mari contribuabili și să meargă către micii contribuabili, unde activitatea este mult mai simplă. Astfel, asistăm la o depopulare în zona marilor contribuabili și o suprapopulare în zona micilor contribuabili”, a explicat el.

Pentru a corecta acest dezechilibru, șeful ANAF susține că digitalizarea instituției va fi esențială. Odată ce procesul de modernizare tehnologică va fi finalizat, controalele vor putea fi planificate mai eficient, reducându-se diferențele dintre verificările efectuate la firmele mici și cele mari.

Reorganizare după digitalizare și schimbarea indicatorilor de performanță

Nica a subliniat că reorganizarea ANAF se va face doar după finalizarea procesului de digitalizare. În opinia sa, este important ca noua structură să se bazeze pe instrumente tehnologice care să permită o distribuție mai echilibrată a controalelor și o colectare mai eficientă a taxelor.

Un alt punct sensibil îl reprezintă diferența dintre sumele stabilite de inspectorii fiscali și cele efectiv încasate. În 2025, de exemplu, au fost stabilite obligații de plată în valoare de 248 de milioane de lei, dar s-au colectat doar 187 de milioane. „După ce stabilim riscul la o societate pe care o controlăm, ajungem în situația în care nu încasăm toată suma pentru că patrimoniul companiei nu permite acest lucru”, a explicat oficialul.

Pentru a îmbunătăți aceste rezultate, ANAF va modifica indicatorii de performanță începând cu 1 ianuarie, astfel încât evaluarea activității inspectorilor să reflecte nu doar sumele stabilite, ci și gradul real de colectare. Această schimbare urmărește să elimine motivația de a aplica sancțiuni care nu pot fi recuperate.

Combaterea evaziunii și noile instrumente pentru contribuabili

Șeful ANAF a clarificat și situația controversată legată de verificările la saloanele de evenimente, cum ar fi nunțile. El a insistat că instituția nu vizează mirii sau darurile de nuntă, ci urmărește doar ca operatorii economici care organizează astfel de evenimente să își declare corect veniturile. „Nu ne propunem să stricăm nunți sau petreceri. Ne interesează ca cei care încasează sume să le declare și să plătească impozitele aferente”, a spus Nica.

Pentru a sprijini transparența, ANAF pregătește o aplicație mobilă prin care cetățenii pot verifica autenticitatea bonurilor fiscale, similară unui sistem deja folosit în Grecia. Astfel, oricine va putea scana un bon pentru a afla dacă este fiscalizat, contribuind la reducerea evaziunii.

Un alt subiect abordat a fost fenomenul cunoscut drept „cuibul de fantome”, referitor la firmele înregistrate la aceeași adresă. Nica a explicat că există o confuzie între sediul social, înregistrat la Registrul Comerțului, și domiciliul fiscal, locul unde firma își desfășoară efectiv activitatea. ANAF va intensifica eforturile pentru ca fiecare companie să își declare corect domiciliul fiscal, evitând astfel situațiile în care firmele nu pot fi găsite și devin inactive din punct de vedere fiscal.

Declarațiile șefului ANAF arată o realitate complexă: firmele mici sunt controlate mai des nu din cauza unei politici oficiale, ci din cauza preferințelor inspectorilor și a lipsei de resurse în zona marilor contribuabili. Digitalizarea și reorganizarea instituției sunt pași esențiali pentru echilibrarea situației, în timp ce noile aplicații și modificarea indicatorilor de performanță ar trebui să facă procesul de colectare a taxelor mai corect și mai transparent pentru toți contribuabilii.

