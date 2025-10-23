ANAF pune tunurile pe românii cu mașini de lux, ce înseamnă asta de fapt. Când îți confiscă Fiscul mașina

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a declanșat o campanie amplă de verificări care vizează posesorii de mașini de lux fără venituri declarate. Peste 200 de persoane se află deja în analiza instituției, într-o acțiune pe care președintele ANAF, Adrian Nica, a descris-o drept „o anchetă de proporții naționale” menită să combată discrepanțele dintre averile afișate și veniturile raportate.

Cei care conduc mașini de peste 100.000 de euro, dar figurează în acte cu venituri zero sau minime, riscă nu doar amenzi, ci și confiscarea autoturismelor. Mesajul oficial al Fiscului este clar: oricine nu poate justifica proveniența bunurilor de lux va fi verificat în detaliu și, în caz de neconcordanțe, va pierde până la 70% din sumele nejustificate.

Vânătoarea „bombardierilor” cu mașini de sute de mii de euro

Termenul „bombardier”, folosit popular pentru a descrie persoane care trăiesc ostentativ fără a avea venituri oficiale, a devenit simbolul unei noi campanii de control fiscal. Conform declarațiilor președintelui ANAF, acțiunile vizează persoanele care „sfidează regulile și se plimbă în mașini scumpe, fără să fi plătit niciun leu impozit”.

„Fiecare cetățean care nu poate să justifice mașina de peste 100.000 de euro cu care se plimbă prin oraș va avea un control de la ANAF. Avem deja peste 200 de cazuri în analiză și rezultatele vor fi făcute publice”, a spus Adrian Nica.

Verificările se concentrează pe compararea veniturilor declarate cu bunurile achiziționate. În cazurile unde se constată diferențe majore între venituri și avere, Fiscul aplică procedura de confiscare a 70% din sumele nejustificate. Aceasta este prevăzută de legislația privind combaterea evaziunii fiscale și a spălării banilor, instrument pe care ANAF îl folosește tot mai frecvent în ultimele luni.

De asemenea, Nica a avertizat că „ANAF nu va mai tolera comportamentele prin care unii se cred mai presus de lege”. Mesajul său, transmis direct într-o intervenție televizată, a fost ferm: „Fiecare bombardier să se gândească de trei ori înainte să urce într-o mașină scumpă dacă nu are venituri declarate, pentru că ANAF poate să o confişte.”

Cum ajunge ANAF să îți confişte mașina

Procesul de confiscare nu este arbitrar și urmează o procedură strictă. În primă fază, inspectorii fiscali solicită justificarea provenienței banilor folosiți pentru achiziționarea bunului. Dacă persoana în cauză nu poate prezenta documente – contracte de muncă, extrase bancare, facturi sau acte de donație – ANAF calculează diferența între averea deținută și veniturile raportate.

Când diferența depășește un anumit prag, considerat „nejustificat”, instituția poate impune impozit suplimentar și penalități. În cazurile grave, bunurile achiziționate cu bani nejustificați – inclusiv mașinile de lux – pot fi confiscate.

În paralel, ANAF a anunțat și alte verificări care vizează zone cu risc ridicat de evaziune, cum ar fi casele de amanet, tranzacțiile bursiere nedeclarate și veniturile obținute din investiții externe. În lipsa conformării, autoritatea fiscală poate bloca conturile bancare sau poate reține sumele datorate prin intermediul angajatorului.

Contextul mai amplu: deficitul bugetar și presiunea fiscală

Campania împotriva „bombardierilor” nu apare întâmplător. România se confruntă în 2025 cu un deficit bugetar ridicat, iar Ministerul Finanțelor a cerut ANAF intensificarea controalelor pentru a recupera sume considerabile la buget.

Pe lângă acțiunile antifraudă la persoane fizice, Fiscul a început și verificări în lanț asupra firmelor declarate inactive, dar care continuă să dețină bunuri de valoare ridicată. Scopul este acela de a descuraja utilizarea acestor entități pentru spălarea banilor sau pentru ascunderea veniturilor reale.

Măsurile au fost întâmpinate cu reacții mixte. Mulți contribuabili consideră că, în sfârșit, autoritățile acționează împotriva ostentației nejustificate, însă alții avertizează asupra riscului de abuzuri și al interpretărilor arbitrare.

Pentru șoferii care își pot dovedi legal veniturile, controalele ANAF nu reprezintă o problemă. Dar pentru cei care conduc supercaruri fără un venit oficial, 2025 se anunță un an al explicațiilor complicate și, posibil, al pierderii unor bunuri de lux.