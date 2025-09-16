AMLA, noua autoritate europeană care schimbă regulile în combaterea spălării banilor în România

Ultima ora
16 sept. 2025 | 15:55
de Andrei Simion

Ce este AMLA / Foto: Veridas

Uniunea Europeană a adoptat Regulamentul de instituire a Autorității Europene pentru Combaterea Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului (AMLA), instituție care va deveni, de la finalul anului 2025, pilonul central al supravegherii financiare în UE.

Scopul este armonizarea eforturilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, eliminând discrepanțele dintre statele membre care au creat vulnerabilități în sistemul actual.

Ce atribuții va avea AMLA

AMLA va avea competențe directe și indirecte, diferențiate în funcție de tipologia entităților. Autoritatea va supraveghea direct entitățile considerate „obligate selectate”, printre care instituții de credit și instituții financiare cu risc ridicat ce operează în cel puțin șase state membre.

Pentru acestea, AMLA va putea aplica măsuri administrative, dispoziții de conformare, declarații publice, modificări în structura de guvernanță sau chiar suspendarea autorizării.

În ceea ce privește supravegherea indirectă, AMLA va emite instrucțiuni către autoritățile naționale și va evalua periodic activitatea acestora, inclusiv resursele umane și financiare, independența și standardele profesionale.

Autoritatea va coordona schimbul de informații între supraveghetori, unități de informații financiare și entități obligate, pentru o abordare armonizată la nivel european.

În plus, AMLA va avea competențe sancționatorii. Amenzile vor varia între 100.000 și 2.000.000 de euro sau 1% din cifra de afaceri anuală, putând ajunge până la 10% din cifra de afaceri pentru încălcări grave.

Penalitățile cu titlu cominatoriu se pot aplica entităților, angajaților sau terților implicați, cu scopul de a determina conformarea la reglementările AML.

Impactul asupra României și sectorului privat

Pentru autoritățile române, AMLA va însemna adaptarea metodologiilor de supraveghere la standardele europene și cooperarea în investigații transfrontaliere.

Entitățile din sectorul financiar cu expunere internațională vor putea fi supravegheate direct, iar riscul de sancțiuni va crește.

Astfel, companiile din România trebuie să își revizuiască rapid procedurile interne de conformare AML pentru a respecta exigențele europene și pentru a evita clasificarea ca „entitate obligată selectată”.

Noile reguli cresc importanța auditului intern, a due diligence-ului juridic și a monitorizării constante a deciziilor AMLA și a jurisprudenței Curții de Justiție a UE.

În acest context, atât sectorul public, cât și cel privat trebuie să se pregătească pentru o abordare mai strictă și mai uniformă a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului în România.

