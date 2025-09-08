UE introduce la frontieră sistemul EES . Cum vor fi verificați călătorii din luna octombrie

Uniunea Europeană se pregătește pentru o schimbare majoră la frontierele sale, menită să aducă mai multă siguranță și, pe termen lung, o fluidizare a călătoriilor. După mai multe amânări, sistemul digital Entry/Exit System (EES) va intra în funcțiune în această toamnă și va schimba modul în care cetățenii din afara Uniunii Europene intră și ies din spațiul Schengen.

Cum va funcționa noul sistem EES

EES a fost conceput pentru a înlocui actualul proces de verificare manuală a pașapoartelor, unde fiecare document era ștampilat de un ofițer de frontieră. În locul acestei metode clasice, noul sistem va înregistra digital intrările și ieșirile cetățenilor din afara UE, colectând și date biometrice la prima trecere a frontierei.

Concret, pasagerii – inclusiv cei britanici – vor fi nevoiți să furnizeze amprente și o fotografie facială în timp ce li se scanează pașaportul. Procesul va include și completarea a patru întrebări simple legate de destinație, cazare și resurse financiare. Copiii sub 12 ani vor fi exceptați de la furnizarea amprentelor.

Înregistrarea se va putea face fie la sosirea pe aeroport, fie la plecare, în cazul călătoriilor prin feribot, Eurotunnel sau Eurostar. Pentru aceste puncte de trecere, au fost deja instalate sute de chioșcuri automate. De exemplu, la terminalul St Pancras din Londra, Eurostar a montat 49 de astfel de dispozitive, iar Eurotunnel a amplasat peste 100 pe fiecare parte a tunelului.

Calendarul implementării și etapele introducerii

Potrivit Comisiei Europene, lansarea oficială va începe pe 12 octombrie 2025, iar procesul va fi gradual, întins pe șase luni. La Dover, pasagerii din autocare vor folosi sistemul de la această dată, în timp ce restul turiștilor îl vor testa începând cu 1 noiembrie.

În cazul Eurostar, doar un număr mic de călători de afaceri va utiliza inițial sistemul, urmând ca acesta să fie extins treptat către tot mai mulți pasageri. Aceeași strategie va fi aplicată și la Eurotunnel. Până la 10 aprilie 2026, EES ar trebui să fie implementat complet la toate frontierele Schengen din cele 29 de state participante, inclusiv în țările preferate de turiștii britanici, precum Franța, Italia, Spania, Grecia sau Portugalia.

Deși sistemul digital va deveni obligatoriu, pașapoartele vor continua să fie ștampilate manual până în 2026, ca măsură de tranziție.

Posibile probleme și soluții de rezervă

În ciuda beneficiilor pe termen lung, există temeri că procesul inițial de înregistrare ar putea genera cozi lungi, mai ales în zonele cu spațiu limitat, precum portul Dover. Autoritățile britanice analizaseră ideea utilizării unor tablete direct în mașină pentru accelerarea formalităților, dar s-a optat în final pentru chioscuri fixe.

În cazul în care apar întârzieri semnificative, autoritățile au prevăzut posibilitatea suspendării temporare a sistemului, revenindu-se la verificarea manuală clasică. Eurostar speră că limitarea inițială a numărului de pasageri care folosesc sistemul va preveni aglomerația.

De asemenea, a fost dezvoltată o aplicație mobilă care permite completarea parțială a formalităților înainte de sosirea la frontieră, însă aceasta nu va fi utilizată pe scară largă în faza de început. Înregistrarea efectuată în EES va fi valabilă timp de trei ani, iar datele vor fi verificate la fiecare călătorie.

Legătura dintre EES și noul sistem ETIAS

EES nu va funcționa izolat, ci va fi conectat cu un alt proiect european de securitate: ETIAS (European Travel Information and Authorisation System). Acesta va fi lansat la finalul anului 2026 și va impune cetățenilor din statele care nu necesită viză pentru a intra în UE – inclusiv britanicilor – să obțină online o autorizație de călătorie.

Solicitarea va costa 20 de euro și va fi valabilă timp de trei ani. Copiii sub 18 ani și persoanele peste 70 de ani vor fi scutite de taxă, deși vor trebui să aplice pentru document.