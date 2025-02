Uniunea Europeană dezvoltă propria rețea de sateliți, ca alternativă la Starlink-ul lui Elon Musk: Obiectivele IRIS²

Într-un context global în care securitatea cibernetică, competiția tehnologică și nevoia de conectivitate sunt tot mai accentuate, Uniunea Europeană face un pas semnificativ către independența digitală. IRIS² (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) este noul proiect al UE care vizează dezvoltarea unei rețele proprii de sateliți, menită să ofere conectivitate de mare viteză și securitate sporită pentru guvernele și cetățenii europeni. Această inițiativă vine într-o perioadă în care Europa depinde în mare măsură de infrastructurile externe, precum Starlink, rețeaua de sateliți deținută de Elon Musk.

IRIS² reprezintă o investiție majoră a Uniunii Europene în domeniul tehnologiei spațiale, având ca scop principal reducerea dependenței de infrastructuri satelitare externe. Prin implementarea acestei rețele, Europa dorește să asigure securitatea comunicațiilor guvernamentale și să îmbunătățească accesul la internet în zonele izolate sau slab conectate la rețelele terestre. Proiectul se va desfășura în etape și va include o constelație multi-orbitală de 290 de sateliți, care vor fi operaționali până în 2030.

În prezent, Europa depinde în mare măsură de servicii de satelit furnizate de companii private din afaceri externe, cum ar fi Starlink, care a dominat piața de conectivitate prin satelit. IRIS² este o reacție la această dependență și vizează obținerea unei autonomii strategice, protejând astfel Europa de posibile amenințări externe și riscuri de întrerupere a comunicațiilor vitale.

Obiectivele IRIS² și impactul pentru cetățeni

Unul dintre obiectivele fundamentale ale IRIS² este asigurarea unei conectivități securizate pentru guvernele europene. Aceasta va permite autorităților să beneficieze de rețele sigure de comunicații prin satelit, esențiale în gestionarea crizelor, protejarea infrastructurilor critice și menținerea securității naționale. În plus, IRIS² va contribui la eliminarea zonelor fără internet din Europa, oferind conectivitate de mare viteză în regiunile îndepărtate și în cele cu acoperire terestră insuficientă.

Prin acest proiect, Uniunea Europeană își propune să îmbunătățească accesul la internet pentru toți cetățenii, indiferent de locația lor, ceea ce va stimula dezvoltarea economică în regiunile defavorizate și va reduce inegalitățile digitale. În acest fel, IRIS² va deveni un instrument important pentru integrarea completă a Europei în economia digitală globală.

Parteneriate și finanțare: Un proiect comun al sectorului public și privat

Implementarea IRIS² se va face printr-un parteneriat public-privat, care reunește mari companii din domeniul satelitar și aerospațial. Consorțiul SpaceRISE, coordonat de mari operatori europeni precum SES, Eutelsat și Hispasat, va asigura dezvoltarea și operarea rețelei de sateliți. La acest proiect vor contribui și companii precum Thales Alenia Space, Airbus, Deutsche Telekom și Orange, care vor adăuga expertiza tehnologică necesară pentru construirea unei infrastructuri fiabile și scalabile.

Finanțarea proiectului va veni atât din fonduri publice ale Uniunii Europene și Agenției Spațiale Europene (ESA), cât și din investiții private. Contractul de concesiune va avea o durată de 12 ani, iar Uniunea Europeană va fi principalul beneficiar al serviciilor oferite de această rețea. Începând cu 2025, se vor furniza primele servicii guvernamentale prin utilizarea sateliților deja existenți în cadrul programului GOVSATCOM, iar până în 2030, întreaga constelație va fi operațională.

IRIS² – un pas înainte în suveranitatea digitală europeană

Proiectul IRIS² este mult mai mult decât o simplă rețea de sateliți; este un pas esențial pentru obținerea independenței digitale a Uniunii Europene. Într-o eră în care securitatea cibernetică și protecția infrastructurilor critice sunt esențiale, IRIS² va contribui la securizarea comunicațiilor interne ale Uniunii, asigurându-se că informațiile sensibile rămân sub controlul autorităților europene. Mai mult, prin integrarea unor tehnologii avansate precum 5G și soluțiile din ecosistemul „New Space”, proiectul va stimula inovația și competitivitatea în industria spațială europeană.

Astfel, IRIS² nu doar că va sprijini dezvoltarea economică și digitală a Europei, dar va adresa și provocările geopolitice și tehnologice cu care se confruntă Uniunea, asigurându-i un rol mai puternic în peisajul global al tehnologiilor emergente. Într-un viitor din ce în ce mai interconectat și dependent de infrastructuri digitale, acest proiect se preconizează a fi un punct de referință important în asigurarea unui viitor mai sigur și mai autonom pentru Europa.