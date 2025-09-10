Amendă de până la 20.000 lei pentru antreprenorii care nu se înregistrează în noul Reges-Online

De la 1 octombrie 2025, platforma Revisal va fi înlocuită de Reges-Online, noul Registru general de evidență a salariaților. Angajatorii au la dispoziție doar câteva zile pentru a se înrola în sistem, astfel încât să evite sancțiunile.

Amenzi de zeci de mii de lei pentru angajatori

Conform Hotărârii nr. 295/2025, publicată în Monitorul Oficial pe 31 martie 2025, firmele au avut la dispoziție 6 luni pentru a finaliza procesul de înregistrare, termenul limită fiind 30 septembrie 2025.

Nerespectarea acestei obligații reprezintă contravenție și se sancționează cu amenzi între 15.000 și 20.000 lei. În plus, angajatorii trebuie să completeze și să transmită în Registru toate elementele contractelor individuale de muncă active la data accesării platformei, care nu se regăsesc în sistemul informatic. Pentru această abatere, sancțiunile variază între 5.000 și 10.000 lei.

Ministrul Muncii: „Îi încurajez pe angajatori să se înroleze din timp”

Ministrul Muncii, Petre-Florin Manole, a transmis un apel către firme să nu lase formalitățile pe ultima clipă:

„De la 1 octombrie 2025, Revisal devine Reges-Online. Este un pas spre mai multă transparență, siguranță și accesibilitate permanentă la istoricul contractelor de muncă. Nu e nevoie să mutați datele, totul este deja în sistem. Trebuie doar să vă creați cont, rapid și simplu. Îi încurajez pe angajatori să se înroleze din timp, pentru a evita aglomerația și amenzile, dar mai ales pentru a arăta responsabilitate față de oamenii pe care îi au în grijă”, a declarat acesta pe Facebook.

Astfel, trecerea la noul sistem digital reprezintă nu doar o obligație legală, ci și un pas important spre modernizarea relațiilor de muncă în România.

Ce este Reges-Online?

Reges-Online este un sistem digital centralizat în care angajatorii vor înregistra toate contractele individuale de muncă active. Platforma preia automat informațiile deja existente în Revisal, astfel încât nu este necesară mutarea manuală a datelor. Angajatorii trebuie doar să își creeze cont și să se autentifice pentru a gestiona informațiile despre salariați.

Iată principalele avantaje ale noului Reges-Online față de vechiul Revisal, în 2025:

1. Acces permanent și digitalizat. Reges-Online permite angajatorilor și autorităților să aibă acces online 24/7 la istoricul contractelor de muncă, fără a fi nevoie de deplasări sau hârtii.

2. Preluare automată a datelor din Revisal. Informațiile deja introduse în Revisal sunt transferate în noul sistem, deci nu este nevoie de reintroducerea manuală a datelor, economisind timp și evitând erorile.

3. Transparență și siguranță. Sistemul centralizat oferă o evidență clară și verificabilă a contractelor de muncă, reducând riscul de erori sau raportări incomplete. Accesul securizat asigură protecția datelor angajaților.

4. Gestionare mai eficientă a obligațiilor legale. Angajatorii pot verifica rapid dacă toate contractele active sunt corect înregistrate și actualizate. De asemenea, permite transmiterea automată a elementelor contractelor care nu erau în sistem, reducând riscul de amenzi.

5. Economisirea timpului și reducerea birocrației. Interfața online și posibilitatea de autentificare rapidă simplifică completarea, actualizarea și verificarea datelor.

6. Compatibilitate cu legislația actuală. Reges-Online respectă toate prevederile legale privind registrul general al salariaților, oferind un cadru clar pentru raportări și controale.

7. Sprijin pentru planificarea resurselor umane. Accesul la date centralizate permite angajatorilor să aibă o viziune completă asupra personalului, inclusiv contractele active și tipurile de muncă desfășurate.