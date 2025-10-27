Ultima ora
Val de furtuni puternice. Meteorologii anunţă o lună noiembrie cu vreme severă
27 oct. 2025 | 17:15
de Vieriu Ionut

Amendă de 100.000 de euro dacă arunci uleiul uzat în chiuvetă. Gestul interzis prin lege în Spania

ȘTIRI EXTERNE
Amendă de 100.000 de euro dacă arunci uleiul uzat în chiuvetă. Gestul interzis prin lege în Spania
Amendă uriașă în Spania pentru un gest banal făcut în bucătărie

Fiecare gospodărie are propriile rutine în bucătărie, iar unele gesturi se repetă zilnic fără să mai atragă atenția. După o sesiune de gătit, mulți oameni scapă de uleiul rămas turnându-l direct în chiuvetă, convinși că nu provoacă nicio problemă. În Spania, însă, acest obicei este considerat o încălcare gravă a legii și poate aduce amenzi colosale, de până la 100.000 de euro.

Turnarea uleiului uzat în chiuvetă, o practică interzisă prin lege

În numeroase bucătării spaniole, aruncarea uleiului uzat după prăjeli sau gătit este o practică obișnuită. Totuși, Legea 7/2022 privind deșeurile și solurile contaminate pentru o economie circulară o interzice în mod explicit. Această reglementare clasifică deversarea uleiului menajer uzat în sistemul de canalizare drept infracțiune gravă, pedepsită cu sancțiuni ce pornesc de la 2.001 euro și pot ajunge la 100.000 de euro, în funcție de gravitatea și consecințele asupra mediului.

Motivul interdicției este simplu: uleiul nu se dizolvă în apă și poate provoca blocaje majore în rețelele de canalizare și daune ecologice ireversibile. Autoritățile spaniole tratează această problemă cu maximă seriozitate, întrucât impactul asupra mediului este uriaș, iar costurile de remediere se ridică la zeci de milioane de euro anual.

Vezi și:
Amendă de până la 3.000 de lei pentru gunoiul din curte. Orice vecin te poate reclama
Copacii pe care nu ai voie să-i tai, chiar dacă sunt în curtea ta. Amenzile pot ajunge la 10.000 de lei

Consecințe grave asupra mediului

Potrivit datelor oferite de Fundația Aquae, un singur litru de ulei uzat poate contamina până la 40.000 de litri de apă. Acesta formează o peliculă la suprafața apei care împiedică oxigenarea naturală, provocând moartea peștilor, a plantelor acvatice și a microorganismelor esențiale pentru ecosistem.

Mai mult, atunci când uleiul se combină cu reziduurile de detergent, formează așa-numitele „bile de grăsime”, mase compacte care blochează țevile și infrastructura de canalizare urbană. La nivel european, costurile pentru curățarea acestor depuneri depășesc 90 de milioane de euro anual.

Legea spaniolă prevede că turnarea uleiului în chiuvetă sau toaletă reprezintă o formă de gestionare necorespunzătoare a deșeurilor. În cazul în care o astfel de acțiune produce efecte asupra zonelor comune sau a instalațiilor de bloc, vecinii pot depune plângere, iar autoritățile locale pot interveni imediat.

Cum se poate evita amenda: metode corecte de reciclare

Deși sancțiunile sunt drastice, există alternative simple pentru gestionarea corectă a uleiului uzat. Regulamentele oferă instrucțiuni clare:

  • Lăsați uleiul să se răcească complet după gătit.
  • Turnați-l într-un recipient de plastic, cum ar fi o sticlă de apă sau o cutie de lapte.
  • Închideți bine capacul pentru a evita scurgerile.
  • Depuneți recipientul la un centru de reciclare sau într-unul dintre containerele speciale pentru ulei uzat, amplasate în supermarketuri, benzinării sau zone municipale.

În comunități precum Madrid și Catalonia, autoritățile au instalat containere portocalii dedicate colectării uleiului, iar unele companii oferă servicii de colectare direct de la domiciliu, încurajând cetățenii să participe activ la procesul de reciclare.

Uleiul uzat, o resursă valoroasă pentru economia circulară

Departe de a fi doar un deșeu, uleiul de gătit uzat poate avea o a doua viață prin reciclare. Din el se pot obține biocombustibili, săpunuri, detergenți sau îngrășăminte naturale. Transformarea sa în biodiesel reduce emisiile de dioxid de carbon cu până la 90% comparativ cu combustibilii fosili, contribuind la protejarea mediului și la dezvoltarea economiei verzi.

Statisticile arată că Spania produce anual aproximativ 350 de milioane de litri de ulei uzat, ceea ce înseamnă aproximativ 10 litri pe persoană. Totuși, doar 5% din uleiul menajer este reciclat corect, în timp ce în industria ospitalității rata de recuperare atinge 72%. Diferența evidențiază nevoia urgentă de educație ecologică și conștientizare publică.

Legislația spaniolă, un exemplu pentru protejarea mediului

Legea 7/2022, aprobată la 8 aprilie, consolidează eforturile Spaniei de a implementa o economie circulară și de a reduce poluarea produsă de gospodării. Prin aplicarea unor sancțiuni ferme și prin oferirea de alternative de reciclare, autoritățile speră să reducă impactul negativ al uleiului uzat asupra ecosistemelor acvatice și infrastructurii urbane.

Responsabilitatea individuală joacă un rol esențial în acest proces. Fiecare litru de ulei reciclat contribuie nu doar la evitarea unei amenzi uriașe, ci și la protejarea mediului și a resurselor naturale pentru generațiile viitoare.

Vremea se schimbă radical. Când se încălzeşte după valul de frig?
Recomandări
Un „Super-Pământ” la doar 20 de ani-lumină distanță ar putea fi una dintre cele mai promițătoare lumi pentru viață
Un „Super-Pământ” la doar 20 de ani-lumină distanță ar putea fi una dintre cele mai promițătoare lumi pentru viață
Cum vrea Elon Musk să pună capăt sărăciei în lume. Legătura cu Optimus, robotul care te operează ca un medic
Cum vrea Elon Musk să pună capăt sărăciei în lume. Legătura cu Optimus, robotul care te operează ca un medic
REVIEW Samsung Galaxy S25 FE și Galaxy Tab S11 Ultra – un ecosistem complet de productivitate, eficiență și divertisment, de la cel mai corect telefon la cea mai mare tabletă
RECENZIE
REVIEW Samsung Galaxy S25 FE și Galaxy Tab S11 Ultra – un ecosistem complet de productivitate, eficiență și divertisment, de la cel mai corect telefon la cea mai mare tabletă
Un nou marcaj rutier în București schimbă regulile în intersecții. Ce trebuie să faci ca să nu iei amendă
Un nou marcaj rutier în București schimbă regulile în intersecții. Ce trebuie să faci ca să nu iei amendă
Noul Porsche Cayenne electric impresionează printr-un sistem de răcire a bateriei echivalent cu 100 de frigidere casnice
Noul Porsche Cayenne electric impresionează printr-un sistem de răcire a bateriei echivalent cu 100 de frigidere casnice
A apărut un nou furnizor de energie în România. Ce tarife oferă și cât costă kilowattul
A apărut un nou furnizor de energie în România. Ce tarife oferă și cât costă kilowattul
De ce este bine să fii naş de botez, conform credinţei
De ce este bine să fii naş de botez, conform credinţei
Tot ce știm până acum despre Halo: Campaign Evolved – primul joc Halo care ajunge și pe PlayStation 5
Tot ce știm până acum despre Halo: Campaign Evolved – primul joc Halo care ajunge și pe PlayStation 5
Revista presei
Adevarul
Economiștii explică motivul retragerii Carrefour din România: „România a intrat în recesiune din cauza măsurilor de austeritate. Va urma o perioadă foarte complicată”
Playsport.ro
Florin Tănase l-a distrus pe Giovanni Becali. Replică devastatoare după ce a...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Povestea dramatică a unui cunoscut artist: lovitura care i-a oprit cariera 5 ani! Dezvăluiri tulburătoare: „De acolo a început un calvar”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Nepotul lui Nicolae Botgros, confesiune emoționantă după ce și-a revenit din comă: „A fost voia lui Dumnezeu. Medicii nu mi dădeau șanse la viață”
Playtech Știri
Monica Gabor s-a întors în România, în mare secret, după mai bine de 10 ani. Ce a făcut imediat ce a ajuns la București
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...