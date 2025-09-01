Ce se întâmplă când torni frecvent uleiul de gătit în chiuvetă. Consecințele pe termen lung de care puțini își dau seama și aduc pagube uriașe

Ultima ora
Cel puţin 500 de morţi şi răniţi în Afganistan, după un cutremur de suprafaţă. Ce magnitudine a avut seismul devastator
01 sept. 2025 | 11:46
de Vieriu Ionut

UTILE
Multe persoane consideră că turnarea uleiului folosit direct în chiuvetă este o soluție rapidă și comodă, fără a conștientiza efectele pe termen lung. Această practică aparent inofensivă poate avea consecințe serioase atât pentru sistemul de canalizare al locuinței, cât și pentru mediu. Blocajele costisitoare și poluarea apei sunt doar vârful icebergului.

Blocaje și deteriorarea instalațiilor sanitare

Uleiul de gătit solidifică și se lipește de pereții conductelor, formând depuneri care reduc treptat diametrul lor. Cu cât uleiul se toarnă mai des, cu atât riscul apariției blocajelor majore crește. În timp, aceste blocaje pot duce la reflux de apă, mirosuri neplăcute și chiar la necesitatea înlocuirii întregului sistem de canalizare. Specialiștii în instalații recomandă colectarea uleiului uzat și depozitarea lui în recipiente speciale, pentru a preveni pagubele costisitoare.

Impactul asupra mediului

Turnarea uleiului de gătit în chiuvetă nu afectează doar locuința, ci și mediul înconjurător. Uleiul ajunge în rețeaua publică de apă, unde se solidifică și blochează sistemele de epurare. În plus, uleiurile vegetale și animale formează pelicule care reduc oxigenul din apă, afectând fauna acvatică. Pe termen lung, aceste practici contribuie la poluarea râurilor și lacurilor și pot afecta sănătatea oamenilor și a animalelor care consumă apă contaminată.

Costuri și soluții alternative

Repararea instalațiilor de canalizare afectate de ulei poate costa sute sau chiar mii de lei, mai ales dacă blocajele se formează în conducte vechi sau greu accesibile. Există însă soluții simple: colectarea uleiului uzat în sticle sau recipiente etanșe și predarea lui la centrele de reciclare. Unele restaurante și companii oferă programe de colectare a uleiului pentru gospodării, ceea ce face procesul sigur și ecologic.

Deși turnarea uleiului de gătit în chiuvetă poate părea comodă pe termen scurt, consecințele pe termen lung sunt semnificative. Blocajele în instalații, costurile mari de reparații și poluarea mediului sunt doar câteva dintre efectele neprevăzute. Adoptarea unor practici responsabile, precum colectarea și reciclarea uleiului uzat, poate preveni aceste probleme și proteja atât locuința, cât și mediul înconjurător.

