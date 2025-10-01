Amazon lansează un Kindle color și un stick TV 4K la preț mic

Amazon își consolidează poziția pe piața hardware prin lansarea unei noi game de dispozitive dedicate lecturii digitale, securității casei și divertismentului. Compania a prezentat primele modele Kindle Scribe cu ecran color și funcționalitate extinsă pentru notițe, dar și un stick TV 4K la un preț surprinzător de mic – doar 40 de dolari. Odată cu acestea, au fost anunțate și noi camere de securitate din gama Ring și Blink, dar și televizoare Fire TV mai performante.

Noile produse marchează o etapă importantă în evoluția portofoliului Amazon, de la simplul e-reader lansat în 2007 la un ecosistem complex care combină lectură, productivitate și divertisment.

Kindle Scribe Colorsoft: un pas înainte pentru lectură și productivitate

În centrul anunțului se află Kindle Scribe Colorsoft, primul model cu ecran color din gama Scribe, ce poate fi folosit atât pentru citit, cât și pentru desen sau luarea de notițe cu ajutorul stylusului. Este și cel mai scump Kindle de până acum, cu un preț de 630 de dolari, însă aduce îmbunătățiri semnificative față de versiunile anterioare.

Amazon a lansat trei variante: modelul de top Colorsoft, o versiune cu ecran alb-negru și iluminare puternică (500 de dolari) și o versiune de bază, fără lumină frontală (430 de dolari). Toate au un ecran de 11 inci, mai mare decât cel de 10,2 inci al modelului anterior, și sunt mai subțiri și mai ușoare, cântărind doar 0,9 livre și având grosimea de 5,4 mm.

Pe partea tehnică, noile modele folosesc un procesor MediaTek mai rapid și vin cu opțiuni de stocare de 16, 32 și 64 GB. Autonomia variază între 8 și 16 săptămâni pentru citit și între 2 și 3 săptămâni pentru scris, în funcție de model. Toate se încarcă prin USB-C.

Un alt punct forte este integrarea cu servicii precum Microsoft OneNote, OneDrive și Google Drive, permițând importul direct de documente. În plus, Amazon testează și funcții bazate pe inteligență artificială, inclusiv o căutare mai avansată în documente și viitoare integrare cu Alexa+.

Securitate pentru locuințe la rezoluție 4K

Pe lângă Kindle, Amazon a extins și gama de produse dedicate securității casei. Brandul Ring a prezentat mai multe camere noi, inclusiv Outdoor Cam Pro (200 de dolari), Spotlight Cam Pro (250 de dolari), Floodlight Cam Pro (280 de dolari) și Wired Doorbell Pro (250 de dolari), toate cu filmare la rezoluție 4K.

Noutățile includ și un Doorbell Plus cu rezoluție 2K (280 de dolari) și o Indoor Cam Plus la preț de 60 de dolari. O funcție interesantă, denumită Search Party, permite utilizatorilor să caute animale de companie pierdute prin colaborarea mai multor camere Ring dintr-o zonă.

Și brandul Blink, deținut tot de Amazon, a anunțat produse noi: camera Outdoor 2K+ (90 de dolari) și pachetul Arc (100 de dolari), care include două camere Mini 2K+ și un suport special pentru unghiuri multiple. Toate modelele vor fi lansate până la sfârșitul anului.

Prin aceste lansări, Amazon își propune să concureze direct cu rivali precum Eufy, aducând calitatea 4K și funcționalități avansate la prețuri competitive.

Stick TV 4K accesibil și televizoare mai inteligente

Poate cea mai surprinzătoare lansare este Fire TV Stick 4K la doar 40 de dolari, cel mai mic preț pentru un astfel de dispozitiv oferit vreodată de Amazon. Noul stick rulează pe sistemul de operare Vega, dezvoltat intern, ceea ce permite reducerea costurilor fără a sacrifica funcțiile esențiale.

Deși nu are suport pentru Dolby Atmos sau Dolby Vision, stick-ul include telecomandă și oferă acces la conținut 4K. Este o soluție ideală pentru televizoarele mai vechi care nu au funcții smart integrate.

Pe lângă stick, Amazon a prezentat și versiuni noi ale televizoarelor Fire TV 2-Series, 4-Series și Omni QLED, toate cu procesoare mai rapide și suport extins pentru Alexa+. Interfața Fire TV a fost și ea regândită, cu scopul de a reduce timpul pierdut între aplicații și de a oferi o experiență mai personalizată.

„Ne-am obișnuit prea mult cu ideea de smart TV, dar realitatea este că nu sunt atât de inteligente pe cât ar trebui. Noi vrem să ridicăm ștacheta”, a declarat Aidan Marcuss, șeful diviziei Fire TV.

Prin aceste lansări, Amazon își confirmă intenția de a investi masiv în hardware, de la dispozitive pentru lectură digitală până la securitate și divertisment. Kindle rămâne produsul-emblemă, dar acum, odată cu primul model color și extinderea funcțiilor de productivitate, compania își propune să cucerească atât cititorii, cât și utilizatorii care au nevoie de un instrument versatil. În același timp, stick-ul TV accesibil și camerele 4K arată că gigantul american vrea să își păstreze supremația în casele consumatorilor, indiferent că vorbim de lectură, securitate sau divertisment.