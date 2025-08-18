Interzicerea programelor care blochează reclamele online începe în Germania, iar restul Europei ar putea urma același drum

Dezbaterea privind viitorul internetului „gratuit” se mută în Germania, acolo unde o decizie a Curții Federale a readus în prim-plan disputa dintre marile trusturi media și dezvoltatorii de programe care blochează reclamele online. Cazul ar putea deschide drumul spre interzicerea unor extensii extrem de populare, precum Adblock Plus sau AdGuard, nu doar în Germania, ci și în restul Europei.

Bătălia juridică dintre Axel Springer și Adblock Plus

Disputa durează de aproape un deceniu și îi are ca protagoniști pe grupul de presă german Axel Springer – editorul publicațiilor Bild și Die Welt – și compania Eyeo, dezvoltatoarea Adblock Plus. Presa germană acuză pierderi financiare majore din cauza acestor programe, care elimină reclamele și astfel reduc veniturile din publicitate, principala sursă de finanțare pentru multe site-uri „gratuite”.

În 2023, Axel Springer a pierdut un proces important la Curtea de Apel din Hamburg, după ce încercase să argumenteze că blocarea reclamelor reprezintă o încălcare a drepturilor de autor. Instanța a respins atunci această interpretare. Totuși, recent, Curtea Federală a Germaniei a decis că hotărârea nu fusese suficient de bine motivată, ceea ce redeschide întreaga dezbatere juridică, noteaza publicația germană 01net.

Un internet „liber” sau un internet controlat de publicitate?

Dezvoltatorii de programe de tip adblock, precum Eyeo sau AdGuard, susțin că aceste instrumente reprezintă o garanție pentru un internet deschis și sigur, ferit de reclame invazive și de colectarea excesivă a datelor personale. În replică, marile trusturi media consideră că aceste extensii subminează modelul economic al internetului gratuit, întrucât reclamele sunt cele care asigură supraviețuirea financiară a publicațiilor online.

Mozilla, compania din spatele browserului Firefox, a criticat dur tentativa de interzicere a blocatorilor de reclame, comparând-o cu absurditatea de a incrimina un telespectator care schimbă canalul în timpul publicității. Totuși, dacă procesul din Germania va duce la o interdicție, există riscul ca decizia să fie folosită drept precedent juridic și în alte state europene.

Impactul pentru utilizatori și pentru industrie

O eventuală interzicere a programelor de tip adblock ar reprezenta o lovitură pentru milioane de utilizatori obișnuiți să navigheze pe internet fără întreruperile continue provocate de reclame. În același timp, companiile tehnologice, precum Google, au început deja să restricționeze capacitatea acestor extensii pe browserele bazate pe Chromium, obligând dezvoltatorii să lanseze versiuni „light” cu funcționalități reduse.

Pentru industrie, o astfel de măsură ar însemna creșterea veniturilor din publicitate, dar și riscul ca utilizatorii să caute alternative mai puțin controlate sau să migreze spre platforme care oferă abonamente fără reclame.

Decizia finală a instanțelor germane este așteptată în perioada următoare, însă o eventuală interdicție a blocatorilor de reclame ar putea schimba fundamental modul în care miliarde de oameni experimentează internetul.