Alina Bica scapă de închisoare: Curtea de Apel București a retras mandatul european și cel de arestare

Curtea de Apel București a decis vineri retragerea mandatului european de executare a pedepsei cu închisoarea și a mandatului european de arestare pe numele Alinei Bica, considerând că pedeapsa de patru ani a fostei șefe a DIICOT a fost executată integral. Alina Bica se află în Italia, țară care a refuzat punerea în aplicare a mandatului de arestare, recunoscând executarea pedepsei pe teritoriul său și aplicând măsuri de probațiune.

Ce a decis Curtea de Apel București

Curtea de Apel București a admis contestația la executare depusă de judecătorul delegat în cadrul Biroului de Executări Penale, clarificând modul de aplicare a deciziei penale în baza hotărârii Marii Camere a Curții de Justiție a Uniunii Europene din 4 septembrie 2025, în cauza C-305/22.

Magistrații au stabilit că pedeapsa de patru ani, dispusă prin sentința penală nr. 1057/29.11.2016 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Secția Penală, în dosarul nr. 2471/1/2015, a fost executată integral.

”(…) admite contestaţia la executare formulată de judecătorul delegat în cadrul Biroului de Executări Penale din cadrul Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a II-a Penală. În baza hotărârii Marii Camere a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, pronunţată la 04.09.2025, în cauza C-305/22, lămureşte întinderea şi aplicarea deciziei penale nr. 229/CO/15.05.2025, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a II-a Penală, în sensul că pedeapsa stabilită prin sentinţa penală nr. 1057/29.11.2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală, în dosarul nr. 2471/1/2015 este executată integral”, se arată în sentință.

Totodată, magistrații au dispus retragerea tuturor documentelor de urmărire emise pe numele Alinei Bica, inclusiv MEPI nr. 90 din 27.11.2019 și mandatul european de arestare nr. 48/27.11.2019, emise de Tribunalul București – Secția I Penală, pe baza aceleiași sentințe penale. Decizia Curții de Apel București este definitivă.

De ce nu a fost executat mandatul în Italia

Ministerul Justiției preciza în mai 2023 că, după localizarea Alinei Bica în Republica Italiană, mandatul european de arestare a fost transmis autorităților italiene competente.

Acestea ”au refuzat executarea, dispunând recunoaşterea şi executarea pedepsei pe teritoriul Republicii Italiene. În prezent, au fost individualizate măsurile de probaţiune în Italia”.

Astfel, deși în România fusese emis mandat european pentru punerea în aplicare a pedepsei de patru ani pentru infracțiunea de favorizare a infractorului, Italia a ales să aplice legislația proprie privind recunoașterea și executarea pedepsei, fără a trimite fosta șefă DIICOT înapoi în țară.

Decizia luată anterior în cazul Alinei Bica

În noiembrie 2019, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins apelul formulat de Alina Bica la sentința prin care a fost condamnată la patru ani de închisoare cu executare. Ulterior, aceasta a fost dată în urmărire, iar mandate europene de arestare și de executare a pedepsei au fost emise pe numele său.

Retragerea mandatelor și decizia Curții de Apel București marchează finalul procedurilor legale privind executarea pedepsei în România, confirmând că pedeapsa a fost considerată integral executată conform jurisprudenței europene și legislației naționale.

