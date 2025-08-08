Alertă de botulism în Italia. Procurorii au cerut retragerea produsului contaminat din toată țara. 9 persoane au ajuns la spital

Un caz de intoxicație alimentară cu urmări tragice a declanșat o alertă națională în Italia. Un turist a murit, iar nouă persoane sunt spitalizate după ce ar fi consumat broccoli în ulei contaminat cu neurotoxina botulinică. Autoritățile au inițiat o anchetă penală și au ordonat retragerea urgentă a produsului incriminat din toate punctele de vânzare.

Semnal de alarmă în Italia: risc crescut de botulism

Luigi Di Sarno, în vârstă de 52 de ani, din Cercola, provincia Napoli, se afla în vacanță în Calabria când a consumat un sandviș cu broccoli cumpărat de la un food truck din localitatea Diamante.

La scurt timp, a început să acuze simptome îngrijorătoare. A mers inițial la o clinică privată din Belvedere Marittimo, dar, în ciuda stării precare, a ales să pornească spre casă. Pe drum, însă, starea sa s-a înrăutățit rapid, iar decesul a survenit în apropiere de Lagonegro.

În urma acestui caz, Parchetul din Paola, sub coordonarea procurorului șef Domenico Fiordalisi, a deschis o anchetă penală, în prezent împotriva unor persoane necunoscute, sub acuzațiile de omor ca urmare a unei infracțiuni și comercializarea de alimente periculoase.

Procurorii investighează inclusiv eventualele responsabilități medicale legate de îngrijirea acordată victimei în clinica privată, relatează salerno.corriere.it.

Produsul contaminat – retras la nivel național

Investigațiile preliminare indică faptul că sursa intoxicării ar fi fost o conservă de broccoli în ulei, comercializată la scară largă în Italia. Ca măsură de precauție, autoritățile au dispus confiscarea și retragerea imediată a produsului de pe piață în toată țara. Măsura vizează prevenirea altor cazuri și evitarea expunerii consumatorilor la riscuri majore.

Din cele nouă persoane spitalizate, doi sunt membri ai familiei lui Di Sarno, care ar fi consumat același produs. Spitalul Annunziata din Cosenza a primit flacoane suplimentare de antidot botulinic printr-o misiune aeriană organizată de urgență, în colaborare cu Ministerul Sănătății și Centrul Antivenin din Pavia.

Ce este botulina și cum acționează

Botulismul este o boală rară, dar extrem de periculoasă, cauzată de toxina produsă de bacteria Clostridium botulinum. Această bacterie anaerobă se dezvoltă în medii fără oxigen, cum ar fi conservele alimentare, și poate provoca paralizie musculară progresivă, afectând în final respirația.

Deși denumirea provine din latinescul botulus (cârnați), în Italia majoritatea cazurilor de botulism sunt asociate cu produse vegetale conservate, adesea preparate în condiții improprii.

Cazul recent din Calabria vine la doar câteva zile după o altă intoxicație gravă în Sardinia, unde opt persoane au fost spitalizate după consumul unui sos guacamole la un eveniment culinar. Anchetele continuă pe mai multe fronturi, autoritățile temându-se de o posibilă extindere a alertei alimentare la nivel național.