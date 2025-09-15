Alertă alimentară. Condimente cu pesticide interzise, retrase urgent de pe rafturile la Mega Image, Profi, Selgros și Kaufland

Ultima ora
Emmy 2025: Adolescence, The Studio și The Pitt domină o seară plină de surprize. Lista completă a premiilor pentru cele mai bune seriale
15 sept. 2025 | 17:35
de Filon Stan

O alertă alimentară a fost emisă în România după ce un produs popular a fost retras de la vânzare. Decizia a fost luată în urma identificării unor niveluri neconforme de clorpirifos, un pesticid interzis în Uniunea Europeană din 2020, la mai multe condimente.

Patru lanțuri de magazine – Mega Image, Profi, Selgros și Kaufland – au rechemat produsul Kamis Cuișoare 10g (LOT 0002791365, termen de valabilitate 17.02.2028).

„Furnizorul KAMIS Condimente S.R.L. a inițiat retragerea de la comercializare şi rechemarea de la client a produsului Kamis plic cuişoare 10g, LOT 0002791365, DLC: 17.02.2028, ca urmare a detectării unor niveluri neconforme ale unui compus chimic folosit în scopuri fitosanitare numit clorpirifos”, a transmis compania, prin intermediul ANSVSA.

Cumpărătorii care au achiziționat aceste condimente le pot returna în magazine, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal, suma fiind rambursată integral.

Ce este clorpirifosul și de ce este periculos

Clorpirifosul este o substanță chimică utilizată în agricultură ca pesticid. Din cauza riscurilor pentru sănătate, inclusiv efecte neurologice și posibile afecțiuni care pot agrava dezvoltării copiilor, utilizarea sa a fost interzisă în Uniunea Europeană încă din 2020.

Medicii avertizează că ingerarea alimentelor contaminate cu astfel de substanțe poate fi periculoasă, mai ales pentru copii și femeile însărcinate. Chiar dacă simptomele nu apar imediat, expunerea repetată la clorpirifos poate afecta sistemul nervos pe termen lung.

