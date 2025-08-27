Cât de periculoase sunt combinațiile alimentare de care toată lumea fuge? Condimentele, pâinea și carnea cu cartofi nu sunt un pericol, spune nutriționistul: „Nu trebuie să mâncăm fără gust ca să slăbim”. EXCLUSIV

Sunt, de fapt, combinațiile alimentare pe care le facem atât de periculoase pentru sănătate? Cătălina Preda, nutriționist, ne-a explicat că nu trebuie să supraviețuim doar cu mâncare fără gust și să fugim de pâine atunci când ne dorim să slăbim. Surpriză: nici carnea cu cartofi nu ne este dușman!

Combinațiile alimentare considerate periculoase nu sunt atât de rele în realitate

În timp ce, pe de o parte, auzim în jur: „Bunicii noștri mâncau de toate și erau sănătoși”, alții consideră că acele „de toate” nu făceau chiar bine sănătății. Așa se face că, în prezent, mulți nici nu mai știu ce să ia și ce nu de pe rafturile magazinelor. Din dorința de a avea o siluetă perfectă, o stare de bine susținută pe termen lung și un organism sănătos, renunțăm la micile plăceri, inclusiv la gust.

Ce înseamnă asta? Că avem impresia că trebuie să mâncăm orez fiert și pui fad ca să slăbim, sau că salata și supa strecurată vor fi aliați siguri în lupta cu kilogramele. Adevărul este cu totul altul, spune Cătălina Preda, nutriționistă.

Combinațiile alimentare pe care mulți le considerăm periculoase nu ne fac, de fapt, atât de mult rău pe cât am crede. Primul punct evidențiat de specialist: condimentele nu ne îngrașă și nu ne încetinesc procesul.

„Când zic orez, toată lumea deja fuge, se sperie. Dar orezul e văzut rău și lumea îl evită pentru că, de fapt, nu îl știe găti. În sine, nu are nicio aromă. E așa simplu, doar fiert. Nu are niciun gust. Clar nu e atractiv așa. Trebuie să-l pregătești. Trebuie să-i dai aromă cu ceva: condimente. O proteină, cum ar fi puiul, pe care îl gătești și îl condimentezi, sau faci un sos propriu – îl fierbi puțin cu o pastă de roșii și, vii cu ierburi și îi dai aromă. Amestecat cu orezul, atunci poate avea un gust specific. Ideea e să-l combini cu ceva. Orezul așa, gol, doar fiert, nu place nimănui. Sub nicio formă, nu trebuie să mâncăm mâncare fără gust ca să slăbim. Procesul de slăbire poate fi cu mese foarte gustoase și echilibrate. Mâncarea nu trebuie să fie fadă sau să simți mereu că faci sacrificii”, ne-a spus Cătălina.

„Condimentele nu îngrașă”

Astfel, ne putem condimenta preparatele cu încredere: sare, piper, boia, usturoi, cimbru, oregano, rozmarin sau orice altceva se potrivește rețetei. Mai mult, această aromă suplimentară crește și șansele de a respecta un regim alimentar, pentru că nu vor apărea nici poftele, nici frustrările.

„Dacă ești la dietă și mănânci numai chestii fără gust, seci, fără arome, normal că nu-ți place. Condimentele nu trebuie nici limitate, nici eliminate. Condimentele nu îngrașă. Au calorii, dar foarte puține, și oricum nu le poți consuma în cantități mari. Ele potențează foarte mult aroma, drept urmare nici nu ai cum să adaugi prea multe. Chiar recomand folosirea lor în toate preparatele, pentru că schimbă foarte mult gustul și aroma. Astfel crește și dorința ta de a mânca în continuare aceeași mâncare benefică din punct de vedere nutritiv, pentru că îți place. Dacă mănânci ceva fad, după două mese nu-ți mai trebuie. Dacă îi dai aromă, cu siguranță te atrage și spui: ‘Hai că e bun, nu e chiar așa rău să fiu la dietă, îmi place ce mănânc’”, a spus Cătălina Preda.

Rețetele potrivite fac diferența

Pentru a slăbi, nu trebuie să faci sacrificii uriașe, explică specialista. Diferența o fac combinațiile potrivite de alimente și cantitatea corectă. Astfel, poți alege ceva delicios și totuși să optezi pentru o porție mai mică.

„Poți să mănânci exact cât ai nevoie, fără să simți că la dietă nu poți mânca ce vrei și că mâncarea are gust nasol. Putem să mâncăm și mâncare gustoasă și să slăbim. Sunt o grămadă de rețete. Pacienților mei le fac rețete gustoase și sunt foarte încântați. Atunci dispare ideea că ‘nu pot să mă țin, că nu-mi place, că mănânc tot timpul ceva fad și nu mai vreau’. Dietă nu înseamnă salată până înnebunești, după care renunți și cedezi tentației. Nici vorbă. Totul ține de combinații potrivite, cu condimente și echilibru”, a subliniat Cătălina Preda.

Carnea cu cartofi, printre acele combinații alimentare periculoase?

Atunci când aud de carne cu cartofi, mulți fug, convinși că se numără printre combinațiile alimentare periculoase. Servite împreună, aceste alimente nu ne fac niciodată rău, afirmă Cătălina, pentru că organismul nostru este suficient de complex să digere corect fiecare categorie de nutrienți.

„Mulți cred că e cea mai nepotrivită combinația asta de carne cu cartofi. Se spune că, dacă le mănânci împreună, sigur te îngrași și e sfârșitul lumii. Nu există așa ceva. Combinația nu face rău. Dacă ați văzut vreodată pe cineva la spital pentru că a mâncat carne cu cartofi, eu nu am văzut și nu am auzit. Suntem foarte complexi. Avem enzime digestive care știu să digere orice categorie de nutrienți le oferim: grăsimi, carbohidrați, proteine. Nu există ideea că, dacă mănânci carne cu cartofi, nu știe corpul să le digere și mâncarea putrezește în colon, că am mai auzit problema asta. Corpul e complex și știe să le digere. Nu e nicio problemă să le combini. E o mâncare ca oricare alta. Nu ne trimite nimeni la spital și nu ne îngrașă doar pentru că le-am combinat. Contează doar cantitatea și frecvența alimentelor pe care le consumăm într-o zi, într-o săptămână, într-o lună”, a precizat nutriționista.

Pâinea îngrașă?

Un alt „aliment demonizat”, după cum spune Cătălina, este pâinea. Mulți cred că, dacă o scoatem din alimentație, scapăm instant de „inamicul” care ne îngrașă. Realitatea? Totul ține de cantitate, nu de frică sau interdicții.