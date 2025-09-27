Alegeri în Republica Moldova. Ucraina privește cu îngrijorare, pericolul pentru țara lui Zelenski

Alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pentru 28 septembrie 2025, sunt urmărite cu atenție nu doar la Chișinău, ci și la Kiev. Vecina de la est consideră că viitorul guvern moldovean va influența direct nu doar direcția politică a statului, ci și parcursul european al Ucrainei. Analiza publicată de Evropeiska Pravda și semnată de jurnalistul Serhii Sîdorenko subliniază faptul că Moldova poate deveni o verigă decisivă în strategia Kremlinului de a-și extinde influența prin mijloace hibride.

Două date cheie pentru integrarea europeană a Ucrainei

Publicația ucraineană atrage atenția asupra a două momente care pot marca decisiv drumul Kievului către UE. Prima este chiar ziua scrutinului din Republica Moldova, 28 septembrie 2025. A doua dată esențială este 12 aprilie 2026, când în Ungaria vor avea loc alegeri parlamentare. Un eventual eșec al lui Viktor Orbán ar putea deschide calea pentru ridicarea veto-ului ungar asupra deciziilor pro-ucrainene la Bruxelles, scrie News.ro.

Însă, până atunci, ochii sunt ațintiți asupra Chișinăului. Moldova joacă un rol logistic crucial pentru Ucraina, atât pentru comerț, cât și pentru transportul militar. În același timp, o guvernare pro-rusă la Chișinău ar putea frâna sau chiar bloca integrarea europeană a ambelor state.

Figurile politice și miza electorală

Rusia mizează pe mai multe scenarii, notează Evropeiska Pravda. Unele ar putea chiar să atragă sprijinul Occidentului, cum ar fi o „rezolvare” a conflictului transnistrean. Problema este că o astfel de soluție ar fi impusă de Moscova și ar crea noi vulnerabilități pentru securitatea Ucrainei. În plus, destabilizarea Moldovei ar putea afecta grav lanțurile logistice ucrainene, mai ales că drumurile prin Palanca reprezintă în prezent singura legătură rapidă cu sudul regiunii Odesa.

Cu câteva zile înainte de scrutin, situația politică rămâne fluidă. Pe de o parte, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiunea pro-europeană condusă de Maia Sandu, este creditată cu prima poziție. În opoziție, Blocul Patriotic al lui Igor Dodon rămâne principalul vector pro-rus. Totuși, sondajele sunt incerte: o treime dintre moldoveni refuză să-și declare opțiunea, iar experții cred că mulți dintre aceștia ar putea vota împotriva guvernului actual.

Blocul „Alternativa”, condus de primarul Chișinăului, Ion Ceban, trece prin dificultăți serioase. Etichetat ca politician pro-rus și interzis pe teritoriul UE, Ceban a pierdut teren în fața electoratului pro-european, în timp ce votanții pro-ruși îl percep ca „prea moderat”. În aceste condiții, formațiunea sa riscă să nu treacă pragul electoral de 7%.

Un alt actor important este „rețeaua Șor”, coordonată de oligarhul Ilan Șor din exil. Aceasta folosește mecanisme de cumpărare a voturilor prin carduri alimentate cu bani din băncile rusești. Autoritățile încearcă să oprească fenomenul, însă estimările arată că zeci de mii de voturi pot fi controlate astfel. Recent, Comisia Electorală Centrală a interzis partidului condus de Victoria Furtună, considerat un vehicul al acestei rețele, să participe la scrutin, dar pericolul mobilizării artificiale de voturi persistă.

Retorica pro-europeană, între realitate și fațadă

Deși PSRM-ul lui Igor Dodon își declară susținerea pentru integrarea europeană, experții sunt convinși că, odată revenit la putere, acesta va bloca de facto parcursul pro-european. Inclusiv alianțele sale cu personaje apropiate de Rusia ridică semne de întrebare. La fel, Ion Ceban continuă să se prezinte drept pro-occidental, dar trecutul său politic și vizitele la Moscova îi pun la îndoială sinceritatea.

Evropeiska Pravda notează că integrarea europeană poate fi încetinită chiar și atunci când politicienii păstrează un discurs pro-UE. Schimbarea subtilă de direcție, sub presiunea Moscovei, ar putea avea consecințe majore pentru Kiev.

Implicații pentru Ucraina

Pentru Ucraina, menținerea PAS la guvernare ar fi garanția continuității. Guvernul de la Chișinău și-a exprimat constant sprijinul pentru Kiev și a subliniat rolul crucial al armatei ucrainene în protejarea independenței Moldovei. În plus, autoritățile moldovene au prezentat planuri concrete de susținere a reconstrucției Ucrainei: dezvoltarea unei autostrăzi rapide către graniță, modernizarea căilor ferate și facilitarea tranzitului de mărfuri și echipamente.

În schimb, un guvern pro-rus ar putea pune sub semnul întrebării aceste proiecte și ar fragiliza unitatea frontului pro-european. Mai mult, Kievul se teme că o eventuală blocare a drumului european al Moldovei ar afecta și propriul proces de aderare, dat fiind că cele două state sunt privite la Bruxelles ca un „pachet”.

Alegerile din 28 septembrie nu reprezintă doar un test pentru democrația moldoveană, ci și un moment crucial pentru Ucraina și pentru întregul parcurs european al regiunii. Fie că PAS va reuși să-și păstreze supremația, fie că Rusia va găsi breșe pentru a-și promova influența, rezultatul scrutinului de la Chișinău va avea reverberații departe de granițele Moldovei.