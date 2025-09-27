Ultima ora
Totul despre „zidul de drone” pe care UE vrea să îl ridice: ce țări va proteja și cu ce arme
27 sept. 2025 | 13:04
de Vieriu Ionut

Alegeri Republica Moldova. Autoritățile se pregătesc pentru atacuri cibernetice, alarme false și violențe. „Nu admitem să se transforme într-o lovitură de stat electorală”

ACTUALITATE
Alegeri Republica Moldova. Autoritățile se pregătesc pentru atacuri cibernetice, alarme false și violențe. „Nu admitem să se transforme într-o lovitură de stat electorală”
Republica Moldova, în alertă maximă la alegeri

Republica Moldova se află în fața unui scrutin crucial, iar autoritățile de la Chișinău tratează cu maximă seriozitate toate posibilele scenarii care ar putea afecta desfășurarea procesului electoral. În pragul votului de duminică, Executivul și instituțiile de securitate au anunțat măsuri extinse pentru prevenirea atacurilor cibernetice, a alarmelor false, a întreruperilor de curent și a posibilelor violențe stradale.

Măsuri împotriva atacurilor cibernetice și a manipulării informaționale

Anul 2025 a adus un val de peste 1000 de atacuri cibernetice asupra infrastructurii critice din Republica Moldova, inclusiv asupra frontierelor, aeroporturilor și sistemelor de plăți. În acest context, autoritățile iau în calcul posibile tentative de destabilizare și în ziua alegerilor. Comisia Electorală Centrală a transmis însă că votul este protejat, iar rezultatele sunt validate prin procese-verbale scrise și confirmate de Curtea Constituțională.

Executivul de la Chișinău a subliniat că „serviciile rusești încearcă să compromită sistemul cibernetic guvernamental”, motiv pentru care instituțiile monitorizează permanent rețelele și comunică transparent pentru a preveni panica și manipularea informațională.

Întreruperi de curent și alarme false cu bombă

Un alt scenariu luat în calcul privește întreruperile alimentării cu energie electrică. Autoritățile au pregătit soluții astfel încât procesul de vot să continue fără întreruperi. În cazul unor incidente, Comisia Electorală va anunța situația în conferințe de presă, iar furnizorii de electricitate au mobilizat echipe speciale gata să intervină imediat.

Totodată, există riscul apariției unor alarme false cu bombă, tactică utilizată și în trecut pentru a crea panică. În aceste situații, poliția și structurile de securitate sunt pregătite să gestioneze prompt incidentele pentru ca desfășurarea scrutinului să nu fie afectată.

Prevenirea violențelor și a vandalismului

Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu instituțiile din subordine, a anunțat mobilizarea forțelor pentru menținerea ordinii publice. Riscul unor violențe organizate de persoane instruite în Serbia de GRU a fost redus, după ce SIS, IGP și PCCOCS au reținut peste 70 de persoane cu vârste între 19 și 40 de ani. În urma perchezițiilor, au fost descoperite arme de foc, bastoane, grenade, corturi, uniforme de camuflaj și zeci de mii de euro.

În ceea ce privește eventualele acțiuni de vandalism legate de regiunea transnistreană, autoritățile au făcut ajustări de ultim moment în privința adreselor secțiilor de votare. De asemenea, observatorii și cetățenii au fost încurajați să raporteze imediat orice încercare de fraudă sau încălcare a legii.

Mesajul ferm al autorităților

Reprezentanții Executivului au transmis un mesaj clar privind determinarea statului de a asigura desfășurarea normală a alegerilor.

„Scopul unic al tuturor instituțiilor este de NU admite ca furtul de voturi și acțiunile de destabilizare rusești să devină o ‘lovitură de stat electorală’”, au subliniat oficialii.

