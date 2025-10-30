Alegeri Olanda: Rob Jetten ar putea deveni cel mai tânăr și primul premier asumat gay al Țărilor de Jos

Liderul centrist al partidului Democrats 66 (D66), Rob Jetten, 38 de ani, este creditat cu prima șansă de a încerca formarea unui guvern după performanța solidă din alegerile parlamentare. Dacă va reuși să coaguleze o majoritate, Jetten ar deveni cel mai tânăr și primul premier asumat gay din istoria Țărilor de Jos — un moment cu semnificație dublă într-o țară cunoscută pentru protecția drepturilor LGBTQ, dar și pentru competiția politică tot mai fragmentată.

În campanie, Jetten și-a rebranduit mesajul, trecând de la imaginea de „ministru al climei care cicălește” la profilul unui lider optimist, cu un discurs de tip „yes, we can”. Extinzând agenda dincolo de teme social-liberale clasice (climă, educație), el a intrat pe terenul fierbinte al imigrației și crizei locuințelor, încercând să atragă electorat moderat care oscilase spre partide de dreapta, notează Reuters.

Strategie, mesaj și duelul cu liderul extremist Geert Wilders în Olanda

Pe filonul identitar, Jetten l-a acuzat pe liderul de extremă dreapta Geert Wilders că „confiscă” ideea de identitate olandeză și că invocă drepturile femeilor și ale comunității LGBTQ doar pentru a portretiza negativ musulmanii. În ziua votului, Jetten a publicat un mesaj mobilizator pe Instagram – „Împreună îl putem învinge pe Wilders, sunt pregătit” – menținând tonul pozitiv care i-a caracterizat finalul campaniei.

La nivel tactic, D66 a crescut vizibil în publicitate și și-a lustruit comunicarea, beneficiind și de expunere mediatică neașteptată: apariția lui Jetten într-un popular quiz TV (înregistrată înainte de declanșarea alegerilor) a rulat exact în mare parte din campanie, consolidând notorietatea. În același timp, imaginile cu sediul partidului avariat la un protest violent anti-imigrație și cu Jetten condamnând extremismul, în fața geamurilor sparte, au amplificat mesajul de fermitate fără agresivitate.

Immigrație, locuințe și poziționare europeană

Pe imigrație, Jetten a propus ca cererile de azil pentru Olanda să fie depuse din afara Uniunii Europene, pentru a descuraja traversările periculoase și rețelele care exploatează migranții. În paralel, el susține creșterea finanțării integrării: găzduire decentă, cursuri de limbă și mecanisme rapide de participare în societate, dublate de expulzări pentru „merele stricate” identificate legal.

La criza locuințelor – principala îngrijorare a multor votanți – Jetten promite un plan accelerat: construcția a zece orașe noi, un aport bugetar de aproximativ 2 miliarde de euro anual pentru a stimula oferta pe termen scurt și tăierea birocrației pentru a permite ridicarea a circa 100.000 de locuințe pe an, inclusiv prin reconfigurarea clădirilor mari și a terenurilor agricole. În dosarele europene, D66 rămâne pro-integrare și pro-climă, o poziționare care atrage electorat urban și educat, dar stârnește ostilitatea extremei drepte.

Drumul către coaliție și miza simbolică

Cu D66 pe traiectorie să primească primul mandat de negociere, Jetten va avea de strâns piese dintr-un puzzle politic complicat. Tradiția olandeză a coalițiilor cere compromis și răbdare; chiar și cu „prima mână”, formarea guvernului va depinde de aritmetica din parlament, de compatibilități programatice și de liniile roșii ale potențialilor parteneri. Mesajul lui Jetten insistă pe cooperarea între rivali politici pentru a ieși din „spirala negativă” a polarizării.

Dincolo de calculul de putere, miza este simbolică: accesul unui lider tânăr și asumat gay la funcția de prim-ministru ar semnala continuitatea unei tradiții olandeze de deschidere, în condițiile unei dezbateri tot mai aprinse pe teme identitare și de securitate. În plan personal, Jetten urmează să se căsătorească anul viitor cu partenerul său, sportivul argentinian Nicolas Keenan – o notă biografică ce a intrat discret în campanie, fără a deveni axul mesajului politic.

Rămâne întrebarea centrală: poate optimismul programatic și tonul conciliant să producă o majoritate funcțională? Urmează rundele de negocieri – iar de modul în care vor fi împărțite ministerele și armonizate prioritățile va depinde dacă „energia Jetten” se transformă într-un executiv stabil.