Belgia și Olanda testează viitorul traficului: semafoare care se schimbă pe verde direct din telefon

Revoluția traficului urban a început deja în două țări europene, unde șoferii pot trece mai repede de intersecții datorită unor semafoare inteligente conectate la telefon. Belgia și Olanda au implementat un sistem inovator prin care semafoarele își schimbă culoarea în verde dacă un vehicul se apropie și nu există trafic din sens opus. Experimentul a adus beneficii evidente pentru fluidizarea circulației și reducerea poluării, iar planurile de extindere vizează inclusiv integrarea tehnologiei direct în mașini.

În Belgia, 230 de intersecții au fost echipate cu tehnologie capabilă să comunice cu telefoanele șoferilor prin intermediul unor aplicații dedicate. Sistemul se bazează pe senzori, camere video și software de trafic, iar atunci când un vehicul dotat cu aplicația se apropie de semafor, acesta poate comuta pe verde, cu condiția ca traficul din celelalte direcții să fie liber.

Metoda funcționează nu doar pentru mașini, ci și pentru motociclete și biciclete, ceea ce o face utilă pentru toate tipurile de participanți la trafic. Practic, situațiile clasice în care șoferii așteaptă singuri în miez de noapte la un semafor roșu devin mult mai rare. Datele oficiale arată că peste 200.000 de șoferi din Flandra au folosit deja aplicațiile compatibile pentru a evita opririle inutile la semafor.

Totuși, există o limitare importantă: aplicațiile de navigație populare, precum Waze și Google Maps, nu au încă implementată această tehnologie, ceea ce reduce gradul de utilizare la scară largă. Autoritățile belgiene spun că poartă discuții cu Google pentru a integra sistemul, lucru care ar permite accesul masiv al utilizatorilor.

Beneficii pentru trafic și mediu

Specialiștii subliniază că acest tip de control inteligent al semafoarelor aduce avantaje majore în afara orelor de vârf. Eliminarea opririlor inutile scade consumul de carburant și reduce poluarea, în timp ce șoferii câștigă timp pe drumurile zilnice.

În plus, tehnologia poate fi adaptată pentru situații speciale. În prezent, în Belgia se fac teste cu ambulanțe și mașini de pompieri, care pot traversa intersecțiile fără să mai riște accidente sau blocaje. Semaforul se schimbă automat pe verde atunci când vehiculul de intervenție se apropie, oferindu-i prioritate fără a fi nevoie de sirene și girofaruri.

Această soluție ar putea deveni un standard pentru infrastructura inteligentă a orașelor viitorului, unde siguranța și eficiența merg mână în mână. Belgia plănuiește să extindă programul și în Valonia, unde, până în 2026, vor fi echipate peste 700 de intersecții cu această tehnologie.

Următorul pas: integrarea directă în mașini

Autoritățile și dezvoltatorii sistemului privesc deja spre etapa următoare: eliminarea necesității unei aplicații separate pe telefon. Planul este ca semafoarele inteligente să comunice direct cu sistemele electronice ale vehiculului, prin integrarea funcției în hărțile de navigație de la bord.

Această evoluție ar permite ca toate mașinile compatibile să beneficieze automat de semnal verde atunci când condițiile de trafic permit, fără ca șoferul să mai facă vreun gest. Practic, tehnologia ar deveni parte din infrastructura de bază a mașinilor moderne, la fel cum astăzi navigația GPS este un standard.

Pentru Belgia și Olanda, proiectul nu este doar o inovație tehnologică, ci și o dovadă a modului în care digitalizarea și infrastructura inteligentă pot schimba experiența zilnică a șoferilor. Dincolo de confort, impactul pe termen lung ar putea fi reducerea semnificativă a poluării urbane și crearea unor orașe mai prietenoase cu mediul și cu oamenii.

Belgia și Olanda arată că viitorul traficului nu mai înseamnă doar autostrăzi și mașini electrice, ci și semafoare capabile să gândească în timp real. Odată cu extinderea și integrarea tehnologiei direct în vehicule, așteptările la roșu ar putea deveni, în câțiva ani, doar o amintire.