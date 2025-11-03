Ultima ora
Cât de îndatorată este România față de restul Europei. Harta actualizată a datoriilor
03 nov. 2025 | 12:01
de Badea Violeta

Alegeri București: Candidatul PNL la 2% în spatele lui Daniel Băluță, USR pe locul 3 cu 16,7%

NEWS - HP
Alegeri București: Candidatul PNL la 2% în spatele lui Daniel Băluță, USR pe locul 3 cu 16,7%
Sondaj alegeri Bucuresti

Un sondaj recent comandat de PNL arată o cursă strânsă pentru Primăria Capitalei, cu Ciprian Ciucu în fruntea intențiilor de vot, la doar două procente în urma lui Daniel Băluță. USR și alți candidați ocupă locurile următoare, iar ponderea celor care ar putea vota este estimată la 67,6%. Datele au fost culese de Novel Research între 24 și 31 octombrie 2025, pe un eșantion reprezentativ al bucureștenilor de peste 18 ani.

Cine conduce în intențiile de vot pentru Primăria București

Sondajul indică o competiție strânsă între PNL și PSD. Ciprian Ciucu, candidatul liberal, se află pe primul loc cu 26,4%, urmat de Daniel Băluță, reprezentantul PSD, cu 24,5%. Diferența de doar două procente arată o cursă electorală foarte apropiată, cu posibil impact asupra strategiei de campanie a ambelor tabere.

Pe locul al treilea se situează Cătălin Drulă, cu 16,7%, urmat de Anca Alexandrescu, cu 15%, și Ana-Maria Ciceală, cu 4,9%. Alți candidați au primit împreună 10,5% din intențiile de vot, arată sondajul comandat de liberali şi obţinut de Cotidianul.ro.

Alegeri Bucuresti

Sondaj Novel Research

Cum se prezintă preferințele pentru candidații din afara primelor două poziții

Deși competiția principală se dă între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță, sondajul arată că USR și candidații independenți au o susținere semnificativă.

Cătălin Drulă se menține pe locul trei, dar distanța față de primii doi ar putea influența modul în care se formează alianțe sau strategii de campanie.

Anca Alexandrescu, cu 15%, rămâne o opțiune importantă pentru un segment de electorat, în timp ce Ana-Maria Ciceală și alți candidați atrag voturi mai reduse, dar care pot deveni decisive într-un eventual tur doi sau prin redistribuirea voturilor.

Ce relevă nivelul de participare și metodologia sondajului

Valoarea participării estimată în sondaj este de 67,6%, ceea ce sugerează un interes moderat spre ridicat al bucureștenilor pentru scrutinul viitor.

Cercetarea a fost realizată de Novel Research, pe un eșantion reprezentativ al populației de peste 18 ani, cu selecție aleatoare a gospodăriilor și persoanelor intervievate. Interviurile s-au desfășurat prin chestionar standardizat în perioada 24–31 octombrie 2025.

Eroarea de reprezentativitate a sondajului este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%, ceea ce indică că cifrele oferă o imagine foarte apropiată de realitatea intențiilor de vot.

Rezultatele confirmă o cursă strânsă în București, cu o posibilă schimbare de lider în funcție de mobilizarea alegătorilor și de evoluția campaniei în săptămânile următoare.

