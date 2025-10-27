Ultima ora
27 oct. 2025 | 11:13
de Diana Dumitrache

Ciprian Ciucu, mesaj pentru locuitorii Sectorului 6 după anunțul candidaturii la Primăria Capitalei: „Nu plec nicăieri”

ACTUALITATE
Ciprian Ciucu, mesaj pentru locuitorii Sectorului 6 după anunțul candidaturii la Primăria Capitalei: „Nu plec nicăieri
Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 (Foto: Facebook)

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a confirmat oficial că va candida la Primăria Generală a Capitalei din partea Partidului Național Liberal. Într-un mesaj adresat locuitorilor sectorului pe care îl conduce, Ciucu a explicat motivele deciziei sale și a subliniat că aceasta nu înseamnă o despărțire, ci o continuare firească a proiectului său administrativ.

Ciprian Ciucu, mesaj pentru bucureşteni

„Dragii mei, acesta nu este un mesaj de despărţire. Este un mesaj de continuitate, prin care vă asigur că mergem mai departe. Nu plec nicăieri, rămân aici la noi în oraş, nu-mi schimb buletinul. Doar că mă duc la un alt nivel. Vom duce mai departe la alt nivel şi Sectorul 6, dar şi Bucureştiul”, a scris edilul liberal pe pagina sa de Facebook.

Ciprian Ciucu, ales de două ori primar al Sectorului 6, a recunoscut că decizia de a intra în cursa pentru Capitală nu a fost una ușoară. El spune că a cântărit mult între a continua proiectele din sector și a încerca să producă o schimbare la nivelul întregului oraș.

„Am stat mult şi am cântărit: unde pot avea un impact pozitiv mai mare? La Primăria Capitalei sau la cea de sector? Mi-am pus întrebările esenţiale şi mi-am răspuns: da, pot, da, se poate!”, a afirmat primarul.

Edilul le-a mulțumit locuitorilor din Sectorul 6 pentru sprijinul constant, mărturisind că mulți dintre aceștia i-au cerut să nu candideze la Primăria Generală tocmai pentru a rămâne să finalizeze proiectele începute.

„Este o formă de atașament și vă mulțumesc pentru încrederea dumneavoastră. Dar vă asigur că nu plec, rămân, și ce am zis că voi face, va fi făcut! Spitalul, în primul rând! Voi veni cu vești bune zilele acestea. Sectorul 6 este cât de cât pus la punct, acum este timpul să ne ocupăm de tot Bucureștiul”, a declarat Ciucu.

Ce promite Ciucu locuitorilor Capitalei?

Candidatul liberal spune că motivația principală a deciziei sale este dorința de a trăi „într-un oraș pus la punct”, comparabil cu marile capitale europene.

„Mor de ciudă atunci când văd cum se prezintă alte oraşe din lumea civilizată! Vreau ca Bucureștiul să fie ordonat, curat și plăcut. Să nu mai stăm fără apă caldă și căldură, să avem un transport public eficient, un oraș verde, cu aer curat și fațade renovate”, a explicat el.

Ciprian Ciucu a anunțat că își va scrie singur programul electoral, subliniind că „niciodată nu i-a lăsat pe alții să-i facă planurile”. Sloganul său de campanie va fi „Bucureștiul pus la punct”, un mesaj care reflectă viziunea sa pentru modernizarea Capitalei.

„Mă voi ține de cuvânt. Nu va fi un program stufos, dar va fi realist și aplicat”, a precizat edilul.

Pe ce loc se clasează Ciprian Ciucu în sondaje?

Duminică seară, președintele PNL, Ilie Bolojan, a confirmat că organizația PNL București l-a desemnat pe Ciprian Ciucu drept candidat al partidului la Primăria Capitalei, urmând ca procedura să fie finalizată în zilele următoare.

„Foarte probabil candidatul pe care îl vom susţine este Ciprian Ciucu. Este un om care poate pune la punct foarte multe lucruri în Bucureşti”, a declarat Bolojan.

Potrivit sondajelor interne ale PNL, realizate în luna august de INSCOP, Ciucu s-a clasat pe locul al doilea în intențiile de vot, după primarul Sectorului 4, Daniel Băluță (PSD). În scenariile în care PNL ar fi susținut un candidat comun cu USR, Ciucu și Drulă se aflau pe primul loc. Un sondaj Avangarde recent arată că Daniel Băluță conduce cu 2% în fața lui Ciucu, urmat de Cătălin Drulă, în timp ce 68% dintre bucureșteni se declară nemulțumiți de modul în care arată orașul.

Cu un discurs pragmatic și cu o experiență administrativă apreciată inclusiv de adversarii politici, Ciprian Ciucu intră în lupta pentru Primăria Capitalei mizând pe imaginea unui administrator eficient și pe promisiunea de a transforma Bucureștiul într-un oraș „funcțional, curat și demn de secolul XXI”.

