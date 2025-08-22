Cutremur însemnat în România, vineri. Ce magnitudine a avut seismul resimțit în mai multe orașe

România a fost zguduită vineri, 22 august 2025, de un cutremur cu magnitudinea ML 4.4, produs în județul Gorj, regiunea Oltenia. Seismul a avut loc la ora 14:18, la o adâncime de 15 kilometri, fiind catalogat drept unul de intensitate medie. Chiar dacă nu s-au înregistrat pagube, fenomenul a fost resimțit de numeroși locuitori din apropierea epicentrului și a reamintit populației de vulnerabilitatea zonei.

Unde a fost localizat epicentrul

Potrivit datelor furnizate de Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP), epicentrul cutremurului s-a situat la mică adâncime, ceea ce a făcut ca mișcarea să fie percepută mai intens în localitățile apropiate.

Orașul Târgu Jiu, aflat la doar 16 kilometri de epicentru, a fost printre primele care au resimțit vibrațiile. Seismul a fost perceput și la Petroșani, precum și în alte zone din Oltenia și Hunedoara.

Pe harta distanțelor față de epicentru, cutremurul a avut următoarele repere: 16 km nord-vest de Târgu Jiu, 67 km sud de Hunedoara, 73 km nord-est de Drobeta-Turnu Severin, 81 km sud de Deva și 93 km vest de Râmnicu Vâlcea.

Această distribuție arată că mișcarea tectonică a avut un impact regional, fiind observată și în orașe mai îndepărtate, chiar dacă la o intensitate mai redusă.

Activitatea seismică din Oltenia, în creștere

Zona Olteniei, și în special județul Gorj, a atras atenția seismologilor în ultimii ani, din cauza activității tectonice mai frecvente decât în trecut.

Deși regiunea nu este recunoscută tradițional ca epicentru major al cutremurelor din România – așa cum este zona Vrancea – Oltenia a înregistrat mai multe mișcări notabile de pământ, unele depășind magnitudinea 5 pe scara Richter.

Specialiștii atrag atenția că astfel de cutremure de suprafață, chiar dacă nu produc pagube materiale majore, pot fi resimțite puternic la nivel local. Acest tip de seism generează vibrații rapide și scurte, ceea ce îi sperie pe locuitori, mai ales în lipsa unor informații imediate.

Recomandările autorităților

Chiar dacă seismul de vineri nu a provocat victime sau distrugeri, autoritățile mențin o stare de vigilență și continuă monitorizarea permanentă a zonei.

INFP transmite constant actualizări și recomandă populației să rămână informată prin canalele oficiale, să evite panica și să respecte regulile de siguranță în cazul producerii unor cutremure.

Printre recomandările standard se numără evitarea folosirii lifturilor, adăpostirea sub grinzi solide sau piese de mobilier rezistente și menținerea calmului.

De asemenea, cetățenii sunt îndemnați să își pregătească un kit de urgență pentru situații neprevăzute, mai ales în regiunile unde activitatea seismică este recurentă.

Cutremurul din 22 august reamintește că România rămâne o țară expusă fenomenelor tectonice, iar vigilența și pregătirea sunt esențiale pentru protecția populației.