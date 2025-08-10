Ai salariu mai mic de 6.000 de lei „în mână”? Încetează să mai cumperi astfel de lucruri – nu ți le permiți în mod real

Trăim în epoca cumpărăturilor din impuls, a dorinței de a arăta „bine” în fața celorlalți și a presiunii de a ține pasul cu trendurile. Dar dacă venitul tău net este sub 6.000 de lei, realitatea este una simplă, dar deloc pe gustul tău: nu îți permiți anumite achiziții fără să îți sabotezi viitorul financiar. Nu înseamnă să trăiești auster, ci să faci alegeri care să te țină departe de datorii și stres.

Gadgeturi de ultimă generație – capcana statutului fals

Un telefon de peste 5.000 de lei sau un laptop premium cumpărat doar pentru „a fi în pas cu lumea” nu îți crește venitul și nu îți schimbă viața în mod real. Dacă valoarea lor depășește două-trei salarii și nu le folosești pentru muncă productivă, înseamnă că plătești scump doar pentru o iluzie. Presiunea socială îți poate consuma jumătate din venitul lunar pe un obiect care, peste doi ani, va valora jumătate din preț.

Creditele pentru mofturi – bomba cu ceas

Un concediu exotic, o bucătărie „de revistă” sau un televizor gigant cumpărat pe credit sunt plăceri trecătoare cu efecte de lungă durată. Consilierii financiari, dar și normele dictate de autoritățile în domeniu spun clar faptul că rata lunară să nu depășească 40% din venitul net, dar mulți români sar peste acest prag fără să-și dea seama. O rată pentru o vacanță plătită în rate devine povară atunci când apar cheltuieli neprevăzute sau când pierzi locul de muncă.

Mașina personală – cheltuială ascunsă, impact mare

O mașină nu înseamnă doar costul de achiziție. Combustibil, RCA, ITP, reparații și taxe anuale – toate adunate îți pot lua peste 10.000 de lei pe an, adică aproape două luni de muncă. Dacă nu ai nevoie zilnică și reală de mobilitate, transportul public, ride-sharingul sau bicicleta pot fi soluții mai inteligente și mai prietenoase cu portofelul.

Abonamente și servicii premium pe care nu le folosești

Netflix, HBO Max, Spotify, aplicații de fitness sau abonamente de livrare mâncare. Luate separat, par ieftine, dar împreună îți pot goli contul lunar fără să îți dai seama. Verifică ce folosești cu adevărat și renunță la restul. E surprinzător câți bani se duc pe servicii „de decor” în buget.

Stilul de viață „aspirațional” – frumos la vedere, periculos în buzunar

Ieșiri în restaurante de lux, haine de brand, ceasuri scumpe – toate pot părea investiții în imagine, dar în realitate te țin blocat într-o cursă a aparențelor. Fără economii, fără fond de urgență și fără investiții, rămâi vulnerabil la orice schimbare neașteptată. Trăind ani de zile peste posibilitățile tale reale vei direcționa sume de bani considerabile pentru a-ți cumpăra, temporar, o imagine de om bogat. Din păcate, doar o imagine! Odată ce nu vei mai avea venituri să întreți această iluzie, odată ce va începe să vină nota de plată pentru această imagine, vei simți că nu îți mai permiți nici măcar să pozezi într-o persoană prosperă financiar.

Acesta fiind spuse, dacă ai un salariu net sub 6.000 de lei, evită cheltuielile care îți consumă resursele fără să-ți aducă valoare reală. În loc să îți golești contul pentru trenduri trecătoare, direcționează banii către cursuri, investiții și economii. Nu brandurile îți dau stabilitate, ci libertatea de a alege fără frică la fiecare început de lună.