Social
De ce să nu laşi geamurile rabatate când pleci de acasă? Trucul cu ajutorul căruia hoţii pot intra în locuinţă foarte uşor
FOTO: Arhivă

Vara aduce cu ea nu doar concedii și zile însorite, ci și o creștere a numărului de spargeri de locuințe. Unul dintre cele mai frecvente greșeli pe care le fac proprietarii atunci când pleacă în vacanță este să lase geamurile rabatate, cu gândul că astfel casa va rămâne aerisită. Din păcate, acest gest aparent nevinovat poate deveni o invitație directă pentru hoți.

Pericolul geamurilor rabatate

Tot mai multe înregistrări video care circulă pe rețelele de socializare arată cât de ușor pot pătrunde infractorii în locuințele unde se lasă ferestrele rabatate. Într-una dintre ele, se vede cum o persoană reușește să deschidă din exterior un geam rabatat, folosindu-se doar de o sârmă cu o buclă sau un șnur mai rigid. Această unealtă este introdusă prin spațiul lăsat liber de geam, iar cu ajutorul buclei, mânerul este prins și tras în jos, permițând deschiderea completă a ferestrei.

Tehnica este extrem de simplă și rapidă, iar hoții nu au nevoie de mai mult de câteva secunde pentru a intra în casă. Locuințele situate la parter sau casele individuale sunt cele mai vulnerabile, dar nici apartamentele de la etaje joase nu sunt complet ferite, mai ales dacă hoțul are acces la un balcon comun sau la o structură exterioară care permite cățărarea.

Cum ne protejăm locuința în perioada concediilor

Pentru a preveni neplăcerile la întoarcerea din vacanță, este important să luăm câteva măsuri de securitate simple, dar eficiente:

  • Nu lăsa geamurile deschise, nici măcar rabatate. Aerisirea casei poate fi făcută înainte de plecare sau programată cu ajutorul unor sisteme de ventilație automate, dar în niciun caz nu merită riscul unei spargeri.
  • Montează încuietori suplimentare pentru ferestre. Există pe piață zăvoare sau dispozitive de blocare care fac imposibilă deschiderea din exterior, chiar și dacă mânerul este manipulat cu o unealtă.
  • Instalează un sistem de alarmă și camere de supraveghere. Acestea pot funcționa ca o descurajare eficientă pentru infractori. Sistemele moderne pot trimite alerte direct pe telefonul tău.
  • Roagă un vecin sau un prieten să verifice periodic casa. Prezența cuiva de încredere care aprinde luminile din când în când dă impresia că locuința este ocupată.
  • Evită să anunți plecarea în concediu pe rețelele sociale. Hoții urmăresc astfel de postări și pot afla cu exactitate când o locuință este vulnerabilă.
  • Asigură-te că toate punctele de acces sunt bine închise. Uși, ferestre, garaje sau beciuri trebuie verificate cu atenție.

În concluzie, un simplu gest precum lăsarea unui geam rabatat poate transforma vacanța mult așteptată într-un coșmar. Mai bine previi decât să regreți – iar când vine vorba de siguranța casei tale, fiecare detaliu contează.

