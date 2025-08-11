Cum să te aperi legal când vecinul provoacă daune repetate în bloc? Pași esențiali pentru a-ți proteja locuința și liniștea

Problemele cu vecinii pot deveni un adevărat coșmar, mai ales când acestea implică daune repetate asupra locuinței tale. Fie că vorbim de inundații, incendii sau alte situații grave, este important să știi cum să-ți protejezi drepturile și să acționezi legal pentru a-ți apăra bunul și liniștea. Într-un astfel de context, o postare recentă pe un grup de Facebook dedicat avocaților a adus în prim-plan o situație dificilă și răspunsuri utile din partea comunității.

Cum să te protejezi legal când vecinul provoacă daune repetate în bloc

Un proprietar de apartament se confruntă de cinci ani cu probleme serioase cauzate de vecina de la etajul superior. Locuind la etajul 3, acesta a fost afectat repetat de inundații, iar recent chiar de un incendiu provocat de vecină.

”Bună ziua. Am cumpărat un apartament în 2020. De 5 ani am probleme cu vecina de la etajul 4. Eu locuiesc la etajul 3. Ba inundații, ba mi-a dat foc. În localitatea în care stăm se face focul, iar ea și-a făcut coșul de fum pe o fosta gaură de aerisire. Am asigurare la apartament, m-au despăgubit deja de 2 ori asiguratorii. M-am săturat, am ajuns să stau cu ligheanul în baie și să nu rezolv nimic. Nu avem asociație de proprietari. Primăria nu se bagă, poliția la fel. Vecina nu e proprietara, e fostul ei soț, care pe dânsul nu îl interesează. Ce am de făcut? Mulțumesc.”, se arată pe pagina de Facebook ”Sfaturi de la avocati/colaborare avocati/avocati buni”.

Această situație reflectă provocările cu care se pot confrunta mulți proprietari când daunele provocate de vecini persistă și instituțiile publice nu oferă sprijinul necesar.

Sfaturi și soluții din comunitatea online

Internauții au oferit mai multe recomandări utile, după cum urmează:

”Cazul în care nu era asigurarea, plăteai daunele? Dacă se mai întâmplă să-ți producă pagube, poți cere despăgubiri în instanță, având ca probe pozele, facturile de reparații și eventual expertiza tehnică. Indată se implică atât proprietarul, cât și vecina.” ”Mergeți la Pompieri ca să-i dea amendă, că nu are voie să bage fumul pe aerisirea de la baie.” ”Plângere și la ISU… nu are voie să astupe gaura de aerisire. În rest, doar în instanță, vă recuperați paguba sau, dacă aveți asigurare, se ocupă ei să-și recupereze banii de la ea.” ”Dacă dumneavoastră vorbiți cu ea frumos despre aceste lucruri, veți deveni din dușman în cea mai bună prietenă!” ”Trimite o notificare scrisă proprietarului (fostul soț), el e responsabil legal de ce se întâmplă în locuință, chiar dacă nu locuiește acolo. Dacă s-a dat foc intenționat, poți face plângere penală (la Parchet sau Poliție). Poți da în judecată proprietarul pentru daune materiale și morale. Sesizează ISU (Pompierii) dacă coșul de fum e improvizat – pot impune modificarea. Dacă mai sunt și alți vecini afectați, vă puteți organiza într-o asociație de proprietari, chiar și provizorie…”

Aceste recomandări acoperă atât partea legală, cât și cea practică, indicând pașii pe care trebuie să-i urmezi pentru a-ți apăra drepturile și a-ți proteja locuința.

Ce trebuie să știi când vecinul provoacă daune repetate

Situațiile în care un vecin provoacă pagube repetate pot fi extrem de complexe, mai ales când nu există o asociație de proprietari care să gestioneze conflictele.

Cheia este documentarea riguroasă a incidentelor – fotografii, înregistrări, facturi de reparații – și sesizarea autorităților competente, cum ar fi Poliția, ISU sau chiar instanțele de judecată.

Notificarea scrisă a proprietarului este un pas important, chiar dacă acesta nu locuiește în apartament, deoarece răspunderea legală îi revine. În plus, colaborarea cu vecinii afectați poate duce la crearea unei asociații de proprietari care să gestioneze aceste probleme pe termen lung.

Prin urmare, nu este recomandat să ignori aceste situații sau să le gestionezi pe cont propriu fără sprijin legal. Consultarea unui avocat specializat în dreptul proprietății poate fi esențială pentru a te asigura că drepturile tale sunt apărate corect și că vei găsi o soluție eficientă.