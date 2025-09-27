Ultima ora
Totul despre „zidul de drone” pe care UE vrea să îl ridice: ce țări va proteja și cu ce arme
27 sept. 2025 | 10:51
de Diana Dumitrache

Adolescentul arestat pentru trimiterea a peste 1.000 de amenințări, mărturii tulburătoare. Se gândea frecvent la ideea de a face rău

ACTUALITATE
Adolescentul arestat pentru trimiterea a peste 1.000 de amenințări, mărturii tulburătoare. Se gândea frecvent la ideea de a face rău
Adolescentul care a trimis mailurile de ameninţare, arestat (Foto: Captura video)

Un băiat de 17 ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a trimis peste 1.000 de mesaje cu conținut amenințător către instituții de învățământ și unități medicale din România și din străinătate. Decizia a fost dispusă vineri seară de magistrații Curții de Apel București.

Adolescentul care a trimis mailurile de ameninţare, arestat

Potrivit surselor, în cadrul evaluării medicale, tânărul le-ar fi spus medicilor că îi produce plăcere să vadă cum reacționează oamenii în urma panicii generate de astfel de alerte. De asemenea, ar fi recunoscut că a trimis mesaje similare către instituții din mai multe țări, inclusiv Statele Unite și India.

Sursele mai arată că adolescentul a admis că se gândește frecvent la ideea de a ucide, dar a susținut că nu intenționează să treacă la fapte. Totodată, potrivit relatărilor, el a recunoscut că, în copilărie, a rănit mai multe animale.

Tânărul nu este la prima confruntare cu legea: autorităţile americane, inclusiv FBI, au solicitat la un moment dat extrădarea sa pentru a fi cercetat în SUA, în legătură cu ameninţări similare trimise către şcoli şi centre comerciale. Pe 13 mai 2025, Curtea de Apel București a respins cererea de extrădare, motivând că riscul unui tratament penal mult mai sever în Statele Unite ar fi disproporționat în raport cu pedepsele prevăzute de legislația românească. Decizia a fost confirmată definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție pe 20 mai 2025.

Ancheta este în curs, autoritățile continuând cercetările pentru a stabili întreaga anvergură a faptelor și eventualele implicări ale altor persoane. De asemenea, specialiștii sunt implicați în evaluarea stării psihice a minorului, în vederea stabilirii măsurilor care se impun din punct de vedere medical și juridic.

Mesajele transmise spitalelor din România

Procurorii spun că adolescentul a fost ajutat de o fată în vârstă de 14 ani să trimită mesaje de ameninţare la aproximativ 1.000 de adrese de email aparţinând unor instituţii.

„Din probele administrate a reieşit că, la datele de 21 şi 23.09.2025, inculpatul împreună cu o minoră de 14 ani a transmis mai multe mesaje, către un număr aproximativ 1.000 de adrese de email aparţinând unor instituţii de învăţământ, unităţi medicale, unităţi de poliţie, posturi de televiziune şi alte instituţii de pe întreg teritoriul României, în care proferau ameninţări cu comiterea unor atacuri armate, în scopul creării de panică şi intimidării populaţiei prin producerea unui puternic impact psihologic”, spune DIICOT.

La începutul acestei săptămâni, zeci de şcoli şi spitale au primit pe e-mail un mesaj de ameninţare cu următorul conţinut:

„Luni dimineaţă, voi intra în spitalul vostru cu două pistoale şi voi încerca să fac cât mai mult rău. Nu mă voi opri, voi omorî foarte mulţi pacienţi voi provoca un adevărat masacru, iar când va ajunge poliţia mă voi sinucide. Pregătiţi-vă pentru masacrul de luni. Toţi meritaţi să suferiţi eu îndur durere în fiecare zi, îmi urăsc viaţa, aşa că este timpul să vă simţiţi şi voi la fel. Abia aştept să vă omor”.

