Adolescentul de 17 ani care a trimis e-mailuri de ameninţare cu atacuri armate în şcoli şi spitale din România a fost arestat

Climatul de siguranță publică din România a fost pus la încercare în ultimele zile, după ce mai multe școli, spitale și instituții din întreaga țară au primit e-mailuri alarmante care anunțau posibile atacuri armate. În centrul anchetei se află un adolescent de 17 ani, care a fost reținut și ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile.

Cum a început totul: mesaje care anunțau „un masacru”

Primele alerte au fost semnalate duminică seară, când instituții de învățământ și unități medicale au primit mesaje cutremurătoare.

„Voi intra în școală cu două pistoale Beretta”, se arăta într-unul dintre e-mailurile trimise.

Un alt mesaj, mult mai explicit, anunța:

„Luni dimineaţă, voi intra în spitalul vostru cu două pistoale Beretta Px4 Storm şi voi încerca să fac cât mai mult rău. Nu mă voi opri, voi omorî foarte mulţi pacienţi, voi provoca un adevărat masacru, iar când va ajunge poliţia mă voi sinucide”.

Aceste mesaje au fost transmise către aproximativ 1.000 de adrese de e-mail aparținând unor școli, spitale, posturi de televiziune, unități de poliție și alte instituții publice.

Reacția autorităților și primele verificări

Poliția Capitalei a confirmat că luni dimineață au fost sesizate mai multe instituții din București și din țară. În coordonare cu Serviciul Român de Informații, forțele de ordine au demarat verificări de urgență pentru a stabili dacă există indicii care să confirme realitatea amenințărilor. Primele concluzii au arătat că, deși mesajele au creat panică, nu existau probe care să sugereze că atacurile ar fi fost iminente.

Cu toate acestea, Poliția și DIICOT au tratat cazul cu maximă seriozitate. În zilele următoare, alerte similare au continuat să fie trimise, iar aria vizată s-a extins la instituții din 24 de județe.

Suspectul principal, dus la spital sub pază

În urma anchetei, anchetatorii au identificat un adolescent de 17 ani din Capitală, bănuit că s-ar afla în spatele acestor amenințări. El ar fi acționat împreună cu o fată de 14 ani, scopul fiind crearea unui climat de teamă și intimidarea populației prin producerea unui impact psihologic puternic.

După ce a fost reținut, tânărul a fost dus mai întâi în arest, iar ulterior transferat la Spitalul de Psihiatrie „Al Obregia”, unde primește tratament, fiind păzit permanent de polițiști.

Decizia DIICOT și încadrarea juridică

Vineri seară, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a transmis oficial:

„La data de 26.09.2025, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București a dispus arestarea preventivă a inculpatului de 17 ani, pentru o perioadă de 30 de zile”.

Din probele administrate de anchetatori reiese că faptele comise intră sub incidența Legii nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului. Articolul 32 alin. 4 stabilește că „amenințarea cu săvârșirea unor fapte grave în scopuri teroriste constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani”.

În plus, legea prevede că actele de terorism care vizează viața, sănătatea sau integritatea persoanelor sunt sancționate cu pedepse majore, limitele speciale fiind majorate cu jumătate.

Impactul asupra comunității și măsurile de securitate

Deși ancheta a stabilit rapid identitatea suspectului și nu au existat indicii că amenințările ar fi fost reale, efectul psihologic asupra elevilor, părinților și personalului medical a fost considerabil. Autoritățile au transmis că tratează cu seriozitate fiecare sesizare și că se acționează constant pentru menținerea unui climat de siguranță, mai ales în zonele vizate direct – școli și spitale.