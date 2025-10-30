Ultima ora
Oana Gheorghiu, numită oficial vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul de numire
30 oct. 2025 | 11:32
de Iulia Kelt

Adobe lansează sistemul video AI „Project Frame Forward”. Cum te ajută inteligența artificială să fii mai creativ

TEHNOLOGIE
Adobe lansează sistemul video AI „Project Frame Forward”. Cum te ajută inteligența artificială să fii mai creativ
Ce știm despre Project Frame Forward / Foto: Starmind's AI (imagine ilustrativă)

Adobe a anunţat lansarea Project Frame Forward, un sistem inovator bazat pe inteligenţă artificială care promite să revoluţioneze procesul de editare video.

Noul instrument va fi prezentat oficial miercuri seară, în cadrul conferinţei anuale Adobe Max Creativity Conference de la Los Angeles, la care participă peste 10.000 de creatori din întreaga lume.

Proiectul este inclus în secţiunea Adobe Max Sneaks, un segment dedicat prezentării celor mai recente inovaţii ale echipelor de cercetare şi inginerie Adobe.

Vezi și:
Doar asta nu făceau șoferii și curierii de Uber – cum activitatea lor va alimenta o inteligență artificială pe bani mulți
Nvidia scrie istorie: prima companie din lume care ajunge la o valoare de piață de 5.000 de miliarde de dolari

Evenimentul este găzduit anul acesta de actriţa şi comediana Jessica Williams, cunoscută pentru apariţiile sale în The Daily Show şi Shrinking (Apple TV+).

Editare video cu precizia unui software de imagine

Project Frame Forward introduce o schimbare majoră faţă de abordarea tradiţională „frame-by-frame”. Cu ajutorul AI, editorii pot aplica modificări întregului clip video pornind de la o singură imagine adnotată şi un prompt text simplu.

Astfel, ajustări precum eliminarea fumului, reflexiilor din apă sau modificarea luminii şi a umbrelor pot fi propagate automat pe toate cadrele unui video, fără a sacrifica precizia sau calitatea.

Potrivit companiei, noul sistem aduce în editarea video aceeaşi fineţe şi rapiditate cu care utilizatorii sunt obişnuiţi în aplicaţiile de editare foto, reducând semnificativ timpul de lucru pentru creatorii de conţinut şi profesioniştii din domeniul media.

AI-ul transformă industria creativă

Lansarea are loc într-un moment în care inteligenţa artificială redefineşte fluxurile de producţie din industria cinematografică şi publicitară.

În timp ce sindicatele din Hollywood pregătesc negocieri tensionate privind rolul AI, tot mai mulţi profesionişti din zona tehnică integrează deja aceste instrumente în procesele lor de lucru, de la efecte vizuale şi pre-vizualizare până la captură de mişcare şi montaj.

În cadrul Adobe Max, compania a prezentat şi alte parteneriate şi iniţiative legate de inteligenţa artificială. Într-o notă adresată investitorilor, analistul Derrick Wood de la TD Cowen a remarcat că „managementul Adobe rămâne optimist în privinţa exploziei conţinutului generat de AI” şi că nu există semne de „eroziune a locurilor de muncă”, ci mai degrabă o extindere a rolului creatorilor umani prin folosirea noilor instrumente.

Prin Project Frame Forward, Adobe îşi consolidează poziţia de lider în dezvoltarea tehnologiilor care combină creativitatea umană cu puterea AI, aducând mai aproape viitorul editării video asistate de inteligenţă artificială.

Uraganul „Melissa” a lovit Jamaica. Rafale de vânt de peste 300 km/h și pagube uriașe
Recomandări
Cutremur în România, joi la prânz. Ce magnitudine a înregistrat seismul și unde s-a simțit cel mai puternic
Cutremur în România, joi la prânz. Ce magnitudine a înregistrat seismul și unde s-a simțit cel mai puternic
„Collective”, filmul-document despre tragedia care a schimbat România, disponibil pe HBO Max: zece ani de la incendiul din Clubul Colectiv
„Collective”, filmul-document despre tragedia care a schimbat România, disponibil pe HBO Max: zece ani de la incendiul din Clubul Colectiv
La 10 ani de la tragedia Colectiv, Andrei Găluț, solistul trupei Goodbye to Gravity, revine pe scenă cu „The Memento Project” – un omagiu emoționant pentru victimele care au schimbat România
La 10 ani de la tragedia Colectiv, Andrei Găluț, solistul trupei Goodbye to Gravity, revine pe scenă cu „The Memento Project” – un omagiu emoționant pentru victimele care au schimbat România
Honda 0 Alpha și Super-ONE, noile modele electrice prezentate la Tokyo care rup gura târgului
Honda 0 Alpha și Super-ONE, noile modele electrice prezentate la Tokyo care rup gura târgului
Cine ar fi cele trei persoane reținute în dosarul exploziei blocului din Rahova. Reacția Distrigaz UPDATE
Cine ar fi cele trei persoane reținute în dosarul exploziei blocului din Rahova. Reacția Distrigaz UPDATE
Nissan Elgrand revine cu un design spectaculos şi tehnologie e-POWER hibridă. Ce știm despre noua mașină a gigantului
Nissan Elgrand revine cu un design spectaculos şi tehnologie e-POWER hibridă. Ce știm despre noua mașină a gigantului
Dilly Chilly, pe numele ei real Alexandra Popescu, ne-a vorbit despre cele mai importante momente din viața ei. Concurenta din show-ul PRO TV „Trădătorii” a născut la spitalul Armonia, unde o pacientă și-a pierdut viața recent. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Dilly Chilly, pe numele ei real Alexandra Popescu, ne-a vorbit despre cele mai importante momente din viața ei. Concurenta din show-ul PRO TV „Trădătorii” a născut la spitalul Armonia, unde o pacientă și-a pierdut viața recent. EXCLUSIV
Dacia Duster și Bigster Hybrid G-150 4×4 primesc noua cutie Magna DW23: transmisie cu 4 trepte reale și 2 virtuale
Dacia Duster și Bigster Hybrid G-150 4×4 primesc noua cutie Magna DW23: transmisie cu 4 trepte reale și 2 virtuale
Revista presei
Adevarul
Putin pierde cel mai bizar război din ultimii 150 de ani. Focul s-a întors în Rusia
Playsport.ro
Florin Tănase l-a distrus pe Giovanni Becali. Replică devastatoare după ce a...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop zilnic 30 octombrie 2025. Zodia care își vede planurile distruse peste noapte
Playtech Știri
Majda Aboulumosha trăiește viața pe repede înainte: „Eu sunt într-o cursă continuă”. EXCLUSIV
Playtech Știri
De ce a renunțat Marisa Paloma la saloanele din București, chiar dacă afacerile îi mergeau bine: „Urmează niște schimbări”. EXCLUSIV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...