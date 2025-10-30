Adobe lansează sistemul video AI „Project Frame Forward”. Cum te ajută inteligența artificială să fii mai creativ

Adobe a anunţat lansarea Project Frame Forward, un sistem inovator bazat pe inteligenţă artificială care promite să revoluţioneze procesul de editare video.

Noul instrument va fi prezentat oficial miercuri seară, în cadrul conferinţei anuale Adobe Max Creativity Conference de la Los Angeles, la care participă peste 10.000 de creatori din întreaga lume.

Proiectul este inclus în secţiunea Adobe Max Sneaks, un segment dedicat prezentării celor mai recente inovaţii ale echipelor de cercetare şi inginerie Adobe.

Evenimentul este găzduit anul acesta de actriţa şi comediana Jessica Williams, cunoscută pentru apariţiile sale în The Daily Show şi Shrinking (Apple TV+).

Editare video cu precizia unui software de imagine

Project Frame Forward introduce o schimbare majoră faţă de abordarea tradiţională „frame-by-frame”. Cu ajutorul AI, editorii pot aplica modificări întregului clip video pornind de la o singură imagine adnotată şi un prompt text simplu.

Astfel, ajustări precum eliminarea fumului, reflexiilor din apă sau modificarea luminii şi a umbrelor pot fi propagate automat pe toate cadrele unui video, fără a sacrifica precizia sau calitatea.

Potrivit companiei, noul sistem aduce în editarea video aceeaşi fineţe şi rapiditate cu care utilizatorii sunt obişnuiţi în aplicaţiile de editare foto, reducând semnificativ timpul de lucru pentru creatorii de conţinut şi profesioniştii din domeniul media.

AI-ul transformă industria creativă

Lansarea are loc într-un moment în care inteligenţa artificială redefineşte fluxurile de producţie din industria cinematografică şi publicitară.

În timp ce sindicatele din Hollywood pregătesc negocieri tensionate privind rolul AI, tot mai mulţi profesionişti din zona tehnică integrează deja aceste instrumente în procesele lor de lucru, de la efecte vizuale şi pre-vizualizare până la captură de mişcare şi montaj.

În cadrul Adobe Max, compania a prezentat şi alte parteneriate şi iniţiative legate de inteligenţa artificială. Într-o notă adresată investitorilor, analistul Derrick Wood de la TD Cowen a remarcat că „managementul Adobe rămâne optimist în privinţa exploziei conţinutului generat de AI” şi că nu există semne de „eroziune a locurilor de muncă”, ci mai degrabă o extindere a rolului creatorilor umani prin folosirea noilor instrumente.

Prin Project Frame Forward, Adobe îşi consolidează poziţia de lider în dezvoltarea tehnologiilor care combină creativitatea umană cu puterea AI, aducând mai aproape viitorul editării video asistate de inteligenţă artificială.