Adio, cai putere! Bun venit, touchscreen: De ce motorul nu mai contează pentru cumpărătorii de azi, potrivit Ford

Pasiunea pentru mașini, așa cum o știai în urmă cu 10 sau 20 de ani, e în prag de extincție. Sau cel puțin așa reiese din declarațiile recente ale directorului financiar al Ford, John Lawler, care spune că în zilele noastre cumpărătorilor pur și simplu nu le mai pasă ce motor se află sub capotă. Da, ai citit bine: pentru tot mai mulți clienți, cuplul, cilindreea sau chiar numărul de cilindri nu mai sunt factori decisivi. În schimb, contează designul, interfața cu telefonul și calitatea sistemului multimedia.

Afirmațiile lui Lawler nu sunt doar o opinie singulară, ci o oglindă a unei piețe auto aflate într-o transformare profundă. Ford, ca și alți producători, simte din plin presiunea reglementărilor de mediu, tendințele de electrificare și schimbările culturale care modelează generațiile de șoferi de azi. Iar când chiar un om din conducerea Ford admite că motoarele companiei din Europa nu mai sunt „încântătoare și exaltante”, e clar că ceva s-a rupt între industrie și sufletul pasionaților auto.

Interfața cu smartphone-ul e noul V8

Lawler a explicat că tranziția de la interesul pentru performanțele mecanice ale unei mașini la interesul pentru infotainment nu are legătură exclusiv cu electrificarea. Din punctul său de vedere, e o transformare mai profundă a comportamentului consumatorului. Nu mai contează dacă sub capotă e un motor de 3 sau 4 cilindri, de 1,0 sau 1,5 litri. Ceea ce vrei tu, ca potențial cumpărător, este ca mașina să-ți recunoască rapid telefonul, să redea Spotify fără probleme și să-ți arate Google Maps direct pe ecranul central.

Acesta este, de altfel, motivul pentru care Ford și alte companii investesc masiv în actualizarea sistemelor multimedia, în conectivitate și în experiența digitală de la bord. Pachetul SYNC, spre exemplu, devine tot mai sofisticat, oferind integrare completă cu Android Auto și Apple CarPlay. Toate astea în timp ce, în Europa, Ford renunță la modele emblematice precum Fiesta sau Focus și nu mai aduce aproape niciun model sportiv pe continent.

Pentru pasionații de mașini, asta e o pierdere grea. Dar pentru consumatorul de rând, care vede automobilul mai degrabă ca pe o extensie a smartphone-ului, e o evoluție logică. Poate chiar inevitabilă.

Una dintre cele mai directe declarații ale lui Lawler este legată de imposibilitatea Ford de a vinde modele cu adevărat „emoționale” în Europa. Vorbim aici de clasicele Mustang cu motor V8 de 5,0 litri — o adevărată legendă peste ocean, dar o raritate pe bătrânul continent. Nu pentru că nu ar fi cerere, ci pentru că reglementările de emisii și taxele le fac aproape imposibil de adus.

„Timpurile în care o mașină era definită de motorul său în primul rând au apus”, spune Lawler, explicând că acum motorul a devenit o simplă „cifră în fișa tehnică”. Deși ar vrea ca Ford să poată oferi mai multe modele entuziasmante, recunoaște că realitatea pieței europene e una restrictivă.

Astfel, ceea ce rămâne în showroom-uri sunt SUV-uri cu motoare mici EcoBoost de 1 litru, eventual mild-hybrid, care nu oferă nici sunet, nici vibrații, nici emoție. Asta duce și la o dezinteresare naturală din partea clientului față de motorizare — pentru că nu ai ce alege cu adevărat. E un efect al unei oferte sărace, dar și o cauză pentru care industria nu mai investește în varietate mecanică.

A apus epoca entuziasmului? Sau doar ne autoiluzionăm?

În final, trebuie să te întrebi sincer: când ai fost ultima dată interesat ce motor are o mașină înainte să o cumperi? Ai verificat cuplul și curba de putere sau ai fost mai preocupat dacă are Android Auto și cameră 360? Dacă ești un pasionat auto, poate încă mai contează pentru tine. Dar Lawler are dreptate într-o privință: pentru majoritatea, toate aceste detalii tehnice au devenit secundare.

Iar asta nu e doar vina cumpărătorilor. Când pe piață nu mai ai opțiuni care să-ți aprindă dorința de condus, îți rămâne doar să alegi între ecrane, funcții și spațiu interior. Într-o lume dominată de SUV-uri amorfe și motorizări standardizate, nu mai ai prea mult loc pentru individualitate mecanică.

Cu alte cuvinte, nu e vorba doar că motorul nu mai contează. E vorba că tot ce definea odinioară o mașină a fost înlocuit cu o interfață grafică. Și da, poate că epoca în care citeai fișe tehnice cu entuziasm și visai la o configurație ideală de motorizare chiar a apus.