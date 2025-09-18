Adevărul despre plajele din Albania, dezvăluit de doi turişti români. Ce nu se vede în pozele perfecte: „Încă învaţă”

Ultima ora
Schimbări majore la granițele țării noastre. Ce trebuie să știe toți cei care intră sau ies din România, sistemul este valabil pentru statele UE
18 sept. 2025 | 09:18
de Vieriu Ionut

Vacanțe și turism
România – Plajele din Albania continuă să atragă prin frumusețe și costuri înainte accesibile, însă unii turiști spun că realitatea nu se potrivește întotdeauna cu fotografiile virale de pe rețele sociale. Dincolo de peisajele spectaculoase care rivalizează cu cele grecești, experiența pe litoral include și disconforturi care sabotă vacanța multora.

Plajele sunt spectaculoase, dar nu lipsite de probleme

Turiștii apreciază că peisajele întâlnite în Albania seamănă adesea cu cele din Grecia: golful cu ape cristaline, plajele pline de farmec și insulițele pitorești, nisipul și vegetația din apropiere creează un decor irezistibil pentru iubitorii de mare și relaxare.

În același timp însă, mulți spun că imaginea “perfectă” este incompletă ori manipulată: există gunoaie pe plaje, locuri abandonate, și lipsa serviciilor de bază (precum toalete, dușuri, cabine de schimb) este reală.

Prețurile în creștere și componente surprinzătoare de cost

Una dintre marile sesizări ale turiștilor se referă la tarifele tot mai mari pentru plajă și cazare. În Dobrogea albaneză, o șezlong cu umbrelă poate costa între ≈ 1 000 până la mai multe mii de lek, în funcție de stațiune și de linia la malul mării.

Hotelurile în zone precum Dhërmi, Himara sau Qeparo au majorat tarifele semnificativ: camere simple ajung acum să coste 70-80 de euro sau mai mult, în loc de 45-60 eur câți se cereau anul precedent. Pentru variante de lux prețurile urcă mult mai sus.

Pe de altă parte, există încă plaje și stațiuni mai accesibile, mai ales în nord: Velipoja, Shengjin, Zvërneci – unde tarifele pentru șezlong sau cadru de plajă sunt mai prietenoase.

Lipsa infrastructurii și disconforturile care apar frecvent

Nu doar costurile dezamăgesc unele persoane; sunt nemulțumiri legate de trafic aglomerat, parcări insuficiente și circulație haotică în zona litorală. Turiștii spun că adesea durează mult până găsesc loc de parcare și se circulă foarte greu atât spre plaje, cât și între plaje.

Serviciile de pe plajă – umbrele, șezlonguri, restaurante – nu sunt întotdeauna pe măsura tarifelor. În Ksamil, de exemplu, mulți se plâng de tarife exagerate pentru șezlonguri/umbrele, de aglomerație, de lipsa unor plaje libere sau de faptul că totul pare privatizat până la limita la care nu poți aduce umbrela ta.

De asemenea, calitatea apei sau a serviciilor sanitare lasă de dorit în unele locații. Semne de poluare, mirosuri neplăcute și lipsa personalului (salvamar, puncte de observare, indicatoare de siguranță) sunt menționate de mai mulți turiști.

Turismul albanez: creștere, dar cu provocări

În ciuda acestor plângeri, statisticile arată o creștere semnificativă a turismului. În 2023, Albania a înregistrat peste 10 milioane de vizitatori străini, iar perspectiva pentru 2024 indică o evoluție continuă. Veniturile din sector au crescut substanțial.

Dar această creștere aduce și presiune: infrastructura de mediu, rețelele de canalizare și gestionarea deșeurilor nu țin pasul cu numărul mare de turiști. Raportul Agenției Europene pentru Mediu arată că foarte puține plaje mai sunt catalogate drept „excelente”, iar multe zone costiere suferă din cauza poluării, a deversărilor necontrolate și a lipsei serviciilor de salubrizare.

În final, Albania rămâne o destinație ce merită vizitată, mai ales pentru cei care caută natură, peisaj autentic și prețuri, în general, mai accesibile decât în destinațiile turistice clasice din Grecia sau Italia.

Dar pentru turiștii care așteaptă confort, servicii impecabile și prețuri care să reflecte calitatea superioară, realitatea poate să fie dezamăgitoare în anumite stațiuni sau în sezonul de vârf. Cei care se informează înainte – caută plaje mai puțin aglomerate, verifică prețurile și serviciile, evită zonele cele mai populate – au șanse mai mari să aibă o vacanță aproape de așteptări.

