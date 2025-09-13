Ultima ora
România și Bulgaria rămân la finalul clasamentului UE privind speranța de viață. Cauzele decalajului țării noastre
13 sept. 2025 | 17:00
de Vieriu Ionut

Cum poţi plăti amenzile de parcare în Albania? Românii din Ksamil se plâng ca nu au unde parca: „Nu era semn de interzis"

Vacanțe și turism
Cum poţi plăti amenzile de parcare în Albania? Românii din Ksamil se plâng ca nu au unde parca:
Românii aflați în vacanță la Ksamil, Albania, se confruntă frecvent cu amenzi de parcare

Vacanțele în Albania au devenit o alegere tot mai populară pentru români, mai ales în zonele de coastă precum Ksamil. Peisajele spectaculoase, plajele exotice și atmosfera mediteraneană atrag mii de turiști în fiecare sezon estival. Totuși, odată cu creșterea fluxului de vizitatori, apar și situații mai puțin plăcute, iar una dintre cele mai frecvente probleme întâmpinate de români în Albania o reprezintă amenzile de parcare.

Turiștii români reclamă lipsa semnalizării clare

Mulți turiști se confruntă cu dificultăți legate de lipsa locurilor special amenajate și de regulile care nu sunt mereu clar semnalizate. Într-un astfel de context, apar numeroase întrebări: unde se plătesc aceste amenzi, cât costă și ce trebuie făcut pentru a evita neplăcerile la plecarea din țară?

Un român aflat în vacanță la Ksamil a povestit pe un forum dedicat experiențele turiștilor din Albania cum a primit o amendă de parcare în doar câteva minute, fără să fi observat vreun semn de interdicție.

„Tocmai ce am furat o amendă de parcare în Ksamil, am parcat lângă un lounge, pe stradă (fără niciun semn de parcare interzisă) şi am intrat să văd plaja… totul a durat 5 min, timp în care băieţii erau afară şi fără să înţeleagă/accepte tot ce le spuneam, au scris cap-coadă pv-ul”, a relatat turistul.

Acesta a precizat că nu a fost singurul vizat, întrucât alte două mașini parcate în zonă au primit la rândul lor proces-verbal. În multe cazuri, turiștii români spun că percepția lor este că regulile de circulație nu sunt suficient de clar afișate, ceea ce duce la confuzii și amenzi neașteptate.

Cum se pot achita amenzile de parcare în Albania

Un aspect important pentru cei care primesc amenzi este modalitatea de plată. Potrivit mai multor mărturii ale românilor care au trecut prin situații similare, amenzile se pot achita foarte simplu la reprezentanțele Vodafone din Albania.

„Și noi am luat amenda în Ksamil pentru parcare săptămâna trecută și am plătit-o. La vama ne-au cerut dovada plăţii”, a explicat un alt turist român.

În plus, există și varianta plății prin rețele internaționale precum Western Union sau MoneyGram, soluții utile mai ales pentru cei care doresc să rezolve rapid situația fără a întâmpina probleme la ieșirea din țară.

Amenzile se aplică atât turiștilor, cât și localnicilor

Un alt detaliu menționat de turiști este faptul că autoritățile albaneze nu îi vizează exclusiv pe vizitatorii străini, ci amendează în egală măsură și localnicii. Astfel, poliția aplică sancțiuni acolo unde consideră că parcarea nu este regulamentară, indiferent de numerele de înmatriculare ale vehiculelor.

Un utilizator al forumului a subliniat această idee:

„Poliţia albaneză amendează atât turişti cât şi localnici. Nu au ceva cu noi, e bine mai ales în zone turistice să se parcheze regulamentar”.

De altfel, chiar dacă mulți români se plâng de lipsa semnelor rutiere, alții recunosc că abordarea „nu era semn de interzis, deci pot parca” nu este cea mai sigură strategie.

Cât costă o amendă de parcare în Ksamil

Un turist român a povestit că a fost nevoit să achite o amendă de 3.000 de lek, dar a plătit doar 1.600 de lek (aproximativ 17 euro), după ce a beneficiat de o reducere aplicată la plata rapidă prin Vodafone.

„Amenda a fost 3000 de lek şi am plătit 1600 de lek (17 euro)”, a explicat acesta.

Acest lucru arată că, în anumite cazuri, cei care își achită amenda imediat pot beneficia de sume mai mici, ceea ce face ca rezolvarea situației pe loc să fie avantajoasă. Totodată, dovada plății este esențială pentru a evita discuții la punctele de frontieră atunci când turiștii părăsesc Albania.

Vacanțele în Albania pot fi momente de relaxare, dar turiștii trebuie să fie atenți și la regulile de parcare, chiar și atunci când acestea nu sunt clar afișate. Experiențele românilor arată că amenzile se dau rapid, însă partea bună este că metodele de plată sunt accesibile și ușor de folosit. Plata la Vodafone, Western Union sau MoneyGram rezolvă problema eficient, iar reducerea oferită la achitarea rapidă reprezintă un avantaj pentru cei care aleg să se conformeze imediat.

